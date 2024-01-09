Постмодернизм был самым активным интеллектуальным движением переходной эпохи начиная с 1970-х годов XX века до начала XXI-го. Эта книга вносит вклад в изучение критической интеллектуальной истории и развития постмодернизма в Германии, Франции и, в последнее время, в Соединенных Штатах.

Культурная жизнь России всегда отличалась оживленными интеллектуальными поисками и дискуссиями. Но в то время, когда постмодернизм зарождался и расцветал на Западе, русская культура находилась под давлением авторитарно навязанной интеллектуально монолитной идеологии. Тем не менее на глазах одного поколения, пережившего крах коммунистической теории и практики, возродилась атмосфера оживленной дискуссии, в которой свободно рассматривались и активно обсуждались основные направления философской мысли.

Поэтому неудивительно, что постмодернизм должен был занять важное место в этом обсуждении. Тем не менее неудивительно также и то, что постмодернистская критика проекта Просвещения — характерные для Просвещения принципы фундаментального реализма, рациональности, индивидуализма и либерализма были подвержены резкой критике со стороны ведущих мыслителей постмодернизма, — эта критика сама, в свою очередь, стала предметом критического анализа.

Стивен Хикс - Объясняя постмодернизм

(Фигуры Философии)

М.: РИПОЛ классик, 2021. — 320 с.

ISBN 978-5-386-14306-0

Стивен Хикс - Объясняя постмодернизм - Содержание

Предисловие к русскому переводу

Благодарности

Глава 1. Что такое постмодернизм?

Глава 2. Атака Контрпросвещения на разум

Глава 3. Кризис разума в XX веке

Глава 4. Атмосфера коллективизма

Глава 5. Кризис социализма

Глава 6. Стратегия постмодерна

Глава 7. Свобода слова и постмодернизм

Глава 8. От модернизма к искусству постмодерна: как искусство стало некрасивым?

Библиография