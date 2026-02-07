Хиллман - Философские размышления

Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Philosophy, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology, **Archetypal Psychology

Джеймс Хиллман обладал авантюрным умом и множеством талантов: писатель, учитель, психотерапевт, поэт, танцор чечетки, рассказчик. Двумя самыми важными из его разнообразных занятий для него были философия и психология. В те годы, когда он был студентом Тринити-колледжа в Дублине, он специализировался на философии. Он изучил все основные фигуры в истории философии, обнаружив, что меньше всего симпатизирует Декарту и Гегелю. Он любил Платона и греков в целом за то, что они были «такими разумными и в то же время вдохновляющими», и восхищался Кантом за его строгость и мнение, что «все дело в разуме». Позже Хиллман говорил, что погружение в философию научило его «удовольствию строгости... мышления, страсти идей, эротизму разума». Он писал своей будущей жене Кейт, что «изучение литературы или других вещей - это просто изучение, а философия - это жизнь, это часть тебя. Я все время сижу и думаю об этом». Но именно в Тринити-колледже он начал серьезно читать психологию, хотя и был благодарен за то, что «у них даже не преподают психологию как отдельный предмет». Его вхождение в философию было систематическим, его вхождение в психологию - случайным и бессистемным.

Философия и психология, эти две неизменные любови Хиллмана, открылись ему в одном и том же месте: Дублине, куда Хиллман приехал в 1948 году и где закончил университет в 1950 году. Глубоко двойственная склонность его ума, одновременно философского и психологического, проявилась в его диссертации в Цюрихском университете, опубликованной под названием «Эмоция. Всеобъемлющая феноменология теорий и их значения для терапии» (i960); эта книга была поразительно структурирована в соответствии с четырьмя причинами Аристотеля: формальной, материальной, эффективной и конечной. Это был интеллектуальный tour de force - привести нечто столь беспорядочное, как эмоции, в столь элегантный порядок, но это был также поворотный момент в карьере Хиллмана, ознаменовавший решающий момент перехода от формального изучения философии к приверженности психологии, от теории к терапии.

Джеймс Хиллман - Философские размышления

Касталия, 2021. - 290 с.

ISBN 978-5-521-16318-2

Джеймс Хиллман - Философские размышления - Содержание

Введение

Часть первая. «Развлечение идей»: язык и о бучение

  • 1. Развлечение идей

  • 2. Говорить громко и открыто

  • 3. Сломленные голоса

  • 4. Разговор как хождение

  • 5. «Ты научил меня языку»

  • 6. Смех и тишина

  • 7. О преподавании и обучении

  • 8. Об этике шоу-бизнеса

Часть вторая. Космология, метафизика и математика

  • 9. Космология для души: от вселенной к космосу

  • 10. Назад за пределы: о космологии

  • 11. Видя сны за пределами себя

  • 12. «Я есть то, чем я не являюсь»: предисловие к гераклиту

  • 13. Мера событий: 117-е положение прокла с точки зрения архетипической психологии

  • 14. О психологическом знании

  • 15. Сопротивление математике

Часть третья. Философия психологии/ психология философии

  • 16. Плотин, фичино и вико как предшественники архетипической психологии

  • 17. Карус и Юнг

  • 18. Даймоническое наследие Юнга

  • 19. Терапия: работа цивилизации или культуры?

  • 20. Психология предосторожности

  • 21. О психологии парапсихологии

  • 22. Образование в области психологии

  • 23. Об эпистрофе и терапии: несколько заметок

  • 24. Психология тысячелетия

  • 25. Потребность, желание, стремление: уровни страсти в процессе жизни

  • 26. Легитимация страха

  • 27. «Лотреамон» башляра, или психоанализ без пациента

  • Фрагмент в поддержку Вавилона

Часть четвертая. Эстетическое измерение

  • 28. Красота и война: исследование

  • 29. Эстетическая сложность

  • 30. Искусство души

  • 31. Естественное, буквальное и реальное

  • 32. Пейзаж: психологическое исследование

  • 33. Письмо для программы мифического воображения

  • Часть пятая. Будущее время

  • 34. Футурология

  • 35. Вычисление будущего

  • 36. Является ли будущее американской зависимостью?

  • Часть шестая. О необходимости метафизики

  • 37. Три беседы с Эдвардом С. Кейси

Источники

