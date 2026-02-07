Хиллман - Философские размышления

Джеймс Хиллман обладал авантюрным умом и множеством талантов: писатель, учитель, психотерапевт, поэт, танцор чечетки, рассказчик. Двумя самыми важными из его разнообразных занятий для него были философия и психология. В те годы, когда он был студентом Тринити-колледжа в Дублине, он специализировался на философии. Он изучил все основные фигуры в истории философии, обнаружив, что меньше всего симпатизирует Декарту и Гегелю. Он любил Платона и греков в целом за то, что они были «такими разумными и в то же время вдохновляющими», и восхищался Кантом за его строгость и мнение, что «все дело в разуме». Позже Хиллман говорил, что погружение в философию научило его «удовольствию строгости... мышления, страсти идей, эротизму разума». Он писал своей будущей жене Кейт, что «изучение литературы или других вещей - это просто изучение, а философия - это жизнь, это часть тебя. Я все время сижу и думаю об этом». Но именно в Тринити-колледже он начал серьезно читать психологию, хотя и был благодарен за то, что «у них даже не преподают психологию как отдельный предмет». Его вхождение в философию было систематическим, его вхождение в психологию - случайным и бессистемным.
Философия и психология, эти две неизменные любови Хиллмана, открылись ему в одном и том же месте: Дублине, куда Хиллман приехал в 1948 году и где закончил университет в 1950 году. Глубоко двойственная склонность его ума, одновременно философского и психологического, проявилась в его диссертации в Цюрихском университете, опубликованной под названием «Эмоция. Всеобъемлющая феноменология теорий и их значения для терапии» (i960); эта книга была поразительно структурирована в соответствии с четырьмя причинами Аристотеля: формальной, материальной, эффективной и конечной. Это был интеллектуальный tour de force - привести нечто столь беспорядочное, как эмоции, в столь элегантный порядок, но это был также поворотный момент в карьере Хиллмана, ознаменовавший решающий момент перехода от формального изучения философии к приверженности психологии, от теории к терапии.
Касталия, 2021. - 290 с.
ISBN 978-5-521-16318-2
Джеймс Хиллман - Философские размышления - Содержание
Введение
Часть первая. «Развлечение идей»: язык и о бучение
1. Развлечение идей
2. Говорить громко и открыто
3. Сломленные голоса
4. Разговор как хождение
5. «Ты научил меня языку»
6. Смех и тишина
7. О преподавании и обучении
8. Об этике шоу-бизнеса
Часть вторая. Космология, метафизика и математика
9. Космология для души: от вселенной к космосу
10. Назад за пределы: о космологии
11. Видя сны за пределами себя
12. «Я есть то, чем я не являюсь»: предисловие к гераклиту
13. Мера событий: 117-е положение прокла с точки зрения архетипической психологии
14. О психологическом знании
15. Сопротивление математике
Часть третья. Философия психологии/ психология философии
16. Плотин, фичино и вико как предшественники архетипической психологии
17. Карус и Юнг
18. Даймоническое наследие Юнга
19. Терапия: работа цивилизации или культуры?
20. Психология предосторожности
21. О психологии парапсихологии
22. Образование в области психологии
23. Об эпистрофе и терапии: несколько заметок
24. Психология тысячелетия
25. Потребность, желание, стремление: уровни страсти в процессе жизни
26. Легитимация страха
27. «Лотреамон» башляра, или психоанализ без пациента
Фрагмент в поддержку Вавилона
Часть четвертая. Эстетическое измерение
28. Красота и война: исследование
29. Эстетическая сложность
30. Искусство души
31. Естественное, буквальное и реальное
32. Пейзаж: психологическое исследование
33. Письмо для программы мифического воображения
Часть пятая. Будущее время
34. Футурология
35. Вычисление будущего
36. Является ли будущее американской зависимостью?
Часть шестая. О необходимости метафизики
37. Три беседы с Эдвардом С. Кейси
Источники
