Хиллман - Философские размышления

Джеймс Хиллман обладал авантюрным умом и множеством талантов: писатель, учитель, психотерапевт, поэт, танцор чечетки, рассказчик. Двумя самыми важными из его разнообразных занятий для него были философия и психология. В те годы, когда он был студентом Тринити-колледжа в Дублине, он специализировался на философии. Он изучил все основные фигуры в истории философии, обнаружив, что меньше всего симпатизирует Декарту и Гегелю. Он любил Платона и греков в целом за то, что они были «такими разумными и в то же время вдохновляющими», и восхищался Кантом за его строгость и мнение, что «все дело в разуме». Позже Хиллман говорил, что погружение в философию научило его «удовольствию строгости... мышления, страсти идей, эротизму разума». Он писал своей будущей жене Кейт, что «изучение литературы или других вещей - это просто изучение, а философия - это жизнь, это часть тебя. Я все время сижу и думаю об этом». Но именно в Тринити-колледже он начал серьезно читать психологию, хотя и был благодарен за то, что «у них даже не преподают психологию как отдельный предмет». Его вхождение в философию было систематическим, его вхождение в психологию - случайным и бессистемным.

Философия и психология, эти две неизменные любови Хиллмана, открылись ему в одном и том же месте: Дублине, куда Хиллман приехал в 1948 году и где закончил университет в 1950 году. Глубоко двойственная склонность его ума, одновременно философского и психологического, проявилась в его диссертации в Цюрихском университете, опубликованной под названием «Эмоция. Всеобъемлющая феноменология теорий и их значения для терапии» (i960); эта книга была поразительно структурирована в соответствии с четырьмя причинами Аристотеля: формальной, материальной, эффективной и конечной. Это был интеллектуальный tour de force - привести нечто столь беспорядочное, как эмоции, в столь элегантный порядок, но это был также поворотный момент в карьере Хиллмана, ознаменовавший решающий момент перехода от формального изучения философии к приверженности психологии, от теории к терапии.

Джеймс Хиллман - Философские размышления

Касталия, 2021. - 290 с.

ISBN 978-5-521-16318-2

Джеймс Хиллман - Философские размышления - Содержание

Введение

Часть первая. «Развлечение идей»: язык и о бучение

1. Развлечение идей

2. Говорить громко и открыто

3. Сломленные голоса

4. Разговор как хождение

5. «Ты научил меня языку»

6. Смех и тишина

7. О преподавании и обучении

8. Об этике шоу-бизнеса

Часть вторая. Космология, метафизика и математика

9. Космология для души: от вселенной к космосу

10. Назад за пределы: о космологии

11. Видя сны за пределами себя

12. «Я есть то, чем я не являюсь»: предисловие к гераклиту

13. Мера событий: 117-е положение прокла с точки зрения архетипической психологии

14. О психологическом знании

15. Сопротивление математике

Часть третья. Философия психологии/ психология философии

16. Плотин, фичино и вико как предшественники архетипической психологии

17. Карус и Юнг

18. Даймоническое наследие Юнга

19. Терапия: работа цивилизации или культуры?

20. Психология предосторожности

21. О психологии парапсихологии

22. Образование в области психологии

23. Об эпистрофе и терапии: несколько заметок

24. Психология тысячелетия

25. Потребность, желание, стремление: уровни страсти в процессе жизни

26. Легитимация страха

27. «Лотреамон» башляра, или психоанализ без пациента

Фрагмент в поддержку Вавилона

Часть четвертая. Эстетическое измерение

28. Красота и война: исследование

29. Эстетическая сложность

30. Искусство души

31. Естественное, буквальное и реальное

32. Пейзаж: психологическое исследование

33. Письмо для программы мифического воображения

Часть пятая. Будущее время

34. Футурология

35. Вычисление будущего

36. Является ли будущее американской зависимостью?

Часть шестая. О необходимости метафизики

37. Три беседы с Эдвардом С. Кейси

Источники