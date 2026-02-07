Хиллман - Город & душа

Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Philosophy, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Для чего нужны города? В конечном счете, Хиллман будет утверждать, что города предлагают способ восстановить нашу душевную жизнь. Он не видит никакой связи между городами и нашей индивидуальной душевной работой:

"Главное-это наше внутреннее, говорит психолог. И сам интерес к экстерьеру проектов—району искусств, торговым центрам—отражает экстериоризацию наших внутренних проблем.

Человеческие существа приспосабливаются к своему окружению, и у нас будут человеческие существа, спроектированные так же, как и наши интерьеры, человеческие существа из золота, серебра и стекла, с полыми атриумами, равномерно освещенными светом без тени, без верхней ориентации и только с самыми грубыми, простыми прямоугольными нормами и прямыми правилами для соединения принципов небес с путями земли. Такими будут жители, если это будут наши жители".

Джеймс Хиллман - Город & душа

Касталия, 2021. - 285 с.

ISBN: 978-5-521-16304-5

Джеймс Хиллман - Город & душа - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

ВСТУПЛЕНИЕ Гейла Томаса

И он сделал это

Часть первая. Пациент как гражданин

  • ГОРОД

  • ГОРОД И ДУША

  • ANIMA MUNDI ВОЗВРАЩЕНИЕ ДУШИ В МИР

  • «ЧЕЛОВЕК ПО СВОЕЙ ПРИРОДЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЖИВОТНОЕ»:ПАЦИЕНТ КАК ГРАЖДАНИН

  • ОТ ЗЕРКАЛА К ОКНУ: ЛЕЧЕНИЕ ПСИХОАНАЛИЗОМ СВОЕГО НАРЦИССИЗМА

  • ПРАВО ХРАНИТЬ МОЛЧАНИЕ

  • ВЛАСТЬ И GEMEINSCHAFTSGEFUHL

  • ПСИХОЛОГИЯ, ЛИЧНОСТЬ И СООБЩЕСТВО

  • САМОУБИЙСТВО И ГОРОД

  • РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ АМЕРИКИ

  • И ВСЕ ЖЕ ЛЮБИТЬ МИР

Часть вторая. Политика красоты

  • О КУЛЬТУРЕ И ХРОНИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ

  • ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ОТВЕТ КАК ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

  • ЭСТЕТИКА И ПОЛИТИКА

  • ПРИРОДНАЯ КРАСОТА БЕЗ ПРИРОДЫ

  • ПОДАВЛЕНИЕ КРАСОТЫ

  • СЕГРЕГАЦИЯ КРАСОТЫ

  • ЦЕНА УРОДЛИВОГО

  • СПРАВЕДЛИВОСТЬ, КРАСОТА И СУДЬБА КАК ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

Часть третья. Места практики

  • НА УГЛУ УЛИЦЫ:БОГИ, БОЛЕЗНИ, ПОЛИТИКА

  • ГОРОД, СПОРТ И НАСИЛИЕ

  • ПОТОЛКИ

  • ПРОГУЛКИ

  • ТРАНСПОРТ

  • ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА О МАРТЕ

  • ВЛАЖНОСТЬ

  • ЦЕЛИ ДАЛЛАСА

  • ПРЕДСТАВЛЯЯ ДАЛЛАС

  • ВООБРАЖАЯ БУФФАЛО

  • ПИТТСБУРГ: ГОРОД КАК ПАЦИЕНТ

  • ОСТОРОЖНО: ТРИ СЛУЧАЯОБЩЕСТВЕННОГО ВОЗМУЩЕНИЯ

Часть четвертая. Ответственный экологизм

  • ДЕСЯТЬ ОСНОВНЫХ ИДЕЙ

  • ГДЕ НАХОДИТСЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА?

  • СНОВИДЕНИЯ ВНЕ НАС САМИХ

  • ПРЕИМУЩЕСТВА ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ

  • ДУША И ДЕНЬГИ

  • ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ТОСТ СОВЕТСКИМ ГОСТЯМ

  • ПРОЩАЙ, БЛАГОСОСТОЯНИЕ

  • РАСПРОДАЖА ЗАСТРОЙЩИКАМ

  • ТОМПСОН ДОЛЖЕН ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ

  • ГОРОД, ДУША И МИФ

  • ЭПИЦЕНТР: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

