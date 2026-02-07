Хиллман - Город & душа
Для чего нужны города? В конечном счете, Хиллман будет утверждать, что города предлагают способ восстановить нашу душевную жизнь. Он не видит никакой связи между городами и нашей индивидуальной душевной работой:
"Главное-это наше внутреннее, говорит психолог. И сам интерес к экстерьеру проектов—району искусств, торговым центрам—отражает экстериоризацию наших внутренних проблем.
Человеческие существа приспосабливаются к своему окружению, и у нас будут человеческие существа, спроектированные так же, как и наши интерьеры, человеческие существа из золота, серебра и стекла, с полыми атриумами, равномерно освещенными светом без тени, без верхней ориентации и только с самыми грубыми, простыми прямоугольными нормами и прямыми правилами для соединения принципов небес с путями земли. Такими будут жители, если это будут наши жители".
Джеймс Хиллман - Город & душа
Касталия, 2021. - 285 с.
ISBN: 978-5-521-16304-5
Джеймс Хиллман - Город & душа - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
ВСТУПЛЕНИЕ Гейла Томаса
И он сделал это
Часть первая. Пациент как гражданин
ГОРОД
ГОРОД И ДУША
ANIMA MUNDI ВОЗВРАЩЕНИЕ ДУШИ В МИР
«ЧЕЛОВЕК ПО СВОЕЙ ПРИРОДЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЖИВОТНОЕ»:ПАЦИЕНТ КАК ГРАЖДАНИН
ОТ ЗЕРКАЛА К ОКНУ: ЛЕЧЕНИЕ ПСИХОАНАЛИЗОМ СВОЕГО НАРЦИССИЗМА
ПРАВО ХРАНИТЬ МОЛЧАНИЕ
ВЛАСТЬ И GEMEINSCHAFTSGEFUHL
ПСИХОЛОГИЯ, ЛИЧНОСТЬ И СООБЩЕСТВО
САМОУБИЙСТВО И ГОРОД
РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ АМЕРИКИ
И ВСЕ ЖЕ ЛЮБИТЬ МИР
Часть вторая. Политика красоты
О КУЛЬТУРЕ И ХРОНИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ
ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ОТВЕТ КАК ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
ЭСТЕТИКА И ПОЛИТИКА
ПРИРОДНАЯ КРАСОТА БЕЗ ПРИРОДЫ
ПОДАВЛЕНИЕ КРАСОТЫ
СЕГРЕГАЦИЯ КРАСОТЫ
ЦЕНА УРОДЛИВОГО
СПРАВЕДЛИВОСТЬ, КРАСОТА И СУДЬБА КАК ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
Часть третья. Места практики
НА УГЛУ УЛИЦЫ:БОГИ, БОЛЕЗНИ, ПОЛИТИКА
ГОРОД, СПОРТ И НАСИЛИЕ
ПОТОЛКИ
ПРОГУЛКИ
ТРАНСПОРТ
ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА О МАРТЕ
ВЛАЖНОСТЬ
ЦЕЛИ ДАЛЛАСА
ПРЕДСТАВЛЯЯ ДАЛЛАС
ВООБРАЖАЯ БУФФАЛО
ПИТТСБУРГ: ГОРОД КАК ПАЦИЕНТ
ОСТОРОЖНО: ТРИ СЛУЧАЯОБЩЕСТВЕННОГО ВОЗМУЩЕНИЯ
Часть четвертая. Ответственный экологизм
ДЕСЯТЬ ОСНОВНЫХ ИДЕЙ
ГДЕ НАХОДИТСЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА?
СНОВИДЕНИЯ ВНЕ НАС САМИХ
ПРЕИМУЩЕСТВА ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ
ДУША И ДЕНЬГИ
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ТОСТ СОВЕТСКИМ ГОСТЯМ
ПРОЩАЙ, БЛАГОСОСТОЯНИЕ
РАСПРОДАЖА ЗАСТРОЙЩИКАМ
ТОМПСОН ДОЛЖЕН ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ
ГОРОД, ДУША И МИФ
ЭПИЦЕНТР: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
No comments yet. Be the first!