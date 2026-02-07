Хиллман - Код души
Вы когда-нибудь чувствовали, что рождены для чего-то большего, но не могли понять, для чего именно? Джеймс Хиллман утверждает: каждый из нас приходит в этот мир с «кодом» или «жёлудем» души, в котором уже заключен образ нашей будущей личности.
В отличие от традиционной психологии, которая винит во всём детские травмы и воспитание, Хиллман предлагает увидеть в странностях и трудностях нашего детства голос нашего Даймона — внутреннего гения, который пытается направить нас к нашему истинному призванию. Это книга о том, как научиться читать знаки своей судьбы и найти в себе смелость стать тем, кем вы уже являетесь в вечности.
Джеймс Хиллман - Код души. В поиске характера и призвания
Касталия, 2021. - 270 стр.
ISBN 978-5-521-16324-3
Джеймс Хиллман - Код души. В поиске характера и призвания - Содержание
Эпиграфы вместо предисловия
Глава 1. Краткое изложение: теория желудя и спасение психологии
Глава 2 рост вниз
Глава 3. Заблуждение о роли родителей
Глава 4. Назад к невидимому
Глава 5. «Esse is percipi»: существовать - значит быть воспринимаемым
Глава 6. Не природа,не воспитание – Что-то другое
Глава 7. Грошовые ужастики и чистая фантазия
Глава 8. Сокрытие
Глава 9. Судьба
Глава 10. Плохие семена, призванные убивать
Глава 11. Заурядность
Кода: заметка о методологии
