Вы когда-нибудь чувствовали, что рождены для чего-то большего, но не могли понять, для чего именно? Джеймс Хиллман утверждает: каждый из нас приходит в этот мир с «кодом» или «жёлудем» души, в котором уже заключен образ нашей будущей личности.

В отличие от традиционной психологии, которая винит во всём детские травмы и воспитание, Хиллман предлагает увидеть в странностях и трудностях нашего детства голос нашего Даймона — внутреннего гения, который пытается направить нас к нашему истинному призванию. Это книга о том, как научиться читать знаки своей судьбы и найти в себе смелость стать тем, кем вы уже являетесь в вечности.

Джеймс Хиллман - Код души. В поиске характера и призвания

Касталия, 2021. - 270 стр.

ISBN 978-5-521-16324-3

Джеймс Хиллман - Код души. В поиске характера и призвания - Содержание

Эпиграфы вместо предисловия

Глава 1. Краткое изложение: теория желудя и спасение психологии

Глава 2 рост вниз

Глава 3. Заблуждение о роли родителей

Глава 4. Назад к невидимому

Глава 5. «Esse is percipi»: существовать - значит быть воспринимаемым

Глава 6. Не природа,не воспитание – Что-то другое

Глава 7. Грошовые ужастики и чистая фантазия

Глава 8. Сокрытие

Глава 9. Судьба

Глава 10. Плохие семена, призванные убивать

Глава 11. Заурядность

Кода: заметка о методологии