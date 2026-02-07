Переход юнгианской психологии от типов к образам, к архетипической психологии, основанной на образах - вот чем занимается Джеймс Хиллман в этой книге. Архетипическая психология началась с «Постскриптума», добавленного Джеймсом Хиллманом к выпуску журнала “Spring” за 1970 год, где в подзаголовке впервые появилось слово «архетипический». С точки зрения архетипической психологии Хиллмана, образы - это фундаментальные производные психики. Образы - то, что создает душу. За «Постскриптумом» последовала серия из трех эссе, которые легли в основу второй части этой книги: «Исследование образа», «Дальнейшие заметки об образах» и «Образ-смысл», опубликованные в журнале “Spring” в 1977-1978 годах.

Книга «От типов к образам» начинается с обсуждения связи между типами и образами. В ней рассматриваются «Психологические типы» Юнга 1921 года (CW6), ставшие центральной доктриной в психологии, а также отправной точкой для многих личностных тестов во многом благодаря двум читательницам Юнга - Кэтрин Кук Бриггс и ее дочери, Изабель Бриггс Майерс.

Хиллман отказывается от типов личности и недостаточного понимания типов, присущего статической типологии Юнга, которая, фокусируясь на полярностях (например, противопоставлении экстраверта интроверту), «заставляет нас терять образы чувства, или интуицию, или экстраверсии как состояния сами по себе».



Джеймс Хиллман - От типов к образам

Касталия, 2022 год - 246 стр.

ISBN 978-5-521-18653-2

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