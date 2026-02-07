Перед вами одна из самых поэтичных и глубоких работ Хиллмана. Автор приглашает нас в путешествие по «психологическому зоопарку», где каждое животное является учителем и наставником.

Книга объясняет, почему для человеческой души жизненно важно соседство с миром фауны — как в реальности, так и в фантазиях. Это призыв к новому состраданию и новому видению, где человек не венец творения, а лишь один из многих видов в огромном и одушевленном сообществе жизни.

Джеймс Хиллман - Присутствие животных

М.: «Касталия», 2021. - 260 с.

ISBN 978-5-521-16323-6

Джеймс Хиллман - Присутствие животных - Содержание

Предисловие

1. Царство животных в человеческом сне

Полярный медведь

Поросенок

Амплификации

Орел

Жираф

Первые выводы

Названия животных

Пути вырождения

Внутри царства животных

Домашняя мышь

Тело

За пределами интериоризации

2. Воображение – это чушь

Поприветствуйте быка

Чушь о быке

Алеф

Торреро

Ритуалы под золотыми арками

У подножия горы Синай

3. Змея – это не символ

4. Лошади и герои

5. Крыса

6. Львы и тигры, или почему существует две великие кошки

7. Тараканы в голове

Преамбула

Интенциональность

Рана

Искоренение

Тайна

Простое заключение

8. Слон в Райском Саду

Умирающее животное

Путешествие на слоне

Почему слон

Отцовское воображение

9. Ты – грязная собака

Меланхолия

Животные в душе

Предки

Цинизм

Нечистоты

Грязный ангел

10. Человеческое существо как животное

Переписка с Джоном Стоквеллом

11. Присутствие животных

Диалог с Джонатаном Уайтом

12. Позвольте созданиям быть

Диалог с Томасом Муром

13. Сейчас ты видишь их, а сейчас – нет

Диалог автора и художника

Источники