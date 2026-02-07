Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Philosophy, Psychology Psychotherapy

Перед вами одна из самых поэтичных и глубоких работ Хиллмана. Автор приглашает нас в путешествие по «психологическому зоопарку», где каждое животное является учителем и наставником.

Книга объясняет, почему для человеческой души жизненно важно соседство с миром фауны — как в реальности, так и в фантазиях. Это призыв к новому состраданию и новому видению, где человек не венец творения, а лишь один из многих видов в огромном и одушевленном сообществе жизни.

Джеймс Хиллман - Присутствие животных

М.: «Касталия», 2021. - 260 с.

ISBN 978-5-521-16323-6

Джеймс Хиллман - Присутствие животных - Содержание

Предисловие

1. Царство животных в человеческом сне

  • Полярный медведь

  • Поросенок

  • Амплификации

  • Орел

  • Жираф

  • Первые выводы

  • Названия животных

  • Пути вырождения

  • Внутри царства животных

  • Домашняя мышь

  • Тело

  • За пределами интериоризации

2. Воображение – это чушь

  • Поприветствуйте быка

  • Чушь о быке

  • Алеф

  • Торреро

  • Ритуалы под золотыми арками

  • У подножия горы Синай

3. Змея – это не символ

4. Лошади и герои

5. Крыса

6. Львы и тигры, или почему существует две великие кошки

7. Тараканы в голове

  • Преамбула

  • Интенциональность

  • Рана

  • Искоренение

  • Тайна

  • Простое заключение

8. Слон в Райском Саду

  • Умирающее животное

  • Путешествие на слоне

  • Почему слон

  • Отцовское воображение

9. Ты – грязная собака

  • Меланхолия

  • Животные в душе

  • Предки

  • Цинизм

  • Нечистоты

  • Грязный ангел

10. Человеческое существо как животное

  • Переписка с Джоном Стоквеллом

11. Присутствие животных

  • Диалог с Джонатаном Уайтом

12. Позвольте созданиям быть

  • Диалог с Томасом Муром

13. Сейчас ты видишь их, а сейчас – нет

  • Диалог автора и художника

Источники

Added 07.02.2026
Related Books

All Books