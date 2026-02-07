Хиллман - Присутствие животных
Перед вами одна из самых поэтичных и глубоких работ Хиллмана. Автор приглашает нас в путешествие по «психологическому зоопарку», где каждое животное является учителем и наставником.
Книга объясняет, почему для человеческой души жизненно важно соседство с миром фауны — как в реальности, так и в фантазиях. Это призыв к новому состраданию и новому видению, где человек не венец творения, а лишь один из многих видов в огромном и одушевленном сообществе жизни.
Джеймс Хиллман - Присутствие животных
М.: «Касталия», 2021. - 260 с.
ISBN 978-5-521-16323-6
Джеймс Хиллман - Присутствие животных - Содержание
Предисловие
1. Царство животных в человеческом сне
Полярный медведь
Поросенок
Амплификации
Орел
Жираф
Первые выводы
Названия животных
Пути вырождения
Внутри царства животных
Домашняя мышь
Тело
За пределами интериоризации
2. Воображение – это чушь
Поприветствуйте быка
Чушь о быке
Алеф
Торреро
Ритуалы под золотыми арками
У подножия горы Синай
3. Змея – это не символ
4. Лошади и герои
5. Крыса
6. Львы и тигры, или почему существует две великие кошки
7. Тараканы в голове
Преамбула
Интенциональность
Рана
Искоренение
Тайна
Простое заключение
8. Слон в Райском Саду
Умирающее животное
Путешествие на слоне
Почему слон
Отцовское воображение
9. Ты – грязная собака
Меланхолия
Животные в душе
Предки
Цинизм
Нечистоты
Грязный ангел
10. Человеческое существо как животное
Переписка с Джоном Стоквеллом
11. Присутствие животных
Диалог с Джонатаном Уайтом
12. Позвольте созданиям быть
Диалог с Томасом Муром
13. Сейчас ты видишь их, а сейчас – нет
Диалог автора и художника
Источники
