Хиллман - Самоубийство и душа
Когда медицина видит в самоубийстве болезнь, а закон — преступление, Джеймс Хиллман видит в нем экзистенциальное событие. В своей программной работе автор утверждает: душа имеет свои потребности, которые часто вступают в конфликт с биологическим выживанием.
Эта книга — не призыв к действию, а радикальное исследование того, почему душа иногда выбирает смерть как единственный доступный способ радикальных перемен. Хиллман призывает аналитиков и читателей перестать «предотвращать» и начать «понимать», вслушиваясь в темный голос души, жаждущей не гибели тела, а завершения изжившего себя этапа жизни.
Хиллман Дж. - Самоубийство и душа
Пер. с англ.— М.: «Когито-Центр», 2004.— 272 с. (Юнгианская психология)
ISBN 0-88214-227-5 (англ.)
ISBN 5-89353-129-9 (рус.)
Хиллман Дж. - Самоубийство и душа – Содержание
В. ЗЕЛЕНСКИЙ. ДЖЕЙМС ХИЛЛМАН В ЗЕРКАЛЕ АРХЕТИПИЧЕСКОЙ
ПСИХОЛОГИИ
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ (1964)
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. САМОУБИЙСТВО И АНАЛИЗ
ГЛАВА I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
ГЛАВА II. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ САМОУБИЙСТВА: ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СОЦИОЛОГИИ, ЗАКОНА, ТЕОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ
ГЛАВА III. САМОУБИЙСТВО И ДУША
ГЛАВА IV. ПЕРЕЖИВАНИЕ СМЕРТИ
ГЛАВА V. СТОЛКНОВЕНИЕ С РИСКОМ САМОУБИЙСТВА
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПРОБЛЕМА АНАЛИЗА
ГЛАВА VI. МЕДИЦИНА, АНАЛИЗ И ДУША
ГЛАВА VII. РАССУЖДЕНИЕ О СЛОВАХ
ГЛАВА VIII. ЦЕЛИТЕЛЬ КАК ГЕРОЙ
ГЛАВА IX. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРЕДУБЕЖДЕННОСТЬ
ГЛАВА X. ДИАГНОЗ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДИАЛЕКТИКА
ГЛАВА XI. НАДЕЖДА, РАЗВИТИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
ГЛАВА XII. ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА И АНАЛИТИЧЕСКОЕ ТАИНСТВО
БИБЛИОГРАФИЯ
ПОСТСКРИПТУМ: СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ
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