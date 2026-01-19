Хиллман - Самоубийство и душа

Когда медицина видит в самоубийстве болезнь, а закон — преступление, Джеймс Хиллман видит в нем экзистенциальное событие. В своей программной работе автор утверждает: душа имеет свои потребности, которые часто вступают в конфликт с биологическим выживанием.

Эта книга — не призыв к действию, а радикальное исследование того, почему душа иногда выбирает смерть как единственный доступный способ радикальных перемен. Хиллман призывает аналитиков и читателей перестать «предотвращать» и начать «понимать», вслушиваясь в темный голос души, жаждущей не гибели тела, а завершения изжившего себя этапа жизни.

Хиллман Дж. - Самоубийство и душа

Пер. с англ.— М.: «Когито-Центр», 2004.— 272 с. (Юнгианская психология)

ISBN 0-88214-227-5 (англ.)

ISBN 5-89353-129-9 (рус.)

Хиллман Дж. - Самоубийство и душа – Содержание

В. ЗЕЛЕНСКИЙ. ДЖЕЙМС ХИЛЛМАН В ЗЕРКАЛЕ АРХЕТИПИЧЕСКОЙ

ПСИХОЛОГИИ

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ (1964)

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. САМОУБИЙСТВО И АНАЛИЗ

ГЛАВА I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

ГЛАВА II. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ САМОУБИЙСТВА: ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СОЦИОЛОГИИ, ЗАКОНА, ТЕОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ

ГЛАВА III. САМОУБИЙСТВО И ДУША

ГЛАВА IV. ПЕРЕЖИВАНИЕ СМЕРТИ

ГЛАВА V. СТОЛКНОВЕНИЕ С РИСКОМ САМОУБИЙСТВА

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПРОБЛЕМА АНАЛИЗА

ГЛАВА VI. МЕДИЦИНА, АНАЛИЗ И ДУША

ГЛАВА VII. РАССУЖДЕНИЕ О СЛОВАХ

ГЛАВА VIII. ЦЕЛИТЕЛЬ КАК ГЕРОЙ

ГЛАВА IX. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРЕДУБЕЖДЕННОСТЬ

ГЛАВА X. ДИАГНОЗ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДИАЛЕКТИКА

ГЛАВА XI. НАДЕЖДА, РАЗВИТИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

ГЛАВА XII. ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА И АНАЛИТИЧЕСКОЕ ТАИНСТВО

БИБЛИОГРАФИЯ

ПОСТСКРИПТУМ: СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ