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Хиллман - Самоубийство и душа

Хиллман - Самоубийство и душа
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Family, Psychology Psychotherapy, **Archetypal Psychology, Mythology Legends

Когда медицина видит в самоубийстве болезнь, а закон — преступление, Джеймс Хиллман видит в нем экзистенциальное событие. В своей программной работе автор утверждает: душа имеет свои потребности, которые часто вступают в конфликт с биологическим выживанием.

Эта книга — не призыв к действию, а радикальное исследование того, почему душа иногда выбирает смерть как единственный доступный способ радикальных перемен. Хиллман призывает аналитиков и читателей перестать «предотвращать» и начать «понимать», вслушиваясь в темный голос души, жаждущей не гибели тела, а завершения изжившего себя этапа жизни.

Хиллман Дж. - Самоубийство и душа

Пер. с англ.— М.: «Когито-Центр», 2004.— 272 с. (Юнгианская психология)

ISBN 0-88214-227-5 (англ.)

ISBN 5-89353-129-9 (рус.)

Хиллман Дж. - Самоубийство и душа – Содержание

В. ЗЕЛЕНСКИЙ. ДЖЕЙМС ХИЛЛМАН В ЗЕРКАЛЕ АРХЕТИПИЧЕСКОЙ

ПСИХОЛОГИИ

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ (1964)

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. САМОУБИЙСТВО И АНАЛИЗ

  • ГЛАВА I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

  • ГЛАВА II. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ САМОУБИЙСТВА: ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СОЦИОЛОГИИ, ЗАКОНА, ТЕОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ

  • ГЛАВА III. САМОУБИЙСТВО И ДУША

  • ГЛАВА IV. ПЕРЕЖИВАНИЕ СМЕРТИ

  • ГЛАВА V. СТОЛКНОВЕНИЕ С РИСКОМ САМОУБИЙСТВА

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПРОБЛЕМА АНАЛИЗА

  • ГЛАВА VI. МЕДИЦИНА, АНАЛИЗ И ДУША

  • ГЛАВА VII. РАССУЖДЕНИЕ О СЛОВАХ

  • ГЛАВА VIII. ЦЕЛИТЕЛЬ КАК ГЕРОЙ

  • ГЛАВА IX. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРЕДУБЕЖДЕННОСТЬ

  • ГЛАВА X. ДИАГНОЗ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДИАЛЕКТИКА

  • ГЛАВА XI. НАДЕЖДА, РАЗВИТИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

  • ГЛАВА XII. ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА И АНАЛИТИЧЕСКОЕ ТАИНСТВО

БИБЛИОГРАФИЯ

ПОСТСКРИПТУМ: СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ

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Added 19.01.2026
Author brat lexmak
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