Хиллман - Шамдасани - Погребальная песнь мёртвым

В октябре 2009 года, мы с Джеймсом Хиллманом начали серию разговоров, взяв за отправную точку только что увидевшую свет «Красную Книгу» Карла Густава Юнга. В апреле 2010 года у нас состоялась публичная беседа по приглашению музея Хаммера в Лос-Анджелесе, Калифорния. Летом и осенью того же года мы продолжили свои дискуссии в Коннектикуте и Нью-Йорке. Эта книга основана на стенографии тех наших бесед. В них сохранены повторяющиеся мотивы и темы, рассмотренные с разных точек зрения. Мы оба работали над финальным текстом рукописи, вплоть до самой смерти Хиллмана осенью 2011 года. Я в свою очередь добавил в текст примечания на упомянутые труды. Последующее редактирование ограничилось копированием.

Джеймс Хиллман: Я читал о древнеегипетской практике открывания рта покойникам. Это был ритуал, и я думаю, нам бы не захотелось повторять его собственноручно. Но открыть «Красную Книгу» представляется мне тем же самым, что и открыть рот мертвецу.

Сону Шамдасани: Она потребует крови. Вот чего она потребует. Эта работа - Юнговская «Книга Мёртвых», его спуск в подземный мир, где он пытается найти способ общения с мёртвыми. Он приходит к выводу, что мы не сможем жить, пока не примиримся с мёртвыми, что наша жизнь зависит от того, найдем ли мы ответы на те вопросы, которые мертвецы оставили неотвеченными.

Джеймс Хиллман, Сону Шамдасани - Погребальная песнь мёртвым - Психология после Красной Книги К. Г. Юнга

«Касталия», 2022. — 240 c.

ISBN 978-5-521-18619-8

Джеймс Хиллман, Сону Шамдасани - Погребальная песнь мёртвым - Психология после Красной Книги К. Г. Юнга - Содержание

Предисловие

РАЗГОВОРЫ

1. Лос-Анджелес Первый разговор

2. Коннектикут

Второй разговор

Третий разговор

Четвёртый разговор

Пятый разговор

Шестой разговор

Седьмой разговор

Восьмой разговор

3. Нью-Йорк

Девятый разговор

Десятый разговор

Одиннадцатый разговор

Двенадцатый разговор

Тринадцатый разговор

Четырнадцатый разговор

4. Коннектикут Пятнадцатый разговор

Благодарности