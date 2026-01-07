Хиллман - Шамдасани - Погребальная песнь мёртвым
В октябре 2009 года, мы с Джеймсом Хиллманом начали серию разговоров, взяв за отправную точку только что увидевшую свет «Красную Книгу» Карла Густава Юнга. В апреле 2010 года у нас состоялась публичная беседа по приглашению музея Хаммера в Лос-Анджелесе, Калифорния. Летом и осенью того же года мы продолжили свои дискуссии в Коннектикуте и Нью-Йорке. Эта книга основана на стенографии тех наших бесед. В них сохранены повторяющиеся мотивы и темы, рассмотренные с разных точек зрения. Мы оба работали над финальным текстом рукописи, вплоть до самой смерти Хиллмана осенью 2011 года. Я в свою очередь добавил в текст примечания на упомянутые труды. Последующее редактирование ограничилось копированием.
Джеймс Хиллман: Я читал о древнеегипетской практике открывания рта покойникам. Это был ритуал, и я думаю, нам бы не захотелось повторять его собственноручно. Но открыть «Красную Книгу» представляется мне тем же самым, что и открыть рот мертвецу.
Сону Шамдасани: Она потребует крови. Вот чего она потребует. Эта работа - Юнговская «Книга Мёртвых», его спуск в подземный мир, где он пытается найти способ общения с мёртвыми. Он приходит к выводу, что мы не сможем жить, пока не примиримся с мёртвыми, что наша жизнь зависит от того, найдем ли мы ответы на те вопросы, которые мертвецы оставили неотвеченными.
Джеймс Хиллман, Сону Шамдасани - Погребальная песнь мёртвым - Психология после Красной Книги К. Г. Юнга
«Касталия», 2022. — 240 c.
ISBN 978-5-521-18619-8
Джеймс Хиллман, Сону Шамдасани - Погребальная песнь мёртвым - Психология после Красной Книги К. Г. Юнга - Содержание
Предисловие
РАЗГОВОРЫ
1. Лос-Анджелес Первый разговор
2. Коннектикут
Второй разговор
Третий разговор
Четвёртый разговор
Пятый разговор
Шестой разговор
Седьмой разговор
Восьмой разговор
3. Нью-Йорк
Девятый разговор
Десятый разговор
Одиннадцатый разговор
Двенадцатый разговор
Тринадцатый разговор
Четырнадцатый разговор
4. Коннектикут Пятнадцатый разговор
Благодарности
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