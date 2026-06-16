Хлебникова - Роль женщины в еврейском мире

Коллективная монография, подготовленная Институтом востоковедения РАН совместно с рядом ведущих научно-исследовательских центров, представляет собой фундаментальный междисциплинарный труд, всесторонне исследующий эволюцию положения, статуса и репрезентации женщин в еврейской истории, религиозной традиции и современном израильском обществе. Возникшая как концептуальное продолжение международной научной конференции 2019 года, эта работа призвана заполнить существенную лакуну в академическом израилеведении, предлагая глубокое осмысление гендерной динамики, начиная от текстов Священного Писания и заканчивая актуальными социально-политическими вызовами Государства Израиль. Авторы стремятся не просто задокументировать историческое присутствие женщин, но и концептуально переосмыслить устоявшиеся патриархальные нарративы, раскрывая многогранный вклад женской части еврейского народа в формирование национальной культуры, экономики и государственности.

Издание структурировано по трем ключевым тематическим направлениям, которые последовательно раскрывают теологические корни гендерного распределения ролей, практическое участие женщин в строительстве и защите современного еврейского государства, а также уникальный культурный опыт русскоязычной диаспоры. Опираясь на широкий спектр источников — от библейских стихов и талмудических трактатов до судебных архивов Российской империи и современных социологических опросов, — исследователи демонстрируют, что еврейская женщина во все эпохи выступала не только объектом религиозного и социального регламентирования, но и активным субъектом исторического процесса. Книга бросает вызов стереотипному восприятию маргинализированной роли женщины в иудаизме, открывая новые перспективы для понимания того, как древние тексты и традиции адаптируются, переосмысляются и продолжают влиять на сложную полифонию современного израильского общества.

Хлебникова Л. Р., Марьясис Д. А. (ред.) – Роль женщины в еврейском мире – Коллективная монография

Отв. ред. Л. Р. Хлебникова. – М.: ИВ РАН, 2020. – 338 с.

ISBN 978-5-907384-11-8

Хлебникова Л. Р., Марьясис Д. А. (ред.) – Роль женщины в еврейском мире – Содержание