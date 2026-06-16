Хлебникова - Роль женщины в еврейском мире
Коллективная монография, подготовленная Институтом востоковедения РАН совместно с рядом ведущих научно-исследовательских центров, представляет собой фундаментальный междисциплинарный труд, всесторонне исследующий эволюцию положения, статуса и репрезентации женщин в еврейской истории, религиозной традиции и современном израильском обществе. Возникшая как концептуальное продолжение международной научной конференции 2019 года, эта работа призвана заполнить существенную лакуну в академическом израилеведении, предлагая глубокое осмысление гендерной динамики, начиная от текстов Священного Писания и заканчивая актуальными социально-политическими вызовами Государства Израиль. Авторы стремятся не просто задокументировать историческое присутствие женщин, но и концептуально переосмыслить устоявшиеся патриархальные нарративы, раскрывая многогранный вклад женской части еврейского народа в формирование национальной культуры, экономики и государственности.
Издание структурировано по трем ключевым тематическим направлениям, которые последовательно раскрывают теологические корни гендерного распределения ролей, практическое участие женщин в строительстве и защите современного еврейского государства, а также уникальный культурный опыт русскоязычной диаспоры. Опираясь на широкий спектр источников — от библейских стихов и талмудических трактатов до судебных архивов Российской империи и современных социологических опросов, — исследователи демонстрируют, что еврейская женщина во все эпохи выступала не только объектом религиозного и социального регламентирования, но и активным субъектом исторического процесса. Книга бросает вызов стереотипному восприятию маргинализированной роли женщины в иудаизме, открывая новые перспективы для понимания того, как древние тексты и традиции адаптируются, переосмысляются и продолжают влиять на сложную полифонию современного израильского общества.
Хлебникова Л. Р., Марьясис Д. А. (ред.) – Роль женщины в еврейском мире – Коллективная монография
Отв. ред. Л. Р. Хлебникова. – М.: ИВ РАН, 2020. – 338 с.
ISBN 978-5-907384-11-8
Хлебникова Л. Р., Марьясис Д. А. (ред.) – Роль женщины в еврейском мире – Содержание
Введение
ЧАСТЬ I: РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ, ТРАДИЦИИ И ИУДАИЗМЕ
Глава 1. Женщина в еврейской традиции (А. Е. Локшин)
Глава 2. «Она, как купеческие корабли»: от социокультурного контекста к символической интерпретации образа доблестной жены (притчей 31:10-31) (Н. М. Киреева)
Глава 3. Нормы и аномалии: к вопросу о еврейской женской преступности в Российской империи первой половины XIX века (О. Ю. Минкина)
ЧАСТЬ II: РОЛЬ И СТАТУС ЕВРЕЙСКОЙ ЖЕНЩИНЫ В ИЗРАИЛЕ. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ.
Глава 4. Роль женщин в политической и общественной жизни Израиля (Т. А. Карасова, Т. В. Носенко)
Глава 5. Женские правозащитные и миротворческие движения в Израиле: история и современность (К. И. Светлова)
Глава 6. To be or not to be a combatant? Feminism and gendered considerations in the Israel Defense Forces (А. Харель-Шалев)
Глава 7. Роль женщин в израильской экономике (Д. А. Марьясис)
Глава 8. «Гендерный аспект» израильской политики международного сотрудничества в области развития: политическое наследие Голды Меир (Е. Ю. Усова)
Глава 9. Female visibility in the public space of an Israeli "Masorti" / Conservative congregation (Э. Либель-Хасс)
Глава 10. Ортодоксальный еврейский феминизм в Израиле (Л. Р. Хлебникова)
Глава 11. Expressing dissent, leading the change: visual activism of Israeli-Ethiopian women artists (Т. Декель)
ЧАСТЬ III: ЖЕНСКИЙ ГОЛОС «РУССКОЙ УЛИЦЫ» В ИЗРАИЛЕ
Глава 12. Стратегии развития культуры родительства и материнства в русскоговорящих семьях в Израиле (поколенческий срез) (Л. В. Дерябкина)
Глава 13. «Русские женщины без чувства юмора» в Фейсбуке: женский голос полуторного поколения русскоязычных в Израиле (Е. А. Якимова)
The Role of a Woman in Jewish World. The book overview
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