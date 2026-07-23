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Хофштадтер - Глаз разума

Хофштадтер - Глаз разума
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Category ESXATOS BOOKS, **Theology and Science, Science and Technology, Philosophy, Psychology Psychotherapy

Настоящее издание представляет собой фундаментальную антологию, исследующую глубокие и неразрешимые вопросы о природе разума, самосознания и человеческого «Я». Авторы-составители объединили под одной обложкой эссе, художественные произведения и научные статьи выдающихся мыслителей, физиков, биологов и писателей, чтобы всесторонне рассмотреть проблему искусственного интеллекта и сознания. Каждое произведение сопровождается развернутыми аналитическими размышлениями Дагласа Хофштадтера и Дэниэла Деннетта, которые проблематизируют прочитанное и выбивают читателя из привычной колеи здравого смысла, демонстрируя зыбкость наших повседневных интуиций.

Книга построена как увлекательное интеллектуальное путешествие, начинающееся с литературных парадоксов субъективного самоощущения и заканчивающееся сложнейшими мысленными экспериментами квантовой механики и теории вычислительных машин. Отказываясь от упрощенного редукционизма, издание призывает читателя к радикальному переосмыслению того, что значит «быть» и «мыслить». Этот масштабный труд будет глубоко полезен философам, когнитивистам, психологам и всем, кто интересуется скрытыми механизмами работы человеческого мозга и перспективами создания искусственного интеллекта.

Хофштадтер Даглас, Деннетт Дэниэл – Глаз разума

Перевод с английского М. А. Эскиной. – Самара: Издательский Дом «Бахрах-М». – 432 с.
ISBN 5-94648-023-5

Хофштадтер Даглас, Деннетт Дэниэл – Глаз разума – Содержание

  • ПРЕДИСЛОВИЕ

  • ВВЕДЕНИЕ

  • I. Самоощущение

    1. Борхес и я

    • Размышления

    1. Как я был без головы

    • Размышления

    1. Новое открытие разума

    • Размышления

  • II. В поисках души

    1. Вычислительные машины и разум

    • Размышления

    1. Тест Тьюринга: разговор в кафетерии

    • Размышления

    1. Принцесса Несказана

    • Размышления

    1. Душа Марты-зверя

    • Размышления

    1. Душа Марка-зверя Третьего

    • Размышления

  • III. От "железок" к программам

    1. Дух

    • Размышления

    1. Эгоистические гены и эгоистические мемы

    • Размышления

    1. Прелюдия... и Муравьиная фуга

    • Размышления

    1. История одного мозга

    • Размышления

    1. Где я?

    • Размышления

    1. Где я был?

    • Размышления

    1. По ту сторону отторжения

    • Размышления

    1. Программы

    • Размышления

    1. Загадка вселенной и ее решение

    • Размышления

  • IV. Разум как программа

  • V. Созданное самосознание и свободная воля

    1. Седьмое путешествие или как Трурля собственное совершенство подвело

    • Размышления

    1. Non serviam

    • Размышления

    1. Даоист ли Бог?

    • Размышления

    1. В кольце руин

    • Размышления

    1. Разум, мозг и программы

    • Размышления

    1. Несчастный дуалист

    • Размышления

  • VI. Внутреннее око

    1. Каково быть летучей мышью?

    • Размышления

    1. Эпистемологический кошмар

    • Размышления

    1. Беседа с мозгом Эйнштейна

    • Размышления

    1. Выдумка

  • РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

  • ИСТОЧНИКИ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Views 39
Rating 5.0 / 5
Added 23.07.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (2 comments)

Z
zalservik 1 day ago
Благодарю.
T
tarasenko 1 day ago
Хорошая книга, в к-й присутствует даже Станслав Лем! Спасибо! Давайте еще! Любящие читатьв оригиале могут найти ее анг. версию.

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