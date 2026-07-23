Хофштадтер - Глаз разума
Настоящее издание представляет собой фундаментальную антологию, исследующую глубокие и неразрешимые вопросы о природе разума, самосознания и человеческого «Я». Авторы-составители объединили под одной обложкой эссе, художественные произведения и научные статьи выдающихся мыслителей, физиков, биологов и писателей, чтобы всесторонне рассмотреть проблему искусственного интеллекта и сознания. Каждое произведение сопровождается развернутыми аналитическими размышлениями Дагласа Хофштадтера и Дэниэла Деннетта, которые проблематизируют прочитанное и выбивают читателя из привычной колеи здравого смысла, демонстрируя зыбкость наших повседневных интуиций.
Книга построена как увлекательное интеллектуальное путешествие, начинающееся с литературных парадоксов субъективного самоощущения и заканчивающееся сложнейшими мысленными экспериментами квантовой механики и теории вычислительных машин. Отказываясь от упрощенного редукционизма, издание призывает читателя к радикальному переосмыслению того, что значит «быть» и «мыслить». Этот масштабный труд будет глубоко полезен философам, когнитивистам, психологам и всем, кто интересуется скрытыми механизмами работы человеческого мозга и перспективами создания искусственного интеллекта.
Хофштадтер Даглас, Деннетт Дэниэл – Глаз разума
Перевод с английского М. А. Эскиной. – Самара: Издательский Дом «Бахрах-М». – 432 с.
ISBN 5-94648-023-5
Хофштадтер Даглас, Деннетт Дэниэл – Глаз разума – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ
I. Самоощущение
Борхес и я
Размышления
Как я был без головы
Размышления
Новое открытие разума
Размышления
II. В поисках души
Вычислительные машины и разум
Размышления
Тест Тьюринга: разговор в кафетерии
Размышления
Принцесса Несказана
Размышления
Душа Марты-зверя
Размышления
Душа Марка-зверя Третьего
Размышления
III. От "железок" к программам
Дух
Размышления
Эгоистические гены и эгоистические мемы
Размышления
Прелюдия... и Муравьиная фуга
Размышления
История одного мозга
Размышления
Где я?
Размышления
Где я был?
Размышления
По ту сторону отторжения
Размышления
Программы
Размышления
Загадка вселенной и ее решение
Размышления
IV. Разум как программа
V. Созданное самосознание и свободная воля
Седьмое путешествие или как Трурля собственное совершенство подвело
Размышления
Non serviam
Размышления
Даоист ли Бог?
Размышления
В кольце руин
Размышления
Разум, мозг и программы
Размышления
Несчастный дуалист
Размышления
VI. Внутреннее око
Каково быть летучей мышью?
Размышления
Эпистемологический кошмар
Размышления
Беседа с мозгом Эйнштейна
Размышления
Выдумка
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