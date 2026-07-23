Хофштадтер - Глаз разума

Настоящее издание представляет собой фундаментальную антологию, исследующую глубокие и неразрешимые вопросы о природе разума, самосознания и человеческого «Я». Авторы-составители объединили под одной обложкой эссе, художественные произведения и научные статьи выдающихся мыслителей, физиков, биологов и писателей, чтобы всесторонне рассмотреть проблему искусственного интеллекта и сознания. Каждое произведение сопровождается развернутыми аналитическими размышлениями Дагласа Хофштадтера и Дэниэла Деннетта, которые проблематизируют прочитанное и выбивают читателя из привычной колеи здравого смысла, демонстрируя зыбкость наших повседневных интуиций.

Книга построена как увлекательное интеллектуальное путешествие, начинающееся с литературных парадоксов субъективного самоощущения и заканчивающееся сложнейшими мысленными экспериментами квантовой механики и теории вычислительных машин. Отказываясь от упрощенного редукционизма, издание призывает читателя к радикальному переосмыслению того, что значит «быть» и «мыслить». Этот масштабный труд будет глубоко полезен философам, когнитивистам, психологам и всем, кто интересуется скрытыми механизмами работы человеческого мозга и перспективами создания искусственного интеллекта.

Хофштадтер Даглас, Деннетт Дэниэл – Глаз разума

Перевод с английского М. А. Эскиной. – Самара: Издательский Дом «Бахрах-М». – 432 с.

ISBN 5-94648-023-5

Хофштадтер Даглас, Деннетт Дэниэл – Глаз разума – Содержание