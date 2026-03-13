Хокинс - Кроме Стоунхенджа

Тот факт, что исследования, о которых пойдет речь в этой книге, проводились астрономом, связанным со Смитсоновской астрофизической обсерваторией, представляется вполне закономерным.

Смитсоновский институт был основан в 1846 г. для того, чтобы использовать суммы, завещанные Джеймсом Смитсоном «на расширение и распространение знаний среди людей». Основание института, которому суждено было сыграть столь положительную роль в англо-американских отношениях, потребовало перечеканки 99 962 английских золотых соверенов на Филадельфийском монетном дворе. С момента своего возникновения Смитсоновский институт находится на передней линии международного сотрудничества в пауке и искусстве.

Сообщение об открытии американских геометрических насыпей и земляных валов появилось в самом первом томе «Smithsonian Contributions to Knowledge».

Сэмюэл П. Лэнгли, третий секретарь Смитсоновского института и основатель его астрофизической обсерватории, угадал в Стоунхендже предшественника великих национальных обсерваторий, таких, как Гринвичская или Вашингтонская.

Преемники Лэнгли на посту секретаря также уделяли большое внимание определению места человека во вселенной. Астрофизическая обсерватория и в настоящее время постоянно способствует углублению и распространению знаний о весьма различных объектах, начиная от метеоритных частиц до космической пыли, от Луны до Солнца и звезд; она заглядывает в космологическое будущее и истоки прошлого.

* * *

Было жаркое июньское утро. В окно били солнечные лучи, и кондиционер буквально изнемогал. Внезапно на моем внутреннем телефоне замигала лампочка. Необычно торжественный тон секретарши сразу меня насторожил.

— Звонит заведующий отделом новостей «Коламбия бродкастинг систем»!

— Спасибо. Соедините.

— Мы собираемся доказать вашу теорию, профессор.

— Какую теорию?

— Что Стоунхендж — это компьютер... храм, нацеленный на Солнце... человек устремляется во вселенную...

Нью-Йорк говорил, а я думал о своем. Выяснилось, что они хотят заснять восход Солнца над Пяточным камнем во всем блеске летних красок. Но никакой снимок не может послужить доказательством теории. Во всяком случае, доказательством теории, касающейся мировосприятия доисторического человека.

Ученый предъявляет к доказательству особые требования. Необходимо много испытаний, проверок, перепроверок и дискуссий, прежде чем можно наконец заключить: «Что и требовалось доказать».

Перевод с английского П. Гурова. - Под редакцией А.Гурштейна. - Москва: «Мир», 1977. – 329 с.

Дж. Хокинс – Кроме Стоунхенджа – Содержание

От редактора перевода

Предисловие

Вступление

1. Телефонный звонок

2. Стоунхендж

3. Солнечный восход

4. Новая карта

5. Критики

6. Тайна пустыни

7. Проверка

8. Забытая цивилизация

9. Кон-Тики

10. Новый Свет

11. Амон-Ра

12. Искусство, магия и числа

13. Цивилизация в наши дни

14. Заключительные мысли

Приложение. Астроархеология

Библиография

Список литературы к приложению