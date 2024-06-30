Основой спасительных отношений с Господом является Слово Божье, которое говорит о Божьей любви к человеку, спасении, помощи, предлагает поддержку и мудрое руководство. В библейских стихах звучит голос Святого Духа. Он запечатлевает в наших сердцах и умах вечные библейские истины.

Неотъемлемой частью духовного воспитания детей является изучение и запоминание текстов Священного Писания. Иногда библейские стихи заучивают, повторяя их до тех пор, пока не запомнят наизусть. Этот метод подходит тем детям, которые способны быстро запомнить услышанное. Но есть дети, которые лучше запоминают информацию путём использования различных органов чувств, приобретённого опыта, во время выполнения творческих заданий.

Очень важно, чтобы дети понимали смысл библейских текстов. Однажды в детстве мне нужно было выучить 22-й псалом в переводе короля Иакова. Но запоминание мне давалось с трудом. «Господь — пастырь мой, я не буду...» - раз за разом повторяла я, не понимая, чего «я не буду».

Рутинное запоминание помогает детям заучить слова, но не всегда помогает понять смысл текста, и поэтому детям необходимо поразмышлять над библейскими стихами и тем, что они значат для них лично.

Работая эрготерапевтом, я консультировала людей, у которых были трудности с запоминанием. Мы с моими коллегами пришли к выводу, что наши пациенты лучше запоминают информацию, получаемую в процессе приобретения опыта, во время той или иной деятельности, испытывая чувство удовлетворения во время работы, когда происходит выброс адреналина. Люди способны лучше запомнить, если они могут видеть, слышать и совершать какое-либо действие. Информация лучше воспринимается, если она понятна или её можно обсудить с другими людьми.

В данной книге я предлагаю методы запоминания, используемые в эрготерапии, а также различные творческие занятия, которые помогут детям запомнить библейские стихи. Я надеюсь, предложенные идеи вызовут у маленьких учеников интерес, и с учётом их увлечений, уровня возрастного развития, а также количества детей в группах они смогут успешно использовать свои навыки для изготовления разных поделок. Некоторые поделки подходят для заучивания любых библейских стихов; одни рекомендуется мастерить в больших группах, а другие в маленьких, например в семье.

В книге вы найдёте достаточное количество библейских стихов, с которых сможете начать изучение Библии.

Холфорд К. - 100 способов выучить библейские стихи

Пер. с англ. И. Ромашкиной. — Заокский : Источник жизни, 2017. — 192 с.

ISBN 978-5-86847-997-7

Холфорд К. - 100 способов выучить библейские стихи – Содержание

ОБ АВТОРЕ

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫ НАЧНЁТЕ...

РАЗДЕЛ 1 ИДЕИ ПО ИЗУЧЕНИЮ БИБЛЕЙСКИХ СТИХОВ

ДЕСЯТЬ СТИХОВ О БОГЕ

ДЕСЯТЬ СТИХОВ ОБ ИИСУСЕ ХРИСТЕ

ДЕСЯТЬ СТИХОВ О СВЯТОМ ДУХЕ

ДЕСЯТЬ СТИХОВ О ВЕРЕ

ДЕСЯТЬ СТИХОВ О СПАСЕНИИ

ДЕСЯТЬ СТИХОВ О ЛЮБВИ

ДЕСЯТЬ СТИХОВ О МУДРОСТИ

ДЕСЯТЬ СТИХОВ О ХРИСТИАНСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ

ДЕСЯТЬ СТИХОВ-ОБЕТОВАНИЙ

ДЕСЯТЬ СТИХОВ О ДЕТЯХ

ДЕСЯТЬ СТИХОВ-ИЛЛЮСТРАЦИЙ К ДОКТРИНАМ

ДЕСЯТЬ КЛАССИЧЕСКИХ ЦИТАТ ИЗ ПИСАНИЯ

РАЗДЕЛ 2 ДЕСЯТЬ СПОСОБОВ ВЫУЧИТЬ БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ С ПОМОЩЬЮ ИГР

1. СОСТАВЬ СТИХ

2. ПОСЫЛКА С СЮРПРИЗОМ

3. БАШНЯ

4. СТИХИ ИЗ МАКАРОН

5. ЧИСТАЯ ОДЕЖДА

6. «ВЕРЁВОЧНЫЙ ПУТЬ»

7. РЫБАЛКА

8. НА ЛИНЕЙКУ СТАНОВИСЬ!

9. ПОИСК СОКРОВИЩ

10. ЛОТО

РАЗДЕЛ 3 ДЕСЯТЬ СПОСОБОВ ВЫУЧИТЬ БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ, ИСПОЛЬЗУЯ РИСУНКИ И СЛОВА

11. ИЛЛЮСТРАЦИИ

12. ПАЗЛЫ

13. ОТКРЫТЫЕ ОКНА

14. СЕКРЕТНЫЙ КОД

15. ГАЗЕТА

16. ФИЛВОРД

17. ЧУДЕСНЫЙ КОНТУР

18. РЕБУС

19. КНИЖКА

20. ПИСЬМО БОГУ

РАЗДЕЛ 4 ДЕСЯТЬ СПОСОБОВ ВЫУЧИТЬ БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ, ИСПОЛЬЗУЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИЁМЫ

21. УРОК КАЛЛИГРАФИИ

22. КАРТИНА

23. МЮЗИКЛ

24. РИСУЕМ ВОСКОМ

25. ПЕСОЧНЫЕ СТИХИ

26. СТИХИ НА ВОЗДУШНЫХ ШАРИКАХ

27. «ЖИВЫЕ» СТИХИ

28. ВИТРАЖИ

29. ОТКРЫТКИ

30. ДИОРАМА

РАЗДЕЛ 5 ДЕСЯТЬ СПОСОБОВ ВЫУЧИТЬ БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ, МАСТЕРЯ ПОДЕЛКИ

31. БРЕЛОК ДЛЯ КЛЮЧЕЙ

32. ГЛИНЯНАЯ ТАРЕЛКА

33. ЧАСЫ

34. ЗАКЛАДКА

35. ШКАТУЛКА С ОБЕТОВАНИЯМИ

36. ЦВЕТОЧНОЕ КАШПО

37. «ПАМЯТНАЯ КНИГА»

38. СУМКА-КЛАТЧ

39. ФОНАРИК

40. МАГНИТЫ

РАЗДЕЛ 6 ДЕСЯТЬ СПОСОБОВ ВЫУЧИТЬ БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ, МАСТЕРЯ ПОДЕЛКИ ИЗ БУМАГИ

41. ЦВЕТОК

42. КОРОНА

43. ОРИГАМИ

44. СВИТОК

45. «БЕСКОНЕЧНАЯ» ЛЕНТА

46. «КОЛЕСО СО СТИХАМИ»

47. КНИЖКА-РЕБУС

48. БУМАЖНАЯ ЦЕПОЧКА

49. АППЛИКАЦИЯ ИЗ СЛОВ

50. КНИЖКА-ГАРМОШКА

РАЗДЕЛ 7 ДЕСЯТЬ СПОСОБОВ ВЫУЧИТЬ БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ В ЦЕРКВИ

51. ЧТЕНИЕ ПО РОЛЯМ

52. ПРЕЗЕНТАЦИЯ POWER POINT

53. БАННЕР

54. БЮЛЛЕТЕНЬ

55. БИБЛЕЙСКОЕ ЛОТО

56. ПАПКАДЛЯ ПАМЯТНЫХ СТИХОВ

57. ЛИТАНИЯ

58. ЗАДАНИЕ НА ВНИМАНИЕ

59. СУМКА С ПАМЯТНЫМИ СТИХАМИ

60. ПРОПОВЕДЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ

РАЗДЕЛ 8 ДЕСЯТЬ СПОСОБОВ ВЫУЧИТЬ БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ С ПОМОЩЬЮ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРИЁМОВ

61. НАТЮРМОРТ

62. БОЖЬЯ ОГРАДА

63. АЛЬБОМ С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ

64. ПЛАСТИЛИНОВОЕ ТВОРЕНИЕ

65. ДУХОВНЫЕ ПЛОДЫ

66. АППЛИКАЦИЯ «ПЧЁЛКИ»

67. ГИРЛЯНДА «ЛЮБЯЩИЕ СЕРДЦА»

68. САЛФЕТКА ОБЕДЕННАЯ

69. ЭКСПОЗИЦИЯ ОТКРЫТОК

70. ЛЕГО-ПАНОРАМА

РАЗДЕЛ 9 ДЕСЯТЬ СПОСОБОВ ВЫУЧИТЬ БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ В ДВИЖЕНИИ

71. ПО СЛЕДАМ

72. ДОСТАНЬ СЛОВО

73. ПОЧТА

74. В ПОИСКАХ СОКРОВИЩА

75. БИБЛЕЙСКИЙ ХОР 149

76. «ПОЙМИ МЕНЯ»

77. «ПТИЧЬЯ ВЕСТЬ»

78. УТРО НА ФЕРМЕ

79. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАГАДКА

80. ПАНТОМИМА

РАЗДЕЛ 10 ДЕСЯТЬ СПОСОБОВ ВЫУЧИТЬ БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ, ИСПОЛЬЗУЯ МУЗЫКУ И ЗВУКИ

81. ВОСПЕТОЕ СЛОВО

82. РУКОПЛЕЩИТЕ С РАДОСТЬЮ

83. ПСАЛМЫ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

84. МЕЛОДЕКЛАМАЦИЯ

85. «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»

86. БИБЛЕЙСКИЙ «ВЕНЕЦ»

87. ВЕСЁЛЫЙ МАРШ

88. ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ

89. ОРКЕСТР

90. ЗВУКОВЫЕ ПОМЕХИ

РАЗДЕЛ 11 ДЕСЯТЬ СПОСОБОВ ВЫУЧИТЬ БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ ДОМА