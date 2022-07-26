Холидей - Мужество - Почему смелым судьба помогает
Однажды Геракл оказался на распутье.
На развилке дорог среди холмов Греции под сенью сосен великий герой греческих мифов встретился со своей судьбой.
Никто не знает, где и когда это было. Нам известно об этом со слов Сократа-. Это событие запечатлено на прекраснейших картинах эпохи Возрождения. В кантате Баха мы ощущаем зарождающуюся энергию, крепкие мускулы и страдание героя. Если бы Джон Адамс в 1776 году настоял на своем, Геракл на распутье был бы изображен на официальной печати новорожденных Соединенных Штатов.
Ведь в тот момент, еще до своей бессмертной славы, до двенадцати подвигов, до того, как он изменит мир, Геракл столкнулся с кризисом — таким же серьезным и реальным, с каким сталкивается каждый из нас.
Куда он направлялся? Куда он пытался пойти? В этом суть истории. Одинокий, неизвестный, неуверенный Геракл, как и многие люди, не знал, что делать.
Когда Геракл сидел на распутье, к нему подошли две женщины. Одна — в нарядной одежде — предлагала ему все искушения, которые он только мог представить. Она обещала ему легкую жизнь и клялась, что он никогда не будет испытывать нужды, несчастий, страха или боли, что все его желания будут исполнены.
Райан Холидей - Мужество: почему смелым судьба помогает
(Стоицизм в XXI веке)
Москва : «Манн. Иванов и Фербер», 2022. - 252 с.
ISBN 978-5-00195-409-5
Райан Холидей - Мужество: почему смелым судьба помогает - Содержание
- Четыре добродетели
- Введение
ЧАСТЬ I. СТРАХ
- Страх перед призывом
- Важно не бояться
- Логика побеждает страх
- Это враг
- Если посчитать, всегда подучается меньше
- А что, если?
- Пусть вас не останавливают трудности
- Сосредоточьтесь на том, что перед вами
- Никогда не сомневайтесь в мужестве других
- Воля к действию — эффективная истина
- Мы боимся верить
- Не позволяйте запугивать вас
- Развитие — это всегда прыжок
- Не бойтесь принимать решения
- Нельзя ставить на первое место собственную безопасность
- Страх кое-что вам показывает
- Больше всего пугает быть собой
- Жизнь публична. Привыкайте к этому
- Какую традицию вы выберете?
- Не бойтесь просить
- Когда мы преодолеваем себя
ЧАСТЬ II. МУЖЕСТВО
- Призыв, на который мы отвечаем...
- Мир желает знать Если не вы. то кто?
- Подготовка делает нас смелыми
- Просто начните. Просто сделайте что-нибудь
- Вперед!
- Говорите правду власти
- Будьте тем, кто решает
- Хорошо быть трудным
- Всего несколько секунд мужества
- Сделайте мужество привычкой
- Воспользуйтесь случаем, чтобы начать наступление
- Отстаивайте свою позицию
- Мужество заразительно
- Вы должны принять это
- Вы всегда можете сопротивляться
- Смелым судьба помогает
- Мужество свершать
- Возлюби ближнего своего
- Смелость — не спешка
- Воля к действию берется, а не дается
- Когда ответом служит насилие
- Встать и уйти
- Делайте свою работу
- Вы можете добиться успеха, несмотря ни на что
- Заставьте их гордиться
- Когда мы преодолеваем себя
ЧАСТЬ III. ГЕРОИЗМ
- Выйти за рамки призыва
- Цель решает все
- Самое смелое — не сражаться
- Вы должны пройти через пустыню
- Самоотверженность любви
- Делайте людей значительнее
- Времени на колебания нет
- Свою удачу мы создаем сами
- Бесстрашие вдохновляет
- Сколько вы готовы заплатить?
- Большое почему
- Возвращаться в низину
- Молчание — это насилие
- Дерзость надежды
- Нужно сжечь белый флаг
- Нет людей, которые не ломаются
- Мужество — это добродетель. Добродетель — это мужество
Послесловие
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- Об авторе
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