Однажды Геракл оказался на распутье.

На развилке дорог среди холмов Греции под сенью сосен великий герой греческих мифов встретился со своей судьбой.

Никто не знает, где и когда это было. Нам известно об этом со слов Сократа-. Это событие запечатлено на прекраснейших картинах эпохи Возрождения. В кантате Баха мы ощущаем зарождающуюся энергию, крепкие мускулы и страдание героя. Если бы Джон Адамс в 1776 году настоял на своем, Геракл на распутье был бы изображен на официальной печати новорожденных Соединенных Штатов.

Ведь в тот момент, еще до своей бессмертной славы, до двенадцати подвигов, до того, как он изменит мир, Геракл столкнулся с кризисом — таким же серьезным и реальным, с каким сталкивается каждый из нас.

Куда он направлялся? Куда он пытался пойти? В этом суть истории. Одинокий, неизвестный, неуверенный Геракл, как и многие люди, не знал, что делать.

Когда Геракл сидел на распутье, к нему подошли две женщины. Одна — в нарядной одежде — предлагала ему все искушения, которые он только мог представить. Она обещала ему легкую жизнь и клялась, что он никогда не будет испытывать нужды, несчастий, страха или боли, что все его желания будут исполнены.

Райан Холидей - Мужество: почему смелым судьба помогает

(Стоицизм в XXI веке)

Москва : «Манн. Иванов и Фербер», 2022. - 252 с.

ISBN 978-5-00195-409-5

Райан Холидей - Мужество: почему смелым судьба помогает - Содержание

Четыре добродетели

Введение

ЧАСТЬ I. СТРАХ

Страх перед призывом

Важно не бояться

Логика побеждает страх

Это враг

Если посчитать, всегда подучается меньше

А что, если?

Пусть вас не останавливают трудности

Сосредоточьтесь на том, что перед вами

Никогда не сомневайтесь в мужестве других

Воля к действию — эффективная истина

Мы боимся верить

Не позволяйте запугивать вас

Развитие — это всегда прыжок

Не бойтесь принимать решения

Нельзя ставить на первое место собственную безопасность

Страх кое-что вам показывает

Больше всего пугает быть собой

Жизнь публична. Привыкайте к этому

Какую традицию вы выберете?

Не бойтесь просить

Когда мы преодолеваем себя

ЧАСТЬ II. МУЖЕСТВО

Призыв, на который мы отвечаем...

Мир желает знать Если не вы. то кто?

Подготовка делает нас смелыми

Просто начните. Просто сделайте что-нибудь

Вперед!

Говорите правду власти

Будьте тем, кто решает

Хорошо быть трудным

Всего несколько секунд мужества

Сделайте мужество привычкой

Воспользуйтесь случаем, чтобы начать наступление

Отстаивайте свою позицию

Мужество заразительно

Вы должны принять это

Вы всегда можете сопротивляться

Смелым судьба помогает

Мужество свершать

Возлюби ближнего своего

Смелость — не спешка

Воля к действию берется, а не дается

Когда ответом служит насилие

Встать и уйти

Делайте свою работу

Вы можете добиться успеха, несмотря ни на что

Заставьте их гордиться

Когда мы преодолеваем себя

ЧАСТЬ III. ГЕРОИЗМ

Выйти за рамки призыва

Цель решает все

Самое смелое — не сражаться

Вы должны пройти через пустыню

Самоотверженность любви

Делайте людей значительнее

Времени на колебания нет

Свою удачу мы создаем сами

Бесстрашие вдохновляет

Сколько вы готовы заплатить?

Большое почему

Возвращаться в низину

Молчание — это насилие

Дерзость надежды

Нужно сжечь белый флаг

Нет людей, которые не ломаются

Мужество — это добродетель. Добродетель — это мужество

Послесловие