Книга Джеймса Холла — это практическое руководство по юнгианскому анализу. Она объясняет структуру снов, роль архетипов и символов в процессе индивидуализации.

Джеймс Холл - Структура сновидения

М: «Касталия», 2021. — 396 с.

ISBN 978-5-521-15875-1

Джеймс Холл - Структура сновидения - Содержание

Предисловие

Введение к изданию в мягкой обложке

Благодарности

Введение

Часть I. История толкования сновидений

Глава 1. Сны от античности до Фрейда

Глава 2. Другие теории сновидений

Глава 3. Лабораторные исследования сна и сновидений

Часть II. Юнгианское толкование сновидений

Глава 4. Клинические понятия

Глава 5. Сон в юнгианской теории

Глава 6. Техника толкования сновидений

Глава 7. Отношения между эго сна и эго бодрствования

Глава 8. Неявное знание Полани

Часть III. Клинические сны

Глава 9. Непопулярное клиническое применение сновидений

Глава 10. Сны как указания

Глава 11. Воспоминание сновидений

Глава 12. Явления, связанные со сновидением

Глава 13. Фактическое сновидение

Глава 14. Личная драма: смысл сновидений

Глава 15. Типы сновидений

Часть IV. Отыгрывания

Глава 16. Отыгрывания

Мысли напоследок