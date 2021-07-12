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Холлинджер - Выбирая добро

Выбирая добро - Деннис Холлинджер
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, Ethics, Educational
Христианский взгляд на этику. В книге дан обзор основных вопросов, необходимых для понимания дисциплины христианской этики, а также предложен особенный подход к тому, как можно применять в жизни принципы христианской этики.
Сложности нашего мира часто порождают цинизм или отчаяние по поводу того, что есть возможность правильного выбора в моральных вопросах. Многие убеждены, что соревнующиеся моральные принципы, многогранная природа моральных дилемм, а также ограниченное человеческое понимание ведут к невозможности ясного и четкого понимания добра и истины в нашем сложном мире.

Несмотря на эти трудности - а они реальны - наша книга предпринимает попытку построения широкого каркаса, в котором можно было бы изучать этику со смирением, но одновременно и с уверенностью.
У книги «Выбирая добро» - две основные цели.
Первая - служить учебником, который делает обзор основных вопросов, необходимых для понимания дисциплины христианской этики.
Вторая — предложить особенный подход к тому, как можно применять в жизни принципы христианской этики.
Что касается первой цели, я постарался описать основополагающие концепции в вопросах формирования базиса этики, принятия этических решений, а также того, как можно быть этически посвященным чему- то в секулярном плюралистическом мире. Способом достижения второй цели я избрал попытку доказать, что христианская этика рождается на почве христианского мировоззрения.
Именно поэтому мы оказываемся перед лицом значительных, но не непреодолимых сложностей того, что значит жить и иметь такую этику жизни в обществе, которое обычно не разделяет такое мировоззрение.

Дэннис П. Холлинджер - Выбирая добро - Христианскам этика в сложном мире

Христианский Центр «Реалис»
Рабочая версия перевода

Дэннис П. Холлинджер - Выбирая добро - Христианскам этика в сложном мире - Содержание

Предисловие
Введение
Часть 1 Основы христианской этики
  • 1 Последствия против принципов
  • 2 Этика добродетели (характера)
  • 3 Точка зрения христианства на основы этики
Часть 2 Контексты христианской этики
  • 4 Модернизм и моральная жизнь
  • 5 Постмодернизм и моральная жизнь
Часть 3 Принятие этически обоснованных решений
  • 6 Три мотива принятия этически обоснованных решений
  • 7 Роль Библии в этических решениях
  • 8 Эмпирические суждения в этических решениях
Часть 4 Применение христианской этики в культуре и обществе
  • 9 Христос и общество
  • 10 Стремление к справедливости
  • 11 Плюрализм и христианская этика
  • 12 Модели христианского влияния
Views 985
Rating 4.4 / 5
Added 12.07.2021
Author esxatos
Rate this publication:
4.4/5 (7)

Comments (1 comment)

V
volodyanikolaev 12 years ago
Большое спасибо!!!

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