Холлинджер - Выбирая добро
Христианский взгляд на этику. В книге дан обзор основных вопросов, необходимых для понимания дисциплины христианской этики, а также предложен особенный подход к тому, как можно применять в жизни принципы христианской этики.
Сложности нашего мира часто порождают цинизм или отчаяние по поводу того, что есть возможность правильного выбора в моральных вопросах. Многие убеждены, что соревнующиеся моральные принципы, многогранная природа моральных дилемм, а также ограниченное человеческое понимание ведут к невозможности ясного и четкого понимания добра и истины в нашем сложном мире.
Несмотря на эти трудности - а они реальны - наша книга предпринимает попытку построения широкого каркаса, в котором можно было бы изучать этику со смирением, но одновременно и с уверенностью.
У книги «Выбирая добро» - две основные цели.
Первая - служить учебником, который делает обзор основных вопросов, необходимых для понимания дисциплины христианской этики.
Вторая — предложить особенный подход к тому, как можно применять в жизни принципы христианской этики.
Что касается первой цели, я постарался описать основополагающие концепции в вопросах формирования базиса этики, принятия этических решений, а также того, как можно быть этически посвященным чему- то в секулярном плюралистическом мире. Способом достижения второй цели я избрал попытку доказать, что христианская этика рождается на почве христианского мировоззрения.
Именно поэтому мы оказываемся перед лицом значительных, но не непреодолимых сложностей того, что значит жить и иметь такую этику жизни в обществе, которое обычно не разделяет такое мировоззрение.
Дэннис П. Холлинджер - Выбирая добро - Христианскам этика в сложном мире
Христианский Центр «Реалис»
Рабочая версия перевода
Рабочая версия перевода
Дэннис П. Холлинджер - Выбирая добро - Христианскам этика в сложном мире - Содержание
Предисловие
Введение
Часть 1 Основы христианской этики
- 1 Последствия против принципов
- 2 Этика добродетели (характера)
- 3 Точка зрения христианства на основы этики
Часть 2 Контексты христианской этики
- 4 Модернизм и моральная жизнь
- 5 Постмодернизм и моральная жизнь
Часть 3 Принятие этически обоснованных решений
- 6 Три мотива принятия этически обоснованных решений
- 7 Роль Библии в этических решениях
- 8 Эмпирические суждения в этических решениях
Часть 4 Применение христианской этики в культуре и обществе
- 9 Христос и общество
- 10 Стремление к справедливости
- 11 Плюрализм и христианская этика
- 12 Модели христианского влияния
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