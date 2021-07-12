Христианский взгляд на этику. В книге дан обзор основных вопросов, необходимых для понимания дисциплины христианской этики, а также предложен особенный подход к тому, как можно применять в жизни принципы христианской этики.

Сложности нашего мира часто порождают цинизм или отчаяние по поводу того, что есть возможность правильного выбора в моральных вопросах. Многие убеждены, что соревнующиеся моральные принципы, многогранная природа моральных дилемм, а также ограниченное человеческое понимание ведут к невозможности ясного и четкого понимания добра и истины в нашем сложном мире.



Несмотря на эти трудности - а они реальны - наша книга предпринимает попытку построения широкого каркаса, в котором можно было бы изучать этику со смирением, но одновременно и с уверенностью.

У книги «Выбирая добро» - две основные цели.

Первая - служить учебником, который делает обзор основных вопросов, необходимых для понимания дисциплины христианской этики.

Вторая — предложить особенный подход к тому, как можно применять в жизни принципы христианской этики.

Что касается первой цели, я постарался описать основополагающие концепции в вопросах формирования базиса этики, принятия этических решений, а также того, как можно быть этически посвященным чему- то в секулярном плюралистическом мире. Способом достижения второй цели я избрал попытку доказать, что христианская этика рождается на почве христианского мировоззрения.

Именно поэтому мы оказываемся перед лицом значительных, но не непреодолимых сложностей того, что значит жить и иметь такую этику жизни в обществе, которое обычно не разделяет такое мировоззрение.