Холлоуэй Ричард - Краткая история религии

Холлоуэй - Краткая история религии
Шелковый путь шел в Китай вдоль северной границы Индии, а возник приблизительно в 206 году до н. э., когда китайский император послал торговцев на Запад, чтобы продавать индийцам наиболее экспортируемый товар своей станы — шелк. Со временем Шелковый путь растянулся на 4000 миль — до средиземноморского побережья, граничащего с Европой. Караваны всадников шли по нему, привозя на запад шелк и другие товары и возвращаясь на восток с шерстью и текстилем. Но по этому знаменитому пути перевозили не только товары. Здесь осуществлялся обмен идеями и, кроме всего прочего, религиями. Так, буддизм появился в Китае благодаря торговцам из Индии и стал одной из трех главных религий Поднебесной. Но у Китая был свой собственный подход к религии, и лучшее его определение можно передать словом «прагматичный» — еще одним греческим словом с очень простым значением. Оно образовалось от слова, обозначающего действие или поступок, из которого позднее возникло определение «практичный». Оно означало противостоящую теории практику — скорее, правильное действие, чем правильную веру.
Даже ранний китайский политеизм был практичным и деловым. Боги отвечали за силы природы или превратности погоды. И во время церемоний китайцы призывали их обеспечить благоприятную погоду и уберечь от всего, что могло бы навредить людям. Верховный бог — бог неба — посылал дождь, поливавший засеянные поля, которые обеспечивали их существование. Но где дождь, там и потопы. Ответственным за них был бог Гун-Гун. А где потопы, там бывают и засухи. Богиней засухи была Ба. А что могло быть важнее пищи, поддерживавшей людей? Просяной бог Хоу-Цзи олицетворял важность злаковых культур. Все эти силы важно было поддерживать в равновесии. Это была практическая часть, которую необходимо было осуществлять. Религия не касалась вещей, в которые надо верить, она касалась того, что нужно делать. Это был разумный путь — управлять силами природы, чтобы обеспечивать человеческое сообщество хорошими условиями существования.
Холлоуэй Ричард - Краткая история религии
перевод с английского К. А. Колкуновой
Москва : Эксмо, 2020. 352 с.
Серия "Краткая история"
ISBN 978-5-04-091706-8
Холлоуэй Ричард - Краткая история религии - Оглавление
- 1. Есть кто-нибудь ?
- 2. Двери
- 3. Колесо
- 4. От одного ко множеству
- 5. От принца к Будде
- 6. Не навреди
- 7. Странник
- 8. В зарослях тростника
- 9. Десять заповедей
- 10. Пророки
- 11. Конец
- 12. Еретик
- 13. Последняя битва
- 14. Мировая религия
- 15. Путь к…
- 16. Замешивая землю
- 17. Религия персонализируется
- 18. Обращенный
- 19. Мессия
- 20. Иисус приходит в Рим
- 21. Воцарение Церкви
- 22. Последний пророк
- 23. Покорность
- 24. Борьба
- 25. Ад
- 26. Викарий Христа
- 27. Протест
- 28. Великий раскол
- 29. Реформация Нанака
- 30. Срединный путь
- 31. Отрубить голову Зверю
- 32. Друзья
- 33. Сделано в Америке
- 34. Рожденные в США
- 35. Великое разочарование
- 36. Мистика и кинозвезды
- 37. Открывая двери
- 38. Злобная религия
- 39. Священные войны
- 40. Конец религии ?
Родился в Possilpark , Глазго , вырос в Александрии в долине Левен, Данбартоншир, Холлоуэй получил образование в Келхэмском теологическом колледже , Эдинбургский теологический колледж и Союзная теологическая семинария , Нью-Йорк. С 1958 по 1986 год он был викарием, викарием и настоятелем в различных приходах в Англии, Шотландии и Соединенных Штатах. Он был епископом Эдинбурга с 1986 года и был избран примусом Шотландской епископальной церкви в 1992 году. Он ушел в отставку с этих должностей в 2000 году и теперь считается одной из самых откровенных и противоречивых фигур в церкви, имеющей взял агностическое мировоззрение и широко комментировал вопросы, касающиеся религиозных верований в современном мире. Его собственная теологическая позиция становится все более радикальной, и он называл себя «сторонником религии», твердо верящим в человечество.
Холлоуэй хорошо известен своей поддержкой прогрессивных причин , в том числе кампанию по правам человека для геев и лесбиянок как в церкви, так и в штате . Он является покровителем ЛГБТ-молодежи Шотландии , организации, занимающейся включением ЛГБТ молодых людей в жизнь Шотландии. Он поставил под сомнение и обратился к сложным этическим вопросам в областях сексуальности , наркотиков и биоэтики . Он много писал по этим темам, будучи автором более 20 книг, исследующих их отношения с современной религией.
Холлоуэй был избран членом Королевского общества Эдинбурга (1997) и имеет почетные степени университетов Стратклайда (1994), Абердина (1997), Нэпьера (2000), Глазго (2002 г.) и Сент-Эндрюс (2017 г.). Он был профессором богословия в Грешем-колледже в лондонском Сити . С 1990 по 1997 год он был членом Управления по оплодотворению и эмбриологии человека и занимал должность председателя BMA Руководящей группы по этике и генетике. Он также был членом Комиссии по стандартам вещания и бывшим председателем Совета по искусству Шотландии и Sistema Scotland .
Холлоуэй был рецензентом и писателем для широкополосная пресса в течение нескольких лет, в том числе The Times , The Guardian , The Independent , Sunday Herald и The Scotsman . Он также часто выступает на радио и телевидении, вёл телесериалы BBC Когда я попадаю в рай, Дорога Холлоуэя и Меч и Крест. В настоящее время он ведет программу обзора книг BBC Radio Scotland Cover Stories. Он представил вторую из Радио 4 Беседы 11 марта 2009 года. 28 мая 2012 года он начал представлять 15-минутную программу о вере и сомнении после The World в One на BBC Radio 4 под названием Honest Doubt : История эпической борьбы, а в 2016 году он представил серию Radio 4 «Три года и десять очков», размышляя о человеческая смертность.
Его книга «Покидая Александрию: воспоминания веры и сомнения» рассказывает о его жизни с детства, а его книга «Маленькая история религии» (издана Yale University Press) в 2017 году получила положительные отзывы от Питер Стэнфорд из The Observer , Ян Томсон из The Financial Times («исчерпывающий отчет»), Стюарт Келли из The Scotsman и Джон Чармли из The «Санди Таймс» («Техника Холлоуэя, как и его проза, обольщает») и другие. Его книга «В ожидании последнего автобуса» была опубликована в начале 2018 года и содержит его размышления о смерти и смертности. Его хвалили за "эрудированные цитаты" по этому поводу.
Холлоуэй живет в Эдинбурге со своей женой, родившейся в Америке, Джин. У них трое взрослых детей: две дочери и сын
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