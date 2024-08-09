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Холлоуэй - Краткая история религии

Холлоуэй Ричард - Краткая история религии
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History, Religious Studies Atheism
Шелковый путь шел в Китай вдоль северной границы Индии, а возник приблизительно в 206 году до н. э., когда китайский император послал торговцев на Запад, чтобы продавать индийцам наиболее экспортируемый товар своей станы — шелк. Со временем Шелковый путь растянулся на 4000 миль — до средиземноморского побережья, граничащего с Европой. Караваны всадников шли по нему, привозя на запад шелк и другие товары и возвращаясь на восток с шерстью и текстилем. Но по этому знаменитому пути перевозили не только товары. Здесь осуществлялся обмен идеями и, кроме всего прочего, религиями. Так, буддизм появился в Китае благодаря торговцам из Индии и стал одной из трех главных религий Поднебесной. Но у Китая был свой собственный подход к религии, и лучшее его определение можно передать словом «прагматичный» — еще одним греческим словом с очень простым значением. Оно образовалось от слова, обозначающего действие или поступок, из которого позднее возникло определение «практичный». Оно означало противостоящую теории практику — скорее, правильное действие, чем правильную веру.
Даже ранний китайский политеизм был практичным и деловым. Боги отвечали за силы природы или превратности погоды. И во время церемоний китайцы призывали их обеспечить благоприятную погоду и уберечь от всего, что могло бы навредить людям. Верховный бог — бог неба — посылал дождь, поливавший засеянные поля, которые обеспечивали их существование. Но где дождь, там и потопы. Ответственным за них был бог Гун-Гун. А где потопы, там бывают и засухи. Богиней засухи была Ба. А что могло быть важнее пищи, поддерживавшей людей? Просяной бог Хоу-Цзи олицетворял важность злаковых культур. Все эти силы важно было поддерживать в равновесии. Это была практическая часть, которую необходимо было осуществлять. Религия не касалась вещей, в которые надо верить, она касалась того, что нужно делать. Это был разумный путь — управлять силами природы, чтобы обеспечивать человеческое сообщество хорошими условиями существования.

Холлоуэй Ричард - Краткая история религии

перевод с английского К. А. Колкуновой
Москва : Эксмо, 2020. 352 с.
Серия "Краткая история"
ISBN 978-5-04-091706-8

Холлоуэй Ричард - Краткая история религии - Оглавление

  • 1. Есть кто-нибудь ?
  • 2. Двери
  • 3. Колесо
  • 4. От одного ко множеству
  • 5. От принца к Будде
  • 6. Не навреди
  • 7. Странник
  • 8. В зарослях тростника
  • 9. Десять заповедей
  • 10. Пророки
  • 11. Конец
  • 12. Еретик
  • 13. Последняя битва
  • 14. Мировая религия
  • 15. Путь к…
  • 16. Замешивая землю
  • 17. Религия персонализируется
  • 18. Обращенный
  • 19. Мессия
  • 20. Иисус приходит в Рим
  • 21. Воцарение Церкви
  • 22. Последний пророк
  • 23. Покорность
  • 24. Борьба
  • 25. Ад
  • 26. Викарий Христа
  • 27. Протест
  • 28. Великий раскол
  • 29. Реформация Нанака
  • 30. Срединный путь
  • 31. Отрубить голову Зверю
  • 32. Друзья
  • 33. Сделано в Америке
  • 34. Рожденные в США
  • 35. Великое разочарование
  • 36. Мистика и кинозвезды
  • 37. Открывая двери
  • 38. Злобная религия
  • 39. Священные войны
  • 40. Конец религии ?
Views 478
Rating 4.8 / 5
Added 09.08.2024
Author brat Andron
Rate this publication:
4.8/5 (2)

Comments (1 comment)

B
brat Andron 4 years ago


Родился в Possilpark , Глазго , вырос в Александрии в долине Левен, Данбартоншир, Холлоуэй получил образование в Келхэмском теологическом колледже , Эдинбургский теологический колледж и Союзная теологическая семинария , Нью-Йорк. С 1958 по 1986 год он был викарием, викарием и настоятелем в различных приходах в Англии, Шотландии и Соединенных Штатах. Он был епископом Эдинбурга с 1986 года и был избран примусом Шотландской епископальной церкви в 1992 году. Он ушел в отставку с этих должностей в 2000 году и теперь считается одной из самых откровенных и противоречивых фигур в церкви, имеющей взял агностическое мировоззрение и широко комментировал вопросы, касающиеся религиозных верований в современном мире. Его собственная теологическая позиция становится все более радикальной, и он называл себя «сторонником религии», твердо верящим в человечество.

 

Холлоуэй хорошо известен своей поддержкой прогрессивных причин , в том числе кампанию по правам человека для геев и лесбиянок как в церкви, так и в штате . Он является покровителем ЛГБТ-молодежи Шотландии , организации, занимающейся включением ЛГБТ молодых людей в жизнь Шотландии. Он поставил под сомнение и обратился к сложным этическим вопросам в областях сексуальности , наркотиков и биоэтики . Он много писал по этим темам, будучи автором более 20 книг, исследующих их отношения с современной религией.

 

Холлоуэй был избран членом Королевского общества Эдинбурга (1997) и имеет почетные степени университетов Стратклайда (1994), Абердина (1997), Нэпьера (2000), Глазго (2002 г.) и Сент-Эндрюс (2017 г.). Он был профессором богословия в Грешем-колледже в лондонском Сити . С 1990 по 1997 год он был членом Управления по оплодотворению и эмбриологии человека и занимал должность председателя BMA Руководящей группы по этике и генетике. Он также был членом Комиссии по стандартам вещания и бывшим председателем Совета по искусству Шотландии и Sistema Scotland .

 

Холлоуэй был рецензентом и писателем для широкополосная пресса в течение нескольких лет, в том числе The Times , The Guardian , The Independent , Sunday Herald и The Scotsman . Он также часто выступает на радио и телевидении, вёл телесериалы BBC Когда я попадаю в рай, Дорога Холлоуэя и Меч и Крест. В настоящее время он ведет программу обзора книг BBC Radio Scotland Cover Stories. Он представил вторую из Радио 4 Беседы 11 марта 2009 года. 28 мая 2012 года он начал представлять 15-минутную программу о вере и сомнении после The World в One на BBC Radio 4 под названием Honest Doubt : История эпической борьбы, а в 2016 году он представил серию Radio 4 «Три года и десять очков», размышляя о человеческая смертность.

 

Его книга «Покидая Александрию: воспоминания веры и сомнения» рассказывает о его жизни с детства, а его книга «Маленькая история религии» (издана Yale University Press) в 2017 году получила положительные отзывы от Питер Стэнфорд из The Observer , Ян Томсон из The Financial Times («исчерпывающий отчет»), Стюарт Келли из The Scotsman и Джон Чармли из The «Санди Таймс» («Техника Холлоуэя, как и его проза, обольщает») и другие. Его книга «В ожидании последнего автобуса» была опубликована в начале 2018 года и содержит его размышления о смерти и смертности. Его хвалили за "эрудированные цитаты" по этому поводу.

 

Холлоуэй живет в Эдинбурге со своей женой, родившейся в Америке, Джин. У них трое взрослых детей: две дочери и сын

 

 


Цитата из Википедии

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