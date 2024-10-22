Хоменков - Наука против мифов
«Наука против мифов». У большинства читателей эта фраза, скорее всего, вызовет ассоциацию с тем, как наука в последние столетия разрушала множество древних мифов, порожденных необузданной людской фантазией. «Земля плоская и покоится на трех слонах, а эти слоны стоят на черепахе». «Живых мышей можно получить искусственным способом. Для этого нужна грязная рубашка, темный шкаф и горсть пшеницы. Активным началом в процессе самозарождения мышей является человеческий пот».
Эти и подобные им мифы действительно были упразднены наукой. Однако их место заняли мифы другого рода, оказывающие гораздо большее влияние на жизнь человечества, по сравнению с мифами древних времен. Современные мифы, в отличие от мифов глубокой древности, позиционируются в виде того или иного «научно обоснованного учения». С этим и связана сила их воздействия на человека. Одним из таких околонаучных мифов является материализм. Всем известно то влияние, которое материализм оказал на жизнь человечества в последние столетия. Согласно материалистическим представлениям наш мир в своих первоосновах сугубо материален, а в своих принципах организации подчинен слепому случаю. Что же касается содержания душевной и духовной жизни человека, то оно, при таком подходе, является неким зыбким, почти случайным явлением, не укорененным в первоосновы бытия. Этот зыбкий эпифеномен человеческой души, в соответствии с материалистическими представлениями, возникает из небытия на короткий срок человеческой жизни лишь для того, чтобы вместе со смертью человека прекратить свое существование и навсегда исчезнуть.
Однако, достигнув определенного уровня своего развития, наука со всей определенностью выступила против подобных материалистических установок, неоправданно представленных в свое время в виде научно обоснованного учения. С развитием научного метода, с проникновением пытливого взора ученых в сокровенные тайны мироздания, стало ясно, что в нашем мире нет ничего случайного, и что принципы мироустроения основаны на Разумном Замысле. Наука стала свидетельствовать о Творце нашего мира. Хотя этот вывод звучит явным диссонансом со стереотипами околонаучного мышления последних столетий, он, как будет показано ниже, подтверждается целым пластом материала из различных областей естествознания.
Александр Хоменков - Наука против мифов - По следам Разумного Замысла - Тайна живой материи
Москва: 2015
ISBN 978-5-9906220-0-5
Александр Хоменков - Наука против мифов - По следам Разумного Замысла - Тайна живой материи - Оглавление
Введение
По следам Разумного Замысла
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Глава 1. Уникальная планета Земля
- 1. 1. «Парадокс ненаблюдаемости» внеземных цивилизаций
- 1. 2. Космологическая загадка Земли
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Глава 2. Наша удивительная Вселенная
- 2. 1. Моделирование иных миров
- 2. 2. Ученые возвращаются к представлениям о Творце
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Глава 3. Самое обыкновенное и самое загадочное вещество
- 3. 1. Важнейшее из веществ
- 3. 2. Удивление ученых
- 3. 3. Аномальные тепловые свойства воды
- 3. 4. Другие аномалии воды
- 3. 5. Существует ли у воды «память»?
- 3. 6. Вода и духовные проблемы
- 3. 7. Пытаясь взглянуть за горизонт
Тайна живой материи
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Глава 1. Взлет и падение механицизма
- 1.1. Механицизм и его истоки
- 1. 2. Физика против механистического мифа
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Глава 2. Таинственные глубины жизни
- 2. 1. Генетика и проблема редукционизма
- 2. 2. Парадоксы материалистической биологии
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Глава 3. Споры о «биологическом поле»
- 3. 1. Метаморфозы «биологического поля» профессора Гурвича
- 3. 2. Полемические страсти
- 3. 3. Мимикрии механистического мировоззрения
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Глава 4. Проблема реальности
- 4. 1. Существуют ли иные пространственные измерения?
- 4. 2. Почему абсолютное пространство неуловимо?
- 4. 3. Философский подход к проблеме реальности
- 4. 4. Проблема реальности и теория относительности
- 4. 5. Проблема реальности и квантовая механика: принцип дополнительности
- 4. 6. Проблема реальности и квантовая механика: споры о «скрытых параметрах»
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Глава 5. Ученые перед ликом тайны
- 5. 1. «Неприступная крепость» биологической целостности
- 5. 2. От биологического редукционизма к дополнительности
- 5. 3. Принцип дополнительности и витализм
- 5. 4. Великое противостояние
- 5. 5. Великое вовращение
Вместо заключения
Литература
Интересная книга, есть кое-что для моей будущей темы. Вот так случайно и узнаешь о существовании книг по теме. Вот только плохо, что была она издана каким-то ООО «Белый Ветер», о чем мы узнаем только в выходных данных!
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