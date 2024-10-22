«Наука против мифов». У большинства читателей эта фраза, скорее всего, вызовет ассоциацию с тем, как наука в последние столетия разрушала множество древних мифов, порожденных необузданной людской фантазией. «Земля плоская и покоится на трех слонах, а эти слоны стоят на черепахе». «Живых мышей можно получить искусственным способом. Для этого нужна грязная рубашка, темный шкаф и горсть пшеницы. Активным началом в процессе самозарождения мышей является человеческий пот».

Эти и подобные им мифы действительно были упразднены наукой. Однако их место заняли мифы другого рода, оказывающие гораздо большее влияние на жизнь человечества, по сравнению с мифами древних времен. Современные мифы, в отличие от мифов глубокой древности, позиционируются в виде того или иного «научно обоснованного учения». С этим и связана сила их воздействия на человека. Одним из таких околонаучных мифов является материализм. Всем известно то влияние, которое материализм оказал на жизнь человечества в последние столетия. Согласно материалистическим представлениям наш мир в своих первоосновах сугубо материален, а в своих принципах организации подчинен слепому случаю. Что же касается содержания душевной и духовной жизни человека, то оно, при таком подходе, является неким зыбким, почти случайным явлением, не укорененным в первоосновы бытия. Этот зыбкий эпифеномен человеческой души, в соответствии с материалистическими представлениями, возникает из небытия на короткий срок человеческой жизни лишь для того, чтобы вместе со смертью человека прекратить свое существование и навсегда исчезнуть.

Однако, достигнув определенного уровня своего развития, наука со всей определенностью выступила против подобных материалистических установок, неоправданно представленных в свое время в виде научно обоснованного учения. С развитием научного метода, с проникновением пытливого взора ученых в сокровенные тайны мироздания, стало ясно, что в нашем мире нет ничего случайного, и что принципы мироустроения основаны на Разумном Замысле. Наука стала свидетельствовать о Творце нашего мира. Хотя этот вывод звучит явным диссонансом со стереотипами околонаучного мышления последних столетий, он, как будет показано ниже, подтверждается целым пластом материала из различных областей естествознания.

Александр Хоменков - Наука против мифов - По следам Разумного Замысла - Тайна живой материи

Москва: 2015

ISBN 978-5-9906220-0-5

Александр Хоменков - Наука против мифов - По следам Разумного Замысла - Тайна живой материи - Оглавление

Введение

По следам Разумного Замысла

Глава 1. Уникальная планета Земля 1. 1. «Парадокс ненаблюдаемости» внеземных цивилизаций 1. 2. Космологическая загадка Земли

Глава 2. Наша удивительная Вселенная 2. 1. Моделирование иных миров 2. 2. Ученые возвращаются к представлениям о Творце

Глава 3. Самое обыкновенное и самое загадочное вещество 3. 1. Важнейшее из веществ 3. 2. Удивление ученых 3. 3. Аномальные тепловые свойства воды 3. 4. Другие аномалии воды 3. 5. Существует ли у воды «память»? 3. 6. Вода и духовные проблемы 3. 7. Пытаясь взглянуть за горизонт



Тайна живой материи

Глава 1. Взлет и падение механицизма 1.1. Механицизм и его истоки 1. 2. Физика против механистического мифа

Глава 2. Таинственные глубины жизни 2. 1. Генетика и проблема редукционизма 2. 2. Парадоксы материалистической биологии

Глава 3. Споры о «биологическом поле» 3. 1. Метаморфозы «биологического поля» профессора Гурвича 3. 2. Полемические страсти 3. 3. Мимикрии механистического мировоззрения

Глава 4. Проблема реальности 4. 1. Существуют ли иные пространственные измерения? 4. 2. Почему абсолютное пространство неуловимо? 4. 3. Философский подход к проблеме реальности 4. 4. Проблема реальности и теория относительности 4. 5. Проблема реальности и квантовая механика: принцип дополнительности 4. 6. Проблема реальности и квантовая механика: споры о «скрытых параметрах»

Глава 5. Ученые перед ликом тайны 5. 1. «Неприступная крепость» биологической целостности 5. 2. От биологического редукционизма к дополнительности 5. 3. Принцип дополнительности и витализм 5. 4. Великое противостояние 5. 5. Великое вовращение



Вместо заключения

Литература