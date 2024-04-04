Карен Хорни - Наши внутренние конфликты. Конструктивная теория неврозов.

Хорни - Наши внутренние конфликты
В этой книге пойдет речь о дальнейшем развитии психоанализа. Здесь представлены результаты моего личного опыта психоаналитической работы с пациентами и собственного самоанализа. Хотя теоретическая основа этой книги разрабатывалась в течение нескольких лет, я окончательно сформулировала ее основные идеи и положения лишь после того, как подготовила цикл лекций для Американского института психоанализа. Более узкие вопросы из области психоанализа рассматриваются в публикации под названием «Проблемы психоаналитической техники» (1943). Проблемы, которые мы обсуждаем в этой книге, выносились на обсуждение в публикации 1944 года под названием «Интеграция личности». Доклады на другие отдельные темы – «Интеграция личности в психоаналитической терапии», «Психология обособления» и «Интерпретация смысла садистских наклонностей» – были представлены для обсуждения в Академии медицины и ранее – в Ассоциации развития психоанализа.
Я надеюсь, что эта книга будет представлять интерес для психоаналитиков, которые разрабатывают теорию психоанализа, и станет полезна для его терапевтического применения. Я также надеюсь, что специалисты не только расскажут об этом своим пациентам, но и будут применять в собственной психоаналитической практике. Достичь прогресса в области психоанализа можно лишь благодаря упорной работе над самим собой и собственными проблемами. Но наша косность и сопротивление изменениям выхолащивают наши теории, и так они превращаются в сухие догмы.
Я убеждена, что любая книга, в которой содержится нечто большее, чем чисто технические вопросы психоанализа или абстрактные теоретические выкладки из области психоанализа, обязательно будет полезна всем, кто работает над собой и стремится к дальнейшему саморазвитию. Большинство представителей нашей непростой цивилизации переживают конфликты, о которых идет речь в этой книге, и будут признательны за любую помощь в этом направлении. Хотя лечение серьезных неврозов – это прерогатива специалистов, я всецело уверена, что и мы сами можем долго и упорно работать над разрешением собственных внутренних конфликтов.
Карен Хорни - Наши внутренние конфликты. Конструктивная теория неврозов.
Карен Хорни - Наши внутренние конфликты. Конструктивная теория неврозов. - Оглавление
- Глава 1. Мучительные невротические конфликты
- Глава 2. Основной конфликт
- Глава 3. Стремление общаться с людьми
- Глава 4. Неприятие людей
- Глава 5. Отказ от общения
- Глава 6. Идеализация самого себя
- Глава 7. Экстернализация - проекция внутренних переживаний во внешний мир
- Глава 8. Дополнительные средства достижения скусственного душевного равновесия
- Глава 9. Страхи
- Глава 10. Духовная деградация личности
- Глава 11. Чувство безысходности
- Глава 12. Садисткие наклоности
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