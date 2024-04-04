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Хорни - Наши внутренние конфликты

Карен Хорни - Наши внутренние конфликты. Конструктивная теория неврозов.
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy

В этой книге пойдет речь о дальнейшем развитии психоанализа. Здесь представлены результаты моего личного опыта психоаналитической работы с пациентами и собственного самоанализа. Хотя теоретическая основа этой книги разрабатывалась в течение нескольких лет, я окончательно сформулировала ее основные идеи и положения лишь после того, как подготовила цикл лекций для Американского института психоанализа. Более узкие вопросы из области психоанализа рассматриваются в публикации под названием «Проблемы психоаналитической техники» (1943). Проблемы, которые мы обсуждаем в этой книге, выносились на обсуждение в публикации 1944 года под названием «Интеграция личности». Доклады на другие отдельные темы – «Интеграция личности в психоаналитической терапии», «Психология обособления» и «Интерпретация смысла садистских наклонностей» – были представлены для обсуждения в Академии медицины и ранее – в Ассоциации развития психоанализа.

Я надеюсь, что эта книга будет представлять интерес для психоаналитиков, которые разрабатывают теорию психоанализа, и станет полезна для его терапевтического применения. Я также надеюсь, что специалисты не только расскажут об этом своим пациентам, но и будут применять в собственной психоаналитической практике. Достичь прогресса в области психоанализа можно лишь благодаря упорной работе над самим собой и собственными проблемами. Но наша косность и сопротивление изменениям выхолащивают наши теории, и так они превращаются в сухие догмы.

Я убеждена, что любая книга, в которой содержится нечто большее, чем чисто технические вопросы психоанализа или абстрактные теоретические выкладки из области психоанализа, обязательно будет полезна всем, кто работает над собой и стремится к дальнейшему саморазвитию. Большинство представителей нашей непростой цивилизации переживают конфликты, о которых идет речь в этой книге, и будут признательны за любую помощь в этом направлении. Хотя лечение серьезных неврозов – это прерогатива специалистов, я всецело уверена, что и мы сами можем долго и упорно работать над разрешением собственных внутренних конфликтов.

Карен Хорни - Наши внутренние конфликты. Конструктивная теория неврозов.

Питер, 2019. — 240 с.
ISBN 978-5-4461-0815-2

Карен Хорни - Наши внутренние конфликты. Конструктивная теория неврозов. - Оглавление

Предисловие
Введение
Часть 1. Невротические конфликты и попытки их решение
  • Глава 1. Мучительные невротические конфликты
  • Глава 2. Основной конфликт
  • Глава 3. Стремление общаться с людьми
  • Глава 4. Неприятие людей
  • Глава 5. Отказ от общения
  • Глава 6. Идеализация самого себя
  • Глава 7. Экстернализация - проекция внутренних переживаний во внешний мир
  • Глава 8. Дополнительные средства достижения скусственного душевного равновесия
Часть 2. Последствия неразрешенных конфликтов
  • Глава 9. Страхи
  • Глава 10. Духовная деградация личности
  • Глава 11. Чувство безысходности
  • Глава 12. Садисткие наклоности
Заключение. Разрешение невротических конфликтов
Примечание
Views 227
Rating 5.0 / 5
Added 04.04.2024
Author brat Artem
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5.0/5 (3)

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