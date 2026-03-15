Хорробин - Исцеление от последствий несчастных случаев, шока и травм

Книга Питера Хорробина «Исцеление от последствий несчастных случаев, шока и травм» представляет собой практическое руководство по духовному и эмоциональному восстановлению, написанное основателем международного служения «Эллей». Автор ставит задачу исследовать невидимые раны, которые остаются в человеческой душе после физических аварий, внезапных потерь или тяжелых жизненных потрясений. Основная идея произведения заключается в том, что последствия травмы часто выходят за рамки медицины и психологии, затрагивая духовную сферу, и поэтому полное исцеление возможно только при участии Бога, Который восстанавливает целостность личности, освобождая её от сковывающего страха и затянувшегося шока.

Содержательная часть книги детально анализирует механизм «застревания» души в моменте травмы, когда человек продолжает эмоционально переживать несчастный случай спустя многие годы. Хорробин описывает, как шок может стать дверью для духовных проблем, депрессии и даже хронических болей, не имеющих явных физиологических причин. Автор предлагает конкретный библейский путь выхода из этого состояния: через признание боли, молитву отречения от страха и принятие Божьего утешения. Особое внимание уделяется молитве за «исцеление временной линии» жизни человека, чтобы нейтрализовать негативное влияние прошлого на настоящее и будущее, возвращая пострадавшему радость и душевный покой.

Текст написан в глубоко сострадательной, пастырской манере, сочетающей глубокое понимание человеческой боли с твердой верой в Божественное вмешательство. Питер Хорробин приводит множество свидетельств из своей многолетней практики, подтверждающих, что для Бога нет «безнадежных» душевных травм. Работа служит незаменимым пособием как для тех, кто сам перенес тяжелое потрясение, так и для служителей, занимающихся душепопечением и молитвенной помощью. Это чтение помогает осознать, что исцеление — это процесс, в котором Божья любовь шаг за шагом вытесняет тьму пережитого ужаса, возвращая человеку свободу быть собой.

Питер Хорробин – Исцеление от последствий несчастных случаев, шока и травм

Пер. с англ. - Кременчуг: ПП «Бітарт», Эллэл Министриз, 2020. – 164 с.

Питер Хорробин – Исцеление от последствий несчастных случаев, шока и травм - Содержание

Введение

Предисловие

Часть 1. Несчастный случай, шок и травма: понимание проблемы

1. Истории Джима и Линды

2. Наш путь к пониманию

3. Что может произойти с человеком во время несчастного случая

4. Что такое травма?

5. Истории из угольного забоя

6. «ДТП с автобусом»

7. Как и почему происходит внутреннее сокрушение

8. Сокрушенность сердца

Часть 2. Несчастный случай, шок и травма: применение Божьего решения