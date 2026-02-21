Книга «Деяния Апостолов: Веяние Духа» Стэнли Хортона представляет собой детальный богословский комментарий к одной из самых динамичных книг Нового Завета. Автор рассматривает Деяния не просто как историческую хронику ранней церкви, но как живое свидетельство продолжающегося действия Святого Духа в мире. Хортон подчеркивает, что главным героем книги является не Петр или Павел, а сам Бог, который через Свой Дух направляет, вдохновляет и расширяет границы церкви, превращая группу испуганных учеников в бесстрашных свидетелей Евангелия, достигающих краев земли.

В своем анализе Хортон уделяет особое внимание ключевым моментам, таким как Пятидесятница, обращение Савла и распространение веры среди язычников. Он подробно разбирает греческий текст, культурный контекст и ветхозаветные пророчества, которые находят свое исполнение в описываемых событиях. Для автора крайне важна тема силы Святого Духа: он показывает, что духовные дары, чудеса и водительство Духа были не временным явлением для апостольского века, а фундаментальной характеристикой нормальной жизни церкви. Книга призывает читателей не просто изучать историю, но искать того же «веяния Духа» в своей современной жизни и служении.

Эта работа сочетает в себе глубокую академическую проницательность и практическую духовную направленность. Хортон помогает увидеть внутреннюю логику развития раннехристианской общины, анализируя как её внутренние проблемы, так и внешнее противостояние. «Веяние Духа» служит отличным ресурсом для пасторов, учителей и всех верующих, желающих глубже понять миссионерскую природу церкви и роль каждого христианина в великом поручении Христа. Автор убедительно доказывает, что история, начатая в Деяниях, продолжается и сегодня, пока Дух Божий находит отклик в сердцах людей.

Стэнли Хортон - Деяния Апостолов - Веяние Духа

Life Publishers International

Спрингфилд, Миссури, США 2002

ISBN 0-7361-0293-0

Русское издание Лайф Паблишере Интернешнл, 2002

Стэнли Хортон - Деяния Апостолов - Веяние Духа - Содержание

Общий план

Вступление

1. Что Иисус продолжал делать и учить. Последние повеления. Обетование Отца. Времена и сроки. Сила, чтобы быть свидетелями. Тот же Иисус. Горница. Избрание Матфия

2. Наступление. Ветер и огонь. Исполнение Духом. Изумление и смятение. Объяснения Петра. Иисус возвеличен. Присоединение трех тысяч к Церкви. Рост Церкви

3. Дар исцеления. Начальник жизни. Пророк подобно Моисею

4. Арест Петра и Иоанна. Суд. Смелая речь Петра и Иоанна. Обновленная смелость. Великая благодать

5. Скорый суд. Очищение и рост. Арест двенадцати апостолов. Приговор: "Убить их!" Совет Гамалиила

6. Избрание семи. Обвинение Стефана

7. Иосиф был отвергнут. Моисей отвергнут. Отвержение Бога. Храм слишком мал. Противление Святому Духу

8. Гонения не останавливают Евангелие. Филипп идет в Самарию. Петр и Иоанн в Самарии. Евнух-ефиоплянин

9. Обращение Савла (Павла). Анания послан к Савлу. Савл проповедует в Дамаске. Варнава помогает Савлу. Петр в Лидде. Приглашение Петра в Иоппию

10. Корнилий посылает за Петром. Видение Петра. Петр встречает Корнилия. Благая Весть для язычников. Излияние Святого Духа

11. Объяснение Петра принято. Язычники в Антиохии поверили. Варнава послан в Антиохию. Агав предсказывает голод

12. Ирод убивает Иакова. Ирод арестовывает Петра. Ангел избавляет Петра. Смерть Ирода. Варнава и Савл возвращаются в Антиохию

13. Призвание Варнавы и Савла. Благовествование на Кипре. Проповедь в Антиохии Писидийской. Обращение к язычникам. Изгнание Павла и Варнавы

14. Икония, Листра, Дервия. Исцеление хромого. Павла побивают камнями. Утверждение верующих. Отчет в Антиохии Сирийской

15. Павел и Варнава посланы в Иерусалим. Рассмотрение вопроса. Слово мудрости. Радость в Антиохии. Павел и Варнава разлучаются

16. Избрание Тимофея. Македонский зов. Открытая дверь в Филиппах. Изгнание нечистого духа. Павел и Сила в тюрьме. Обращение тюремного надзирателя. Освобождение Павла и Силы

17. Вначале для иудеев. Благоразумные верийцы. Ожидание в Афинах. Проповедь перед советом на Марсовом холме

18. Прискилла и Акила. Обращение к язычникам. Приведены к Галлиону. Возвращение в Антиохию. Начало третьего миссионерского путешествия Павла. Аполлос из Александрии

19. Двенадцать учеников в Ефесе. Два года в Ефесе. Особые чудеса. Намерение Павла посетить Рим. Бунт серебряников. Полное смущение. Толпа успокоена

20. Возвращение в Македонию и Грецию. Воскресение Евтиха. В Иерусалиме ко дню Пятидесятницы. Верное служение Павла. Готовность умереть. Неповторимый пример Павла. Грустное расставание

21. Пророчество в Тире. Пророчество в Кесарии. Радушный прием в Иерусалиме. Ободрение верующих иудеев. Мятеж асийских иудеев. Павла спасают римляне

22. Свидетель о Христе. Рожден римским гражданином

23. Надежда воскресения. Ободрен Господом. Заговор иудеев раскрыт. Павла ведут в Кесарию

24. Обвинение Тертулла. Ответ Павла. Феликс откладывает принятие решения

25. Судебное разбирательство перед Фестом. Павел требует суда у кесаря. Фест представляет дело Павла Агриппе. Фест представляет его дело

26. Фарисей Павел. Обращение и поручение. Верное свидетельство Павла. Фест и Агриппа отвергают Евангелие. Агриппа признает невиновность Павла

27. Капризные ветра. Захвачены штормом. Видение Павла и его мужество. Кораблекрушение

28. Чудеса на острове Мелит. Прибытие в Рим. Встреча Павла с иудейскими старейшинами. Проповедь Павла иудеям в Риме. Два года благоприятной возможности

Тематический указатель

Библейский указатель

Карты