Эта небольшая книга — первые подступы к реализации двух связанных между собою идей общего и даже, пожалуй, программного характера. Сейчас, для вводного представления, я опишу их кратко и упрощенно; корректнее и полнее они будут постепенно выступать в самой книге. Первая идея принадлежит философской антропологии и относится к строению человеческого опыта (который мы будем понимать обычно в смысле феноменологии, как опыт пережитый, Erlebnis). В этом строении мы выделяем особо область мистического опыта. Для современного сознания понятие мистического опыта так расплывчато и настолько засорено, что заведомо не является «понятием» в настоящем смысле.

В представлениях о нем царят две крайности: на одном полюсе он превозносится как высший род опыта, сугубо исключительный, непередаваемый и невыразимый, на другом — отбрасывается как иллюзия или патология; причем оба взгляда крайне редко подкрепляются сколько-нибудь серьезным и конкретным анализом. Не присоединяясь ни к одному из этих полюсов, мы предлагаем некоторый путь концептуализации данной области, намечая вехи философского понятия мистического опыта, рассматривая его структуру, аспекты и коррелятивные явления. Существенно, что в этой концептуализации мистический опыт представляется не частным или тем паче аномальным явлением, а необходимой и универсальной разновидностью человеческого опыта. Но и больше того: суть идеи, о которой мы говорим, заключается в тезисе о том, что мистический опыт образует генеративный, производящий горизонт для всей сферы самоосуществления «феномена человека». Обоснование этого тезиса — отдельная проблематика, требующая углубленного разбора; однако ядром его служит достаточно наглядное обстоятельство.

Конечно, эта книга должна быть «научный труд», но для автора она — нечто совсем другое, плод долгой привязанности, плод тяги к пребыванию в живительном мире исихастской традиции, в поле ее излучения, под ее сенью... Живительность этого мира, его свет и его теплое притяжение, рождающее то самое чувство, выраженное Петром, «хорошо нам здесь быть»,— вот это бы и хотелось передать читателю. Но об этом не след много распространяться. Это — глубинная цель, сердечная, если хотите, а надо указать, разъяснить простые, прямые цели, предметные и научные. Исихастская аскеза — стержень и ядро православной духовности. Она начала складываться еще в эпоху раннего христианства, достигла зрелости в византийском православии, а затем и русском, и, пройдя чрез многие испытания, трудные периоды, сохраняет свое ключевое значение и в наши дни. Мир исихазма многомерен и многогранен, и есть много путей и подходов к его изучению, со стороны разных дисциплин: подход исторический, подход богословский, более новый компаративистский подход. Мы же избрали антропологический подход: то, что представлено в книге,— это исихазм в призме антропологии. За этим выбором свои основания: как мы находим, это не один из частных подходов к явлению, но подход собирающий, в определенном смысле интегрирующий в себе все частные дисциплинарные подходы. Такую роль обеспечивает ему новое современное понимание антропологии как «науки наук о человеке» — не только конкретного антропологического знания, но также и общей эпистемы для всего ансамбля гуманитарных дискурсов. Не будем входить в обсуждение этой эпистемологической концепции — достаточно просто указать, что в книге она вполне наглядно воплощена. Здесь том 1 — реконструкция антропологии исихазма, тогда как том 2 рассматривает исихастскую проблематику, относящуюся к целому спектру дисциплин — к богословию, философии, этике, психологии и др.— с единых позиций, основанных на этой реконструкции. В итоге книга доставляет, как мы надеемся, многостороннее и объемное освещение предмета. «Умное художество» православной аскезы обрисовывается в своем цельном облике, как древняя традиция, веками хранящая уникальный опыт духовного восхождения, и как высокоорганизованная антропологическая практика, создавшая более изощренные ноу-хау, нежели все новейшие практики себя. При всем том наше освещение не притязает на полноту; скорее, оно зовет к дальнейшей работе. Предмет наш — не только древнее, но и сегодняшнее, живое явление, продолжающее существовать, развиваться. Отец Георгий Флоровский любил и повторял выражение св. Иринея Лионского о Церкви: depositum juvenescens — молодеющий, обновляющийся залог. Думается, это выражение целиком применимо и к традиции исихазма. Такому явлению нельзя дать законченного описания, а кроме того, в современной науке об исихазме многие проблемные области еще остаются в разной мере неразработанными. Иные из них тесно связаны с большими и актуальными темами современной мысли. Начиная со знаменитых Исихастских Споров XIV века, на базе исихастского опыта в православии возникает богословие Божественных энергий и развивается собственный оригинальный подход к проблеме энергии. Сегодня исихастское богословие энергий исследуется весьма активно, и в то же время философская проблема энергии приобретает, быть может, значение ключевого задания для современного разума. Аналогично, все большее внимание начинает сегодня уделяться социальным аспектам исихазма, проблеме «исихазм и общество». Исихастская аскеза здесь раскрывается как особая и своеобразная стратегия социализации, способная основать социализацию на личностных началах, сохранив на социальном уровне реальности примат личного общения и преодолев отчуждение, неотделимое от любых социальных механизмов. И эти ее возможности, несомненно, интересны и важны для другой кардинальной проблемы наших дней — для поисков новой конфигурации антропологического и социального, составляющих сегодня главный предмет рефлексии в социальной философии и философии личности. Вот два примера, показывающие, как исихастские исследования естественно, органически включаются в современный гуманитарный контекст. Выразим надежду, что выход нашей книги будет содействовать этому процессу. Он нужен и благотворен, ибо в нынешнюю пору дезориентации и раздробленности разума человека он служит восстановлению его единства.

Хоружий Сергей - Исследования по исихастской традиции: В 2 т. Т. 1. К феноменологии аскезы

СПб.: Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 2012. 240 с.

ISBN 978-5-88812-404-8 (общ.)

Хоружий Сергей - Исследования по исихастской традиции: В 2 т. Т. 1. К феноменологии аскезы - Содержание

К читателю

К ФЕНОМЕНОЛОГИИ АСКЕЗЫ

Предисловие

Аналитический Словарь Исихастской Антропологии

Преамбула

A. Ситуация Тварь и тварность Смерть и смертность Падение Грех и греховность Свобода твари Энергии твари Страсти

B. Установка Спасение Молитва Любовь Покаяние Сокрушение Страх Божий Память смертная Подвиг Воздержание Целомудрие Послушание

Г. Праксис Невидимая брань Смиренномудрие Исихия Трезвение Хранение ума Сведение ума в сердце Внимание Хранение сердца Непрестанная молитва. Иисусова молитва Стяжание благодати. Синергия Бесстрастие

Δ. Феория Обожение Чистая молитва Созерцание нетварного света

Ω. Эсхатология Святость Преображение Воскресение

Авторы цитированных текстов Традиции

Подвиг как органон. Организация и герменевтика опыта в исихастской традиции Введение. Исихазм, метод и органон. Опыт, внутренний опыт и мистический опыт I. Внутренний органон A. Экспозиция опыта

B. Квалификация опыта

Г. Организация опыта

Δ. Критериология опыта

Е. Герменевтика опыта II. Внешний участный органон

A. Экспозиция опыта

B. Квалификация опыта

Г. Критериология опыта

Δ. Герменевтика опыта

Природа толкующего общения

Язык

Текст

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Хоружий Сергей - Исследования по исихастской традиции: В 2 т. Т. 2. Многогранный мир исихазма

СПб.: Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 2012. 448 с.

ISBN 978-5-88812-404-8 (общ.)

Хоружий Сергей - Исследования по исихастской традиции: В 2 т. Т. 2. Многогранный мир исихазма - Содержание

Раздел 1: ОСНОВАНИЯ ИСИХАСТСКОЙ ДУХОВНОСТИ

Две формации исихастской этики

Совершенство человека согласно исихастским воззрениям

Духовные основы русского старчества

Исихастская диалектика смерти

Исихазм и история

Раздел 2: СТРУКТУРЫ ИСИХАСТСКОГО ОПЫТА

Православное покаяние как антропологический феномен

Визуальный опыт в его отношении к исихастской практике

Три школы внимания: Гурджиев, Гуссерль и исихазм

Герменевтика телесности в исихастском опыте

Исихастская антропология в «Братьях Карамазовых»

Темпоральности религиозного опыта

Опыт Преображения у преп. Силуана Афонского

Раздел 3: ИСИХАЗМ И БОГОСЛОВИЕ. ИСИХАЗМ И ОБЩЕСТВО

Исихастская формация богословия и ее современные перспективы

Богословие — исихазм — антропология

Естественная теология и исихастское умозрение

Личность и энергия в богословии о. Иоанна Мейендорфа и в современной философии

Исихазм и Империя: такие разные спутники

Аскеза как стратегия социализации

Раздел 4: ТЕКСТЫ ПРОЕКТА «ИСИХАЗМ. АННОТИРОВАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ»

Исихастская литература и проблемы ее дескрипции

Исихазм: эволюция рецепции

Исихазм: сокровенное ядро

Русский исихазм: черты облика и проблемы изучения

Русский исихазм: спор об Имени и его уроки

Раздел 5: ИСИХАЗМ КАК ПОЛЕ ПРОБЛЕМ: ОПЫТЫ ОБОЗРЕНИЯ

Исихазм как пространство философии (1995)

Познание исихазма в прошлом и настоящем (2005)

Исихазм сегодня: Православный подвиг как общехристианское достояние (2007)

Актуальные проблемы изучения исихазма (2012)

Summary