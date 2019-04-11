Хоружий - Исследования по исихастской традиции: В 2 т.
Эта небольшая книга — первые подступы к реализации двух связанных между собою идей общего и даже, пожалуй, программного характера. Сейчас, для вводного представления, я опишу их кратко и упрощенно; корректнее и полнее они будут постепенно выступать в самой книге. Первая идея принадлежит философской антропологии и относится к строению человеческого опыта (который мы будем понимать обычно в смысле феноменологии, как опыт пережитый, Erlebnis). В этом строении мы выделяем особо область мистического опыта. Для современного сознания понятие мистического опыта так расплывчато и настолько засорено, что заведомо не является «понятием» в настоящем смысле.
В представлениях о нем царят две крайности: на одном полюсе он превозносится как высший род опыта, сугубо исключительный, непередаваемый и невыразимый, на другом — отбрасывается как иллюзия или патология; причем оба взгляда крайне редко подкрепляются сколько-нибудь серьезным и конкретным анализом. Не присоединяясь ни к одному из этих полюсов, мы предлагаем некоторый путь концептуализации данной области, намечая вехи философского понятия мистического опыта, рассматривая его структуру, аспекты и коррелятивные явления. Существенно, что в этой концептуализации мистический опыт представляется не частным или тем паче аномальным явлением, а необходимой и универсальной разновидностью человеческого опыта. Но и больше того: суть идеи, о которой мы говорим, заключается в тезисе о том, что мистический опыт образует генеративный, производящий горизонт для всей сферы самоосуществления «феномена человека». Обоснование этого тезиса — отдельная проблематика, требующая углубленного разбора; однако ядром его служит достаточно наглядное обстоятельство.
Конечно, эта книга должна быть «научный труд», но для автора она — нечто совсем другое, плод долгой привязанности, плод тяги к пребыванию в живительном мире исихастской традиции, в поле ее излучения, под ее сенью... Живительность этого мира, его свет и его теплое притяжение, рождающее то самое чувство, выраженное Петром, «хорошо нам здесь быть»,— вот это бы и хотелось передать читателю. Но об этом не след много распространяться. Это — глубинная цель, сердечная, если хотите, а надо указать, разъяснить простые, прямые цели, предметные и научные. Исихастская аскеза — стержень и ядро православной духовности. Она начала складываться еще в эпоху раннего христианства, достигла зрелости в византийском православии, а затем и русском, и, пройдя чрез многие испытания, трудные периоды, сохраняет свое ключевое значение и в наши дни. Мир исихазма многомерен и многогранен, и есть много путей и подходов к его изучению, со стороны разных дисциплин: подход исторический, подход богословский, более новый компаративистский подход. Мы же избрали антропологический подход: то, что представлено в книге,— это исихазм в призме антропологии. За этим выбором свои основания: как мы находим, это не один из частных подходов к явлению, но подход собирающий, в определенном смысле интегрирующий в себе все частные дисциплинарные подходы.
Такую роль обеспечивает ему новое современное понимание антропологии как «науки наук о человеке» — не только конкретного антропологического знания, но также и общей эпистемы для всего ансамбля гуманитарных дискурсов. Не будем входить в обсуждение этой эпистемологической концепции — достаточно просто указать, что в книге она вполне наглядно воплощена. Здесь том 1 — реконструкция антропологии исихазма, тогда как том 2 рассматривает исихастскую проблематику, относящуюся к целому спектру дисциплин — к богословию, философии, этике, психологии и др.— с единых позиций, основанных на этой реконструкции. В итоге книга доставляет, как мы надеемся, многостороннее и объемное освещение предмета. «Умное художество» православной аскезы обрисовывается в своем цельном облике, как древняя традиция, веками хранящая уникальный опыт духовного восхождения, и как высокоорганизованная антропологическая практика, создавшая более изощренные ноу-хау, нежели все новейшие практики себя. При всем том наше освещение не притязает на полноту; скорее, оно зовет к дальнейшей работе. Предмет наш — не только древнее, но и сегодняшнее, живое явление, продолжающее существовать, развиваться. Отец Георгий Флоровский любил и повторял выражение св. Иринея Лионского о Церкви: depositum juvenescens — молодеющий, обновляющийся залог. Думается, это выражение целиком применимо и к традиции исихазма.
Такому явлению нельзя дать законченного описания, а кроме того, в современной науке об исихазме многие проблемные области еще остаются в разной мере неразработанными. Иные из них тесно связаны с большими и актуальными темами современной мысли. Начиная со знаменитых Исихастских Споров XIV века, на базе исихастского опыта в православии возникает богословие Божественных энергий и развивается собственный оригинальный подход к проблеме энергии. Сегодня исихастское богословие энергий исследуется весьма активно, и в то же время философская проблема энергии приобретает, быть может, значение ключевого задания для современного разума. Аналогично, все большее внимание начинает сегодня уделяться социальным аспектам исихазма, проблеме «исихазм и общество». Исихастская аскеза здесь раскрывается как особая и своеобразная стратегия социализации, способная основать социализацию на личностных началах, сохранив на социальном уровне реальности примат личного общения и преодолев отчуждение, неотделимое от любых социальных механизмов. И эти ее возможности, несомненно, интересны и важны для другой кардинальной проблемы наших дней — для поисков новой конфигурации антропологического и социального, составляющих сегодня главный предмет рефлексии в социальной философии и философии личности. Вот два примера, показывающие, как исихастские исследования естественно, органически включаются в современный гуманитарный контекст. Выразим надежду, что выход нашей книги будет содействовать этому процессу. Он нужен и благотворен, ибо в нынешнюю пору дезориентации и раздробленности разума человека он служит восстановлению его единства.
Хоружий Сергей - Исследования по исихастской традиции: В 2 т. Т. 1. К феноменологии аскезы
СПб.: Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 2012. 240 с.
ISBN 978-5-88812-404-8 (общ.)
Хоружий Сергей - Исследования по исихастской традиции: В 2 т. Т. 1. К феноменологии аскезы - Содержание
К читателю
К ФЕНОМЕНОЛОГИИ АСКЕЗЫ
- Предисловие
Аналитический Словарь Исихастской Антропологии
- Преамбула
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A. Ситуация
- Тварь и тварность
- Смерть и смертность
- Падение
- Грех и греховность
- Свобода твари
- Энергии твари
- Страсти
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B. Установка
- Спасение
- Молитва
- Любовь
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Покаяние
- Сокрушение
- Страх Божий
- Память смертная
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Подвиг
- Воздержание
- Целомудрие
- Послушание
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Г. Праксис
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Невидимая брань
- Смиренномудрие
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Исихия
- Трезвение
- Хранение ума
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Сведение ума в сердце
- Внимание
- Хранение сердца
- Непрестанная молитва. Иисусова молитва
- Стяжание благодати. Синергия
- Бесстрастие
- Невидимая брань
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Δ. Феория
- Обожение
- Чистая молитва
- Созерцание нетварного света
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Ω. Эсхатология
- Святость
- Преображение
- Воскресение
- Авторы цитированных текстов Традиции
Подвиг как органон. Организация и герменевтика опыта в исихастской традиции
Введение. Исихазм, метод и органон. Опыт, внутренний опыт и мистический опыт
I. Внутренний органон
- A. Экспозиция опыта
- B. Квалификация опыта
- Г. Организация опыта
- Δ. Критериология опыта
- Е. Герменевтика опыта
II. Внешний участный органон
- A. Экспозиция опыта
- B. Квалификация опыта
- Г. Критериология опыта
- Δ. Герменевтика опыта
- Природа толкующего общения
- Язык
- Текст
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Хоружий Сергей - Исследования по исихастской традиции: В 2 т. Т. 2. Многогранный мир исихазма
СПб.: Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 2012. 448 с.
ISBN 978-5-88812-404-8 (общ.)
Хоружий Сергей - Исследования по исихастской традиции: В 2 т. Т. 2. Многогранный мир исихазма - Содержание
Раздел 1: ОСНОВАНИЯ ИСИХАСТСКОЙ ДУХОВНОСТИ
- Две формации исихастской этики
- Совершенство человека согласно исихастским воззрениям
- Духовные основы русского старчества
- Исихастская диалектика смерти
- Исихазм и история
Раздел 2: СТРУКТУРЫ ИСИХАСТСКОГО ОПЫТА
- Православное покаяние как антропологический феномен
- Визуальный опыт в его отношении к исихастской практике
- Три школы внимания: Гурджиев, Гуссерль и исихазм
- Герменевтика телесности в исихастском опыте
- Исихастская антропология в «Братьях Карамазовых»
- Темпоральности религиозного опыта
- Опыт Преображения у преп. Силуана Афонского
Раздел 3: ИСИХАЗМ И БОГОСЛОВИЕ. ИСИХАЗМ И ОБЩЕСТВО
- Исихастская формация богословия и ее современные перспективы
- Богословие — исихазм — антропология
- Естественная теология и исихастское умозрение
- Личность и энергия в богословии о. Иоанна Мейендорфа и в современной философии
- Исихазм и Империя: такие разные спутники
- Аскеза как стратегия социализации
Раздел 4: ТЕКСТЫ ПРОЕКТА «ИСИХАЗМ. АННОТИРОВАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ»
- Исихастская литература и проблемы ее дескрипции
- Исихазм: эволюция рецепции
- Исихазм: сокровенное ядро
- Русский исихазм: черты облика и проблемы изучения
- Русский исихазм: спор об Имени и его уроки
Раздел 5: ИСИХАЗМ КАК ПОЛЕ ПРОБЛЕМ: ОПЫТЫ ОБОЗРЕНИЯ
- Исихазм как пространство философии (1995)
- Познание исихазма в прошлом и настоящем (2005)
- Исихазм сегодня: Православный подвиг как общехристианское достояние (2007)
- Актуальные проблемы изучения исихазма (2012)
Summary
08/04/2019
спасибо
Потрясающе! Их, кажется, вообще реально нигде не достать. Преогромнейшее спасибо, нижайший поклон!
только первый том?
Оба тома, сейчас проверю, что да как...
Спасибо за редкие теперь и весьма нужные книги!