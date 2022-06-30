Название новой книги А. Ю. Хошева «Мост единства над бездной распада» говорит само за себя — она посвящена отношениям наших Церквей в годы распада Югославии и охватившей ее кровопролитной гражданской войны.

При чтении книги меня охватило необычное чувство, за которое я глубоко признателен автору — в памяти живо встало время, пережитое мною самим. Ведь мне, в отличие от многих, довелось видеть события тех лет с обеих сторон: и из Югославии, где я родился и где был учеником семинарии Крка в Далмации, и из России, где я учился как раз именно в первой половине 1990-х.

И я счастлив, что именно в братской России появилась книга, которую я бы назвал достойным приношением сербскому духовенству и нашим верующим тех трудных лет. Она оживляет, возвращает в жизнь письма и статьи церковной периодики, напоминает, о чем думали и что переживали православные христиане, на чью долю выпали страдания нашего народа.

Русской Православной Церкви было небезразлично положение сербских братьев. Россия сама пережила распад Советского Союза и похожие кровавые конфликты, сама погрузилась в бездну беспросветного кризиса в экономике и в политической жизни общества. Милостью Божией Россия тогда выжила и сохранилась как могучая опора всего православного мира. Книга наглядно показывает исторический факт: тогда, среди тягот и бед, Русская Церковь помнила и думала о нас, сербах — притом, что политические отношения наших стран при коммунизме были, к сожалению, совсем не такими простыми.

Андрей Юрьевич Хошев - Мост единства над бездной распада. Русско-сербские межцерковные отношения в условиях войн на территории бывшей Югославии в 1991-1995 гг.

М.: Издательский дом «Познание», 2022. — 432 с.

ISBN 978-5-6044877-7-8

Андрей Юрьевич Хошев - Мост единства над бездной распада. Русско-сербские межцерковные отношения в условиях войн на территории бывшей Югославии в 1991-1995 гг. - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ епископа Моравичского Антония

ПРЕДИСЛОВИЕ С. Терзича

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. НА РАСПУТЬЕ: КРИЗИС ЮГОСЛАВСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 1980-Е ГГ.

1.1. Очерк истории возникновения и развития Югославского государства

1.2. Сербский вопрос в послевоенной Югославии

1.3. Отношения Русской и Сербской Православных Церквей в ХХ в.

ГЛАВА 2. СЕРБСКАЯ ЦЕРКОВЬ В ОБСТАНОВКЕ ВНУТРЕННЕЙ НАПРЯЖЕННОСТИ И ВООРУЖЁННЫХ КОНФЛИКТОВ В СЛОВЕНИИ И ХОРВАТИИ (1990-1992 ГГ.)

2.1. Положение Сербской Православной Церкви в период назревания политических перемен в Словении и Хорватии в 1989-1990 гг.

2.2. Сербская Православная Церковь и политический кризис в Хорватии (весна 1990 г. — весна 1991 г.)

2.3. Страдания Сербской Православной Церкви во время вооруженных конфликтов в Словении и Хорватии (лето 1991 г. — весна 1992 г.)

2.4. Состояние отношений Русской и Сербской Православных Церквей в период распада Советского Союза и гражданской войны в Хорватии

2.5. Патриарх Алексий II и поддержка Сербской Православной Церкви по каналам межхристианского сотрудничества в период войны в Хорватии

ГЛАВА 3. РУССКО-СЕРБСКИЕ МЕЖЦЕРКОВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА В БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ (1992-1993 ГГ.)

3.1. Начало гражданской войны в Боснии и Герцеговине и международная изоляция Союзной Республики Югославии

3.2. Страдания Сербской Православной Церкви в условиях гражданской войны в Боснии и Герцеговине

3.3. Поддержка миротворческих усилий Сербской Православной Церкви в рамках межконфессионального диалога

3.4. «Взываю к Вашей совести и к чувству ответственности перед историей». Обращение Патриарха Павла с просьбой о спасении сербского народа

3.5. Начало публичной кампании Русской Православной Церкви в защиту сербского народа и Сербской Православной Церкви

ГЛАВА 4. РУССКО-СЕРБСКИЕ МЕЖЦЕРКОВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПЕРИОД ВСТУПЛЕНИЯ НАТО В ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ В БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ

4.1. Гуманитарная ситуация в зоне югославского конфликта в начале 1994 г.

4.2. Выступления Русской Православной Церкви против нанесения воздушных ударов НАТО по Республике Сербской

4.3. Визит Патриарха Алексия II в Югославию (14-19 мая 1994 г.)

4.4. Патриарх Сербский Павел в Москве и Киеве (6-13 октября 1994 г.)

ГЛАВА 5. ОТНОШЕНИЯ РУССКОЙ И СЕРБСКОЙ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ В УСЛОВИЯХ РАЗВЯЗКИ ЮГОСЛАВСКОГО КРИЗИСА (1995 Г.)

5.1. Реакция Русской Православной Церкви на этническую чистку в Западной Славонии в мае 1995 г.

5.2. «Без решения этого вопроса в Европе и во всем мире никогда не будет достигнут прочный справедливый мир». Патриарх Алексия II на торжествах в честь 50-летия ООН

5.3. «Буря» над Книном: уничтожение и изгнание краинских сербов

5.4. Патриарх Алексий II: «Эти бомбардировки служат опасным прецедентом». Пролог к агрессии НАТО против Югославии

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА