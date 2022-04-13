Что мы делаем со своей жизнью? Как используем предоставленные возможности? Как распоряжаемся доверенными ресурсами, такими как влияние, власть и финансы?

Этот ряд вопросов касается каждого человека, каждого хри- стианина, особенно лидера, служителя. К сожалению, мы слишком много думаем о себе и слишком мало о том, как быть достойными управителями, мудрыми распорядите- лями доверенных Богом даров и ресурсов. Мы привыкли получать, но не привыкли управлять и приумножать, не научились возвращать данное нам на время с благодарностью и прибылью.

Слава Богу, есть авторы, способные связать вместе вопро- сы духовности и финансов, служения и управления. Доктор Гэри Хоуг – один из таких немногих.

Когда я прочитал книгу «Сеятель», все страницы этой небольшой книги были украшены пометками и комментариями. Я подумал тогда: как было бы хорошо познакомиться с автором и затем познакомить его с нашими друзьями и пар- тнерами в Евразии!

Потом я прочитал «Выбор» и «Совет» и еще больше утвер- дился в желании сделать его книги доступными для чита- телей и служителей постсоветского мира. Доктор Хоуг уже побывал в Украине и Молдове и с нетерпением ждет новых поездок и событий.

Мы стали друзьями и партнерами по служению. Результат дружбы вы держите в руках. Я уверен, что вы обязательно пожалеете, что не прочитали эту книгу раньше. А чтобы жалеть пришлось меньше, нач- ните читать ее прямо сейчас, делайте пометки, обсуждайте с друзьями, делитесь идеями и вопросами в кругу семьи и в церковной проповеди. Это изменит ваше мышление и пове- дение, вашу жизнь и служение.

Гэри Хоуг, Скотт Родин, Уэсли Уиллмер - Выбор - Стяжание плодов Божьего Царства, основанное на Христе

Киев, 2021. – 176 с.

ISBN 978-617-7374-54-0