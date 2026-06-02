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Хрестоматия по новейшим нормативным документам РПЦ

Хрестоматия по новейшим нормативным документам РПЦ
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Reference

Каждый священнослужитель Русской Православной Церкви как иерей, так и диакон, накануне рукоположения перед святым Крестом и Евангелием дает Всемогущиму Богу клятвенное обещание "...всемерно буду стараться проходить свое служение во всем согласно слову Божию, правилам церковным и указаниям Священноначалия. Богослужения и Таинства совершать с усердием и благоговением чиноположению церковному, ничего произвольно не изменяя..." (утверждён Священным Синодом Русской Православной Церкви на заседании 22 марта 2011 года (журнал Nº 21)). Совершение богослужения и особенно святых Таинств в соответствии с церковным чиноположением являются одними из важнейших прав и обязанностей каждой из степеней священной иерархии. При этом понятие "чиноположение церковное" требует разъяснений.

Апостол Павел указывает: «вся благообразно и по чину да бывают» (1 Кор. 14.40), рассуждая о различных дарованиях, которые получают члены Тела Христова - Церкви для служения церковной общине. Чин, то есть порядок совершения богослужений в Церкви, определяется Священноначалием в лице законных органов церковной власти - Соборов иерархов и епархиальных архиереев. Согласно одному из канонов Вселенской Православной Церкви 116 (103) правило Карфагенского Собора, принятое на рубеже IV-V веков, запрещалось использовать за богослужением тексты не получившие утверждения Собором (Синодом) Церкви Христовой.

Хрестоматия по новейшим нормативным документам Русской Православной Церкви о совершении Таинств и основных служб с предметным указателем

- Воронеж: Изд. отдел

Воронежской духовной семинарии, 2025. - 98 с

ISBN 978-5-6050723-6-2

Хрестоматия по новейшим нормативным документам Русской Православной Церкви о совершении Таинств и основных служб с предметным указателем - Содержание

ОГЛАВЛЕНИЕ

Об обязанности священнослужителей совершать богослужения и Таинства согласно установлениям Церкви Христовой

ТАИНСТВА КРЕЩЕНИЯ И МИРОПОМАЗАНИЯ

  • О возможности принятия Крещения с сохранением национального имени

  • О Крещении младенцев, родившихся при помощи «суррогатной матери»

  • О нравственной оценке экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)

  • Об утверждении чинов воссоединения с Церковью последователей старообрядческих согласий

ТАНСТВА ПОКАЯНИЯ И ЕВХАРИСТИИ

  • Об участии верных в Евхаристии

  • О применении церковных наказаний (епитимий) в современных условиях

  • Разъяснение о некоторых особенностях совершения входных молитв перед Божественной литургией

  • О служении в день Рождества Христова Божественной литургии с открытыми царскими вратами

  • О порядке возглашения «Господи, спаси благочестивыя...» за Божественной литургией

  • Рекомендации по вопросам, связанным с причащением Св.Таин лицами, страдающими целиакией, псевдоцелиакией и глютеновой аллергией на пшеницу

ТАИНСТВО БРАКА

  • О канонических аспектах церковного брака

  • О случаях использования «Чина Венчания супругов, в летех мнозех сущих»

ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ

  • Об утверждении «Последования святого Елеа, совершаемого поскору»

ПОГРЕБЕНИЕ И ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ

  • О христианском погребении усопших

  • О «Чине молитвенного утешения сродников живот свой самовольне скончавшаго»

  • Об утверждении Последования об усопших младенцех, не приемших благодати святаго Крещения

МОЛЕБНЫ И АКАФИСТЫ

  • Практика совершения молебных пений в богослужении Русской Православной Церкви

  • Акафист в молитвенной жизни Церкви

  • Пассия как элемент богослужения Русской Православной Церкви

РЕГУЛЯРНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

  • О мерах по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших

  • О ежегодном совершении заупокойных богослужений о безвинно богоборцами убиенных или пребывавших в заключении

  • Об использовании исключительно богослужебных книг и молитвословий, утвержденных священноначалием

  • Разъяснение о совершении чина Воздвижения Креста в праздник Всемирного Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в монастырях и на приходах

  • Разъяснение о совершении чина прощения в Неделю сыропустную

  • Разъяснение о совершении богослужения с пением «Аллилуия» в период малых постов

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ К ДОКУМЕНТАМ

  • О возможности принятия Крещения с сохранением национального имени

  • О Крещении младенцев, родившихся при помощи «суррогатной матери»

  • О нравственной оценке экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)

  • Об утверждении чинов воссоединения с Церковью последователей старообрядческих согласий

  • Об участии верных в Евхаристии

  • О применении церковных наказаний (епитимий) в современных условиях

  • Разъяснение о некоторых особенностях совершения входных молитв перед Божественной литургией

  • О служении в день Рождества Христова Божественной литургии с открытыми царскими вратами

  • О порядке возглашения «Господи, спаси благочестивыя...» за Божественной литургией

  • Рекомендации по вопросам, связанным с причащением Св.Таин лицами, страдающими целиакией, псевдоцелиакией и глютеновой аллергией на пшеницу

  • О канонических аспектах церковного брака

  • О случаях использования «Чина Венчания супругов, в летех мнозех сущих»

  • Об утверждении «Последования святаго Елеа, совершаемого поскору»

  • О христианском погребении усопших

  • О «Чине молитвеннаго утешения сродников живот свой самовольне скончавшаго»

  • Об утверждении «Последования об усопших младенцех, не приемших благодати святаго Крещения»

  • Практика совершения молебных пений в богослужении Русской Православной Церкви

  • Акафист в молитвенной жизни Церкви

  • Пассия как элемент богослужения Русской Православной Церкви

  • О мерах по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших

  • О ежегодном совершении заупокойных богослужений о безвинно богоборцами убиенных или пребывавших в заключении

  • Об использовании исключительно богослужебных книг и молитвословий, утвержденных священноначалием

  • Разъяснение о совершении чина Воздвижения Креста в праздник Воздвижения Креста Господня в монастырях и на приходах

  • Разъяснение о совершении чина прощения в Неделю сыропустную

  • Разъяснение о совершении богослужения с пением «Аллилуия» в период малых постов

Список литературы

Views 75
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Added 02.06.2026
Author AlexDigger
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Comments (1 comment)

A
Avel 1 day ago
Большое спасибо!

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