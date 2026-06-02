Хрестоматия по новейшим нормативным документам РПЦ
Каждый священнослужитель Русской Православной Церкви как иерей, так и диакон, накануне рукоположения перед святым Крестом и Евангелием дает Всемогущиму Богу клятвенное обещание "...всемерно буду стараться проходить свое служение во всем согласно слову Божию, правилам церковным и указаниям Священноначалия. Богослужения и Таинства совершать с усердием и благоговением чиноположению церковному, ничего произвольно не изменяя..." (утверждён Священным Синодом Русской Православной Церкви на заседании 22 марта 2011 года (журнал Nº 21)). Совершение богослужения и особенно святых Таинств в соответствии с церковным чиноположением являются одними из важнейших прав и обязанностей каждой из степеней священной иерархии. При этом понятие "чиноположение церковное" требует разъяснений.
Апостол Павел указывает: «вся благообразно и по чину да бывают» (1 Кор. 14.40), рассуждая о различных дарованиях, которые получают члены Тела Христова - Церкви для служения церковной общине. Чин, то есть порядок совершения богослужений в Церкви, определяется Священноначалием в лице законных органов церковной власти - Соборов иерархов и епархиальных архиереев. Согласно одному из канонов Вселенской Православной Церкви 116 (103) правило Карфагенского Собора, принятое на рубеже IV-V веков, запрещалось использовать за богослужением тексты не получившие утверждения Собором (Синодом) Церкви Христовой.
Хрестоматия по новейшим нормативным документам Русской Православной Церкви о совершении Таинств и основных служб с предметным указателем
- Воронеж: Изд. отдел
Воронежской духовной семинарии, 2025. - 98 с
ISBN 978-5-6050723-6-2
Хрестоматия по новейшим нормативным документам Русской Православной Церкви о совершении Таинств и основных служб с предметным указателем - Содержание
ОГЛАВЛЕНИЕ
Об обязанности священнослужителей совершать богослужения и Таинства согласно установлениям Церкви Христовой
ТАИНСТВА КРЕЩЕНИЯ И МИРОПОМАЗАНИЯ
О возможности принятия Крещения с сохранением национального имени
О Крещении младенцев, родившихся при помощи «суррогатной матери»
О нравственной оценке экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)
Об утверждении чинов воссоединения с Церковью последователей старообрядческих согласий
ТАНСТВА ПОКАЯНИЯ И ЕВХАРИСТИИ
Об участии верных в Евхаристии
О применении церковных наказаний (епитимий) в современных условиях
Разъяснение о некоторых особенностях совершения входных молитв перед Божественной литургией
О служении в день Рождества Христова Божественной литургии с открытыми царскими вратами
О порядке возглашения «Господи, спаси благочестивыя...» за Божественной литургией
Рекомендации по вопросам, связанным с причащением Св.Таин лицами, страдающими целиакией, псевдоцелиакией и глютеновой аллергией на пшеницу
ТАИНСТВО БРАКА
О канонических аспектах церковного брака
О случаях использования «Чина Венчания супругов, в летех мнозех сущих»
ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ
Об утверждении «Последования святого Елеа, совершаемого поскору»
ПОГРЕБЕНИЕ И ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ
О христианском погребении усопших
О «Чине молитвенного утешения сродников живот свой самовольне скончавшаго»
Об утверждении Последования об усопших младенцех, не приемших благодати святаго Крещения
МОЛЕБНЫ И АКАФИСТЫ
Практика совершения молебных пений в богослужении Русской Православной Церкви
Акафист в молитвенной жизни Церкви
Пассия как элемент богослужения Русской Православной Церкви
РЕГУЛЯРНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
О мерах по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших
О ежегодном совершении заупокойных богослужений о безвинно богоборцами убиенных или пребывавших в заключении
Об использовании исключительно богослужебных книг и молитвословий, утвержденных священноначалием
Разъяснение о совершении чина Воздвижения Креста в праздник Всемирного Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в монастырях и на приходах
Разъяснение о совершении чина прощения в Неделю сыропустную
Разъяснение о совершении богослужения с пением «Аллилуия» в период малых постов
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ К ДОКУМЕНТАМ
О возможности принятия Крещения с сохранением национального имени
О Крещении младенцев, родившихся при помощи «суррогатной матери»
О нравственной оценке экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)
Об утверждении чинов воссоединения с Церковью последователей старообрядческих согласий
Об участии верных в Евхаристии
О применении церковных наказаний (епитимий) в современных условиях
Разъяснение о некоторых особенностях совершения входных молитв перед Божественной литургией
О служении в день Рождества Христова Божественной литургии с открытыми царскими вратами
О порядке возглашения «Господи, спаси благочестивыя...» за Божественной литургией
Рекомендации по вопросам, связанным с причащением Св.Таин лицами, страдающими целиакией, псевдоцелиакией и глютеновой аллергией на пшеницу
О канонических аспектах церковного брака
О случаях использования «Чина Венчания супругов, в летех мнозех сущих»
Об утверждении «Последования святаго Елеа, совершаемого поскору»
О христианском погребении усопших
О «Чине молитвеннаго утешения сродников живот свой самовольне скончавшаго»
Об утверждении «Последования об усопших младенцех, не приемших благодати святаго Крещения»
Практика совершения молебных пений в богослужении Русской Православной Церкви
Акафист в молитвенной жизни Церкви
Пассия как элемент богослужения Русской Православной Церкви
О мерах по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших
О ежегодном совершении заупокойных богослужений о безвинно богоборцами убиенных или пребывавших в заключении
Об использовании исключительно богослужебных книг и молитвословий, утвержденных священноначалием
Разъяснение о совершении чина Воздвижения Креста в праздник Воздвижения Креста Господня в монастырях и на приходах
Разъяснение о совершении чина прощения в Неделю сыропустную
Разъяснение о совершении богослужения с пением «Аллилуия» в период малых постов
Список литературы
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