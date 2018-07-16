В 1905 году видный деятель евангельского движения России Иван Степанович Проханов выпустил первый номер «Христианина», это издание сразу привлекло внимание и объединило вокруг себя верующих различных направлений. В самой сути издания заложен важнейший принцип, на котором зиждется христианство, — призыв к благочестивой жизни. Каждое время говорит на своем языке со своими особенностями. «Христианин» всегда отражал жизнь верующих людей в специфике их исторической эпохи.

Москва, 1925

Периодический журнал «Христианин», издавался с 1905 по 1928 гг. под руководством Ивана Степановича Проханова.

Проханов И.С. добился разрешения на издание журнала сразу же после выхода манифеста от 17 октября 1905 года, провозгласившего свободу совести, слова, собраний и союзов.

Журнал «Христианин» выходил небольшим форматом (примерно соответствовавшим современному формату А5) и предназначался «для всех ищущих истину и любящих Господа», – как гласил подзаголовок. Основной принцип журнала, как писал И.С. Проханов, состоял из 3-х слов: «Пробуждение, обновление и реформация», а основной целью журнала были избраны слова апостола Павла: «Мы проповедуем Христа распятого» (1 Кор. 1:23) и «Подвизаясь единодушно за веру евангельскую» (Флп. 1:27), а также изречение: «В главном – единство, во второстепенном – свобода, во всем –любовь».

В январе 1906 года вышел первый номер журнала, отпечатанный типографским способом. С этого времени началось его регулярное издание. Как бесплатное приложение к журналу выходил «Братский листок», а несколько позже издавались «Молодой виноградник» и «Детский друг».

В 1910 году вышла в печать еженедельная газета-журнал «Утренняя звезда» и журнал «Христианин» стал органом Всероссийского союза евангельских христиан. Он выходил как приложение к «Утренней звезде». «Утренняя звезда» освещала вопросы практической христианской жизни, а также государственные, общественные и другие темы. Журнал «Христианин» по-прежнему был посвящен духовной тематике.

В 1916-1923 годах журнал выходил нерегулярно либо на протяжении длительных периодов не выходил вовсе. Регулярное издание журнала возобновилось после восьмилетнего перерыва, с 1924 года. В 1925–1926 годы «Христианин» выходил с приложением «Братский листок» тиражом 15.000 экземпляров.

В конце 1928 года журнал «Христианин» был закрыт вместе с остальными евангельскими изданиями в связи с ужесточением политики государства в отношении религии.