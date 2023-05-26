Яркий след в истории Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры в первые послереволюционные годы оставил прославленный в 1992 году в лике святых мученик Иоанн (Иван Михайлович Ковшаров). Он родился 26 июля 1878 года в городе Одессе Херсонской губернии в семье скончавшегося в 1888 году заводского механика Михаила Ивановича Ковшарова и его супруги Елизаветы Ивановны. 6 августа, на праздник Преображения Господня, Иван был крещен в портовом храме святителя Николая Чудотворца священником Петром Троцинским. Его восприемниками стали дворянин Владимир Иванович Ковшаров и крестьянка Александра Григорьевна Спильченко.

Прадед новомученика Иван Ковшаров был именитым гражданином Смоленска. В конце 1790-х годов во время перестройки храма Рождества Богородицы при Днепровской башне Смоленского кремля, места пребывания самой почитаемой святыни города — надвратной Смоленской иконы Божией Матери, она некоторое время находилась «в доме именитого гражданина Ковшарова, устроившего в одной комнате общую молельню». Во время Отечественной войны 1812 года этот дом был разорен, а сам И. Ковшаров едва не погиб. Его семью с пятью малолетними детьми приютили в числе других беженцев ельнинские помещики Хлюстины, которые впоследствии помогли восстановить Ковшаровым дом. Дед мученика, Иван Иванович, окончил Академию художеств в Санкт-Петербурге и участвовал в росписи многих храмов: одесского кафедрального Спа- со-Преображенского собора, кишиневского кафедрального собора Рождества Христова, церкви Архангела Михаила в Алупке и других. На судебном процессе 1922 года Иван Михайлович говорил: «Я был верующим человеком с малых лет своих».

В1894 году после окончания четырех классов 2-й Одесской прогимназии он поступил в пятый класс 3-й городской гимназии, которую успешно окончил в 1899 году. В его характеристике отмечалось, что юноша, «несмотря на живость характера, добродушен и почтителен», принимал участие в хоре. Аттестат зрелости свидетельствует, что Иван имел хорошие познания в истории и Законе Божием и весьма удовлетворительные во всех остальных предметах. Осенью 1899 года, вскоре после поступления на юридический факультет Новороссийского (Одесского) университета, Иван, как военнообязанный, не желая уклоняться от службы Отечеству, в числе первых явился на призывной участок для рекрутской жеребьевки и был зачислен в ратники ополчения второго разряда.

М. В. Шкаровский - Я вас защищал... - Святой мученик Иоанн Ковшаров

СПб.: Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра, 2023. — 88 с.: ил.

ISBN 978-5-6049085-8-7

М. В. Шкаровский - Я вас защищал... - Святой мученик Иоанн Ковшаров - Содержание