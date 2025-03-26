Христианская религия возникла в середине I в. в восточных областях Римской империи, возможно в Палестине, в результате длительного процесса слияния и преобразования различных верований Древнего мира. Согласно Новому завету и церковному учению основателем христианства был Бог-сын Иисус Христос, который явился на землю, чтобы спасти людей от грехов. Он умер на кресте, воскрес и вознесся на небо. По христианскому учению, в будущем Христос вторично придет на землю, чтобы судить живых и мертвых.

Учение Христа о равенстве людей, проповедь любви, отмена кровавых жертвоприношений и других антигуманных ритуалов привлекли массы обездоленных и рабов. Постепенно к ним стали примыкать состоятельные и образованные слои общества. Уже ко II в. организовалась раннехристианская епископальная церковь. Возникли храмы и монастыри, в которых сосредоточилась ремесленная, литературная и художественная жизнь приверженцев новой религии. Церковь крепла экономически и политически, и, учитывая это, римский император Константин I (Великий) в 312 г. издал так называемый Миланский эдикт, который дал христианству равные права с другими религиями.

В середине IV в. христианство получило статус государственной религии и вскоре разделилось на два главных направления со своими особенностями в догматах и обрядах — восточное и западное (православное и римско-католическое). Окончательное разделение церквей было завершено в 1054 г.

АГОНОСТИКИ (циркумцеллионы) —так называемые Христовы, или храмовые, воины. Агонистики были связаны с североафриканским движением донатистов, которые отвергали любое соглашение с представителями государственной власти Римской империи. К концу IV в. ересь приняла форму вооруженного восстания сельской бедноты против состоятельных землевладельцев. Агонистики разрушали языческие святыни, а из христианских храмов изгоняли не- донатистских клириков. Они разоряли поместья земельных собственников и выступали против ростовщиков.

Христианство - Краткий словарь-справочник

Сост. М. М. Касперавичюс. — Л: Ассоциация «Невский проспект». — 1991. - 48 с.

Христианство - Краткий словарь-справочник – Содержание