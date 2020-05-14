Настоящее издание объединяет понятия, термины, персоналии, относящиеся к самой распространенной и влиятельной из религий мира - христианству. История христианства насчитывает два тысячелетия, за этот огромный период времени в нем происходили сложнейшие процессы как конструктивного, так и деструктивного порядка, являвшиеся следствием изменений внутри самой церкви и за ее пределами, в окружающей ее действительности. В ходе своего развития христианство распалось на три основные ветви - православие, католицизм и протестантизм. В свою очередь, в каждой из них выделились и продолжают появляться различные течения, направления, группы, секты со своими организационными, вероисповедными и культовыми особенностями.

Христианство - словарь

Москва Издательство "Республика", 1994 г. - 564 ст

Христианство - словарь - Содержание

ОТ РЕДАКЦИИ

А-Я

Христианство - словарь - От редакции

В предлагаемом словаре читатель найдет информацию разного характера о большинстве ныне существующих разновидностей христианства: об их истории, вероучении, культе, организационных структурах, выдающихся деятелях. Учитывая, что словарь выходит в стране, где наиболее распространенным является православие, этой ветви христианства уделено доминирующее внимание, в частности и особенно Русской православной церкви. . Авторами словаря выступают известные отечественные философы, историки, религиоведы, этнографы и искусствоведы, которые старались в лаконичной форме словарных статей показать широкий спектр проблем, связанных. с христианством как в прошлом, так и в наши дни. При этом и редакция, и авторский коллектив отдают себе отчет в неисчерпаемости данной тематики и не претендуют на то, чтобы "объять необъятное”.