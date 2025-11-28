Что знает обычный человек, живущий, например, в средней полосе или на юге России, о северных народах? В сущности, совсем немного. На ум могут прийти несколько книг: «Дерсу Узала» Владимира Арсеньева, «Алитет уходит в горы» Тихона Сёмушкина, «Пегий пес, бегущий краем моря» Чингиза Айтматова — и одноименные экранизации, а также знаменитый фильм «Начальник Чукотки» и некоторые другие советские кинокартины: «Злой дух Ямбуя», «След росомахи», «Последняя охота», «Великий самоед», «Белый шаман»… Люди постарше вспомнят советские песни «Увезу тебя я в тундру», «Песенка оленевода» («А олени лучше!»), «Чукча в чуме ждет рассвета», которые исполнял певец Кола Бельды, а еще анекдоты «про чукчу» и картинки из журнала «Крокодил» 1960–1970-х годов, где все народы российского Севера как раз и представлял человечек в чукотской одежде.

Николай Иванович Бельды (1929–1993) был по национальности нанайцем (нанайцы живут очень далеко от Чукотки и тундры — на юге Дальнего Востока), но на советской эстраде он создал собирательный образ коренных народов российского Севера, и это был именно образ чукчи, к тому времени уже достаточно популярный в массовой культуре. Кола Бельды охотно вживался в роль простодушного и неунывающего жителя бескрайних снежных просторов, обыгрывал стереотипные черты «чукотского выговора» (например, словечко «однако») и, как говорили, сам любил рассказывать анекдоты о чукчах. Кстати, в анекдотах персонаж чукча появился после выхода в свет двух фильмов — «Алитет уходит в горы» (1949) и «Начальник Чукотки» (1966).

Всесоюзная и международная популярность Кола Бельды вместе с «этнографическими» картинками журнала «Крокодил» сделали образ чукчи еще более узнаваемым и распространенным. Однако представления об этом народе строились на расхожих стереотипах и, по сути, были неверными. Чукчи, или, как они сами себя называют, луораветланы, — это народ, проживающий на крайнем северо- востоке России. Они никогда не были такими наивными и простодушными, как их рисуют анекдоты, — напротив, они были, пожалуй, самыми воинственными из коренных жителей Сибири, с которыми пришлось встретиться русским землепроходцам. Более 100 лет, с середины XVII века до 70-х годов XVIII века, продолжались кровопролитные столкновения русских отрядов с местным населением, пока наконец «пришельцы» не сменили тактику грубой силы на уговоры и подкупы, благодаря чему в 1778 году был заключен договор о принятии чукчами русского подданства. Впрочем, это не сильно ограничило права свободолюбивого народа — согласно утвержденному в 1822 году «Уставу об управлении инородцев» чукчи сохраняли полную независимость и ясак (налог) платили по желанию. В 1885 году исследователь Чукотки Александр Алексеевич Ресин (1857–1933) писал об этом «не вполне покоренном» (так чукчей характеризовали тогда законы Российской империи) народе следующее: «В сущности же весь крайний северо- восток не знает над собою никакой власти и управляется сам собою» [56, с. 55] *.

Христофорова, Ольга - Мифы северных народов России. От творца Нума и ворона Кутха до демонов кулей и злых духов кана

Москва : МИФ, 2025. — 288 с. : ил. — (Мифы от и до. Россия).

ISBN 978-5-00214-192-0

Христофорова, Ольга - Мифы северных народов России - Содержание