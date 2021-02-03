Христос грядущий

Несколько лет тому назад я проходил по лесу в Сокольниках, на окраине Москвы. На повороте встречаю цыганку с картами в руках. — «Господин, хочешь, погадаю? Скажу тебе твое будущее.» — «Я знаю и твое и мое будущее», < отвѳтил я, усмехнувшись. Цыганка с любопытством посмотрела на меня. Я достал из кармана Евангелие и прочитал: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». — «Разве тут не сказано о всей нашей будущности?»

— «Я тоже верую, я православная», — ответила она и показала висевший у нее на шее серебряный крестик. Хотя гадание нездоровая и неразумная вещь י— но в основе его лежит неистребимая потребность человека знать свое будущее. Что будет вообще? Чем кончится мир и история? Победит ли зло или добро? И какова моя личная судьба в этой грядущей победе? Что будет со мной не только завтра, но после смерти, в вечности? Человек почти не живет настоящим. Ведь, настоящее есть постоянно убегающая граница между прошлым и будущим. Прошлое, его радости и печали, грехи и подвиги определяют наше настоящее. Но, с другой стороны, наше настоящее определяется нашим будущим и связанными с ним надеждами, устремлениями и целями. Наши успехи и поражения в настоящем зависят от того, как мы верим в наше будущее, в нашу «звезду».

В зависимости от этой веры слагается судьба и целого народа и отдельной личности. Чтобы действовать в жизни со спокойной уверенностью, надо знать «конечную цель своего существования и ближайший шаг к ее осуществлению». Такова психология воли: ясно сознаваемая и ценная в себе цель, как отдаленная, так и ближайшая, делает волю цельной, уверенной, сильной, определенной. Уныние обычно рождается от потери веры в светлую будущность: «Уже не жду от жизни ничего я, И не жаль мне прошлого ничуть» — такова лермонтовская характеристика духов- ной усталости, апатии, равнодушия к жизни. И именно наше представление о конечной цели бытия, о конце способно сделать нас или жизнерадостными строителями жизни, или унылыми пессимистами. Автор «Дневника курсистки» Дьяконова рассказывает о впечатлении, которое произвела на нее лекция одного профессора естественных наук в университете: этот ученый доказывал, что мир идет к разрушению и небытию. — «Если так, то какой же смысл жить, трудиться, да еще страдать?» Горечь отчаяния отравила в этот день юную душу. Мы должны не только предполагать, но и определенно знать будущее мира и наше личное будущее.

Поэтому учение о конце (эсхатология) есть неизбежная, необходимая часть нашего миро- созерцания, нашей веры, наших убеждений. От характера этого учения зависит наше понятие о смысле и цели жизни. Поэтому исследование вопроса о будущем и о конце не есть предмет праздного любопытства. Заниматься этими вопросами не значит отвлекаться от настоящей действительности, а на- против — это значит именно определять истинную действительность: ибо в настоящем только то и стоит делать, что имеет свою будущность, свою вечную ценность.

Христос грядущий

Издательство GBV 88стр

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