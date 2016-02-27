Хрысціянская азбука - Чытанне для дзяцей і бацькоў - беларуская мова

Мастак - Ігар Гардзіёнак

Склад. Біблейс. т-ва ў РБ; Маст. I. Гардзіёнак. - Мн.: Біблейс. т-ва ў РБ, 2003. -96 с, іл.

ІSBN 985-6183-04-9

Хрысціянская азбука - Чытанне для дзяцей і бацькоў - Слова ад выдаўца

Кніга, якую мы вам прапануем, прысвячаецца хрысціянскаму выхаванню нашых дзетак. Яна называецца Хрысціянскай азбукай, і мы хочам звярнуць вашу ўвагу на кожнае з гэтых слоў.

Гэта азбука, бо яна дае магчымасць дзеткам пазнаёміцца з літарамі і словамі, але ж яе прызначэнне не абмяжоўваецца тым, каб толькі адкрыць дзеткам навуку чытаць.

Яна - хрысціянская і, як і ўсё тое, што злучана з Богам, нясе дабро і святло. Яна напоўнена «азбукай» Хрыстовага навучэння, пра якое можна даведацца, калі прачытаць яе кароценькія апавяданні ці казкі і прыведзеныя ў ёй невялічкія цытаты з тэкста Бібліі. Яны заклікаюць падумаць і пра значэнне ведаў, і пра адносіны да бацькоў, і пра добрае і дрэннае, і пра сапраўдных сяброў, і пра радасць Божага дабраславення ў жыцці.

Кніга будзе цікавай і для бацькоў, бо праз простыя і шчырыя парады свае яна і дарослым можа дапамагчы па-іншаму ўбачыць сваіх дзетак, сябе, свае прынцыпы выхавання, а галоўнае - добрага Бога, Які стварыў гэты цудоўны свет і даў тыя законы, згадзіўшыся з якімі, можна быць шчаслівым.

У канцы кнігі вы знойдзеце і невялікія тэксты для чытання, і некаторыя малітоўныя абразкі, і апавяданні пра важнейшыя святы, і невялічкі Слоўнічак пакуль што невядомых вам слоў.

Добрага ж вам шляху, паважаныя дзеткі і бацькі, у вывучэнні Азбукі, і няхай будзе з вамі дабраславенне Божае!