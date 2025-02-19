Хуэй Юк - Искусство и космотехника
Для меня большая честь, что книга «Искусство и космотехника» предстанет перед российскими читателями. Я более чем благодарен за то, что это уже третья моя работа, переведенная на русский язык, начиная с 2020 года. Настоящая книга является продолжением «Рекурсивности и контингентности» (2019), а также развивает некоторые идеи, предложенные мной в «Вопросе о технике в Китае» (2016). После публикации книги «Рекурсивность и контингентность» я получил письмо от японоведа Огюстена Берка с вопросом о том, почему я не работаю над концепцией рекурсивности и контингентности в контексте азиатской философии. На тот момент «Искусство и космотехника» была готова уже наполовину, и я непроизвольно попросил его написать на нее отзыв. Эту книгу можно прочесть, сфокусировавшись на том или ином вопросе: многообразие художественного опыта, контур которого я пытаюсь обрисовать, противопоставляя трагедию и шаньшуй; логическая природа даосского мышления и ее отличие от гегелевской диалектики; задача мышления после конца философии и др. Как бы то ни было, все они призваны артикулировать различия. Однако философия не может просто констатировать различия, философия — это способ их уточнения. Мой главный вопрос заключается в следующем: как обращение к многообразию художественного опыта может помочь нам в переосмыслении сегодняшнего состояния техники? Я не философ-компаративист, и в область моих интересов не входят вопросы о том, в какой степени Хайдеггер был вдохновлен Лаоцзы или почему в вопросе о Бытии у позднего Хайдеггера слышны отголоски даосского представления о Ничто. Напротив, я пытаюсь создать напряжение, а иногда даже противоречия между режимами мышления, в чем читатель сможет убедиться в каждой главе. Дело в том, что подобная напряженность или противоречивость является условием индивидуации.
Хуэй Юк - Искусство и космотехника
[пер. с англ. А. В. Смоляка, под ред. В. А. Матвеенко]. — Москва : Издательство АСТ, 2024. — 384 с. — (Слово современ[1]ной философии).
ISBN 978-5-17-152584-2
Хуэй Юк - Искусство и космотехника - Оглавление
О ВОСПИТАНИИ ЧУВСТВЕННОСТИ
- § 1 Историческая психология трагического космоса
- § 2 Рекурсивная логика трагического искусства
- § 3 Многообразие художественного опыта
- § 4 Доасская и трагистская космотехника
- § 5 Опережение рекурсивных машин
- § 6 После Европы, искусства и философии
ГЛАВА 1 МИР И ЗЕМЛЯ
- § 7 Искусство после конца философии
- § 8 К другому началу через искусство
- § 9 Истина в искусственном
- § 10 Мышление и живопись
- § 11 Искусство и космическое
- § 12 Эпистемология неизвестного
ГЛАВА 2 ГОРЫ И ВОДЫ
- § 13 Видимое и невидимое: заметки о феноменологии
- § 14 Первое приближение к шань-шуй: логика
- § 14.1 Понятия сян и син
- § 14.2 Логика сюань: оппозиционная непрерывность
- § 14.3 Рекурсивность сюань: оппозиционное единство
- § 14.4 Космическое и моральное
- § 15 Сфера ноуменального
- § 16 Чувствование и резонирование
ГЛАВА 3 ИСКУССТВО И АВТОМАТИЗАЦИЯ
- § 17 Статус машинного интеллекта сегодня
- § 18 Предел органицизма
- § 19 Невычислимое и неподрасчетное
- § 20 Интеллект, разум и созерцание
- § 21 Второе приближение к шань-шуй: место
- § 21.1 Басё шань-шуй
- § 21.2 Помещение в басё как передислокация
- § 21.3 Пространство и место
- § 22 Искусство как эпистемическая революция
Валентин Матвеенко. «Природа любит прятаться»: о необходимости эстетического мышления за пределами модерна
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