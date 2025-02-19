Для меня большая честь, что книга «Искусство и космотехника» предстанет перед российскими читателями. Я более чем благодарен за то, что это уже третья моя работа, переведенная на русский язык, начиная с 2020 года. Настоящая книга является продолжением «Рекурсивности и контингентности» (2019), а также развивает некоторые идеи, предложенные мной в «Вопросе о технике в Китае» (2016). После публикации книги «Рекурсивность и контингентность» я получил письмо от японоведа Огюстена Берка с вопросом о том, почему я не работаю над концепцией рекурсивности и контингентности в контексте азиатской философии. На тот момент «Искусство и космотехника» была готова уже наполовину, и я непроизвольно попросил его написать на нее отзыв. Эту книгу можно прочесть, сфокусировавшись на том или ином вопросе: многообразие художественного опыта, контур которого я пытаюсь обрисовать, противопоставляя трагедию и шаньшуй; логическая природа даосского мышления и ее отличие от гегелевской диалектики; задача мышления после конца философии и др. Как бы то ни было, все они призваны артикулировать различия. Однако философия не может просто констатировать различия, философия — это способ их уточнения. Мой главный вопрос заключается в следующем: как обращение к многообразию художественного опыта может помочь нам в переосмыслении сегодняшнего состояния техники? Я не философ-компаративист, и в область моих интересов не входят вопросы о том, в какой степени Хайдеггер был вдохновлен Лаоцзы или почему в вопросе о Бытии у позднего Хайдеггера слышны отголоски даосского представления о Ничто. Напротив, я пытаюсь создать напряжение, а иногда даже противоречия между режимами мышления, в чем читатель сможет убедиться в каждой главе. Дело в том, что подобная напряженность или противоречивость является условием индивидуации.

Хуэй Юк - Искусство и космотехника

[пер. с англ. А. В. Смоляка, под ред. В. А. Матвеенко]. — Москва : Издательство АСТ, 2024. — 384 с. — (Слово современ[1]ной философии).

ISBN 978-5-17-152584-2

Хуэй Юк - Искусство и космотехника - Оглавление

О ВОСПИТАНИИ ЧУВСТВЕННОСТИ

§ 1 Историческая психология трагического космоса

§ 2 Рекурсивная логика трагического искусства

§ 3 Многообразие художественного опыта

§ 4 Доасская и трагистская космотехника

§ 5 Опережение рекурсивных машин

§ 6 После Европы, искусства и философии

ГЛАВА 1 МИР И ЗЕМЛЯ

§ 7 Искусство после конца философии

§ 8 К другому началу через искусство

§ 9 Истина в искусственном

§ 10 Мышление и живопись

§ 11 Искусство и космическое

§ 12 Эпистемология неизвестного

ГЛАВА 2 ГОРЫ И ВОДЫ

§ 13 Видимое и невидимое: заметки о феноменологии

§ 14 Первое приближение к шань-шуй: логика

§ 14.1 Понятия сян и син

§ 14.2 Логика сюань: оппозиционная непрерывность

§ 14.3 Рекурсивность сюань: оппозиционное единство

§ 14.4 Космическое и моральное

§ 15 Сфера ноуменального

§ 16 Чувствование и резонирование

ГЛАВА 3 ИСКУССТВО И АВТОМАТИЗАЦИЯ

§ 17 Статус машинного интеллекта сегодня

§ 18 Предел органицизма

§ 19 Невычислимое и неподрасчетное

§ 20 Интеллект, разум и созерцание

§ 21 Второе приближение к шань-шуй: место

§ 21.1 Басё шань-шуй

§ 21.2 Помещение в басё как передислокация

§ 21.3 Пространство и место

§ 22 Искусство как эпистемическая революция

Валентин Матвеенко. «Природа любит прятаться»: о необходимости эстетического мышления за пределами модерна