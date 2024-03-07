Хьюард-Милс Даг – Преобразуйте ваше пасторское служение

Вы можете достичь совершенства в своем пастырском служении, преобразовав его! Ваше служение необязательно должно оставаться посредственным, как, впрочем, и одним и тем же. Благодаря Слову Божьему вы имеете силу поднять ваше служение на новый, более высокий уровень. Однако вы должны сознавать, что совершенства необходимо достигать Божьими, а не человеческими, подходами. В этой первой, вступительной, главе вы откроете для себя четыре ключевых принципа, которые принесли совершенство в служение Иисуса, и те же самые ключевые принципы преобразуют и ваше служение. Иисус Христос является величайшим примером для всех нас. Он дан нам, чтобы мы увидели своими глазами, каков Бог. В каждой нашей ситуации мы имеем в Нем наилучший пример для подражания.

«Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его...» —Евреям 1:3

Запомните это! Когда вы не знаете, что делать, делайте то, что делал Иисус. Иисус — Добрый Пастырь (см. Иоанна 10:11). Он — лучший пример пастора, который у вас только может быть. А вы — хороший пастор? Кто одобряет ваше служение — Бог или человек? Скажет ли вам Иисус: «Хорошо, добрый и верный раб»?

Поскольку Иисус является примером совершенства, ищите у Иисуса руководства в вашем служении. Служение Доброго Пастыря имеет четыре главные сферы: Молитва, Посещение, Учение и Контакт с людьми (МПУК). Глубокое постижение этих четырех сторон служения Иисуса преобразует ваше пасторское служение.

Молитва

«А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». —Марка 1:35

Посещение

«Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея, с Иаковом и Иоанном». —Марка 1:29-31

Учение

«Он говорит им: пойдем в ближние селения и города, чтобы Мне и там проповедовать, ибо Я для того пришел. И Он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов». —Марка 1:38-39

Контакт с людьми

«Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков». —Марка 1:16-17

Даг Хьюард-Милс – Преобразуйте ваше пасторское служение

Пер. с англ., изд. 2-е. – К.: Варух, 2012. – 168 с.

ISBN 978-966-7023-83-4

Даг Хьюард-Милс – Преобразуйте ваше пасторское служение – Содержание

Часть I: НАСТОЯЩЕЕ СЛУЖЕНИЕ

Глава 1 Вы можете достичь совершенства в служении

Глава 2 Почему пасторы должны проповедовать Слово Божье

Глава 3 Как избежать псевдослужения, псевдо-Слова и псевдоучения

Глава 4 Истины о духовной войне

Глава 5 Двадцать способов распознать и победить врага ..

Часть II: МОЛИТВА

Глава 6 Десять доводов, почему каждый служитель должен молиться

Глава 7 Как пасторы могут эффективно молиться

Глава 8 Шесть причин молиться стратегическими библейскими молитвами

Глава 9 Примеры горячей молитвы

Глава 10 Признаки горячей молитвы

Глава 11 Девять шагов к продлению молитвенного времени

Глава 12 Что такое заступничество и как молиться против действия Закона

Глава 13 Как молиться о действии законов Бога

Глава 14 Семь признаков рождающей молитвы

Глава 15 Почему я молюсь на языках

Часть III: ПОСЕЩЕНИЕ

Глава 16 Причины, почему пасторы должны навещать своих овец

Глава 17 В чем сила посещения паствы?

Глава 18 Рекомендации и правила для плодотворного посещения

Глава 19 0 том, как облегчить посещение

Глава 20 Пять посещений, способных изменить жизнь посещаемого

Глава 21 Пять посещений, которые производят перемену навсегда

Глава 22 Пять посещений, которые утверждают членов церкви

Часть IV: НАУЧЕНИЕ

Глава 23 Ключи к становлению успешного учителя Слова

Глава 24 Почему каждый пастор должен видеть в своей пастве Божью ниву

Глава 25 Семь причин, почему пасторы должны дробить свои проповеди на порции

Глава 26 Ключи к повышению качества вашего служения научения

Глава 27 Прослушивание аудиозаписей будет преобразовывать ваше служение проповедника

Глава 28 Как утвердить в церкви доктрину

Глава 29 Причины, почему вы должны учить своих лидеров

Часть V: КОНТАКТ С ЛЮДЬМИ