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Хьюард-Милс Даг – Преобразуйте ваше пасторское служение

Даг Хьюард-Милс – Преобразуйте ваше пасторское служение
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Вы можете достичь совершенства в своем пастырском служении, преобразовав его! Ваше служение необязательно должно оставаться посредственным, как, впрочем, и одним и тем же. Благодаря Слову Божьему вы имеете силу поднять ваше служение на новый, более высокий уровень. Однако вы должны сознавать, что совершенства необходимо достигать Божьими, а не человеческими, подходами. В этой первой, вступительной, главе вы откроете для себя четыре ключевых принципа, которые принесли совершенство в служение Иисуса, и те же самые ключевые принципы преобразуют и ваше служение. Иисус Христос является величайшим примером для всех нас. Он дан нам, чтобы мы увидели своими глазами, каков Бог. В каждой нашей ситуации мы имеем в Нем наилучший пример для подражания.
«Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его...» —Евреям 1:3
Запомните это! Когда вы не знаете, что делать, делайте то, что делал Иисус. Иисус — Добрый Пастырь (см. Иоанна 10:11). Он — лучший пример пастора, который у вас только может быть. А вы — хороший пастор? Кто одобряет ваше служение — Бог или человек? Скажет ли вам Иисус: «Хорошо, добрый и верный раб»?
Поскольку Иисус является примером совершенства, ищите у Иисуса руководства в вашем служении. Служение Доброго Пастыря имеет четыре главные сферы: Молитва, Посещение, Учение и Контакт с людьми (МПУК). Глубокое постижение этих четырех сторон служения Иисуса преобразует ваше пасторское служение.
Молитва
«А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». —Марка 1:35
Посещение
«Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея, с Иаковом и Иоанном». —Марка 1:29-31
Учение
«Он говорит им: пойдем в ближние селения и города, чтобы Мне и там проповедовать, ибо Я для того пришел. И Он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов». —Марка 1:38-39
Контакт с людьми
«Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков». —Марка 1:16-17

Даг Хьюард-Милс – Преобразуйте ваше пасторское служение

Пер. с англ., изд. 2-е. – К.: Варух, 2012. – 168 с.
ISBN 978-966-7023-83-4

Даг Хьюард-Милс – Преобразуйте ваше пасторское служение – Содержание

Часть I: НАСТОЯЩЕЕ СЛУЖЕНИЕ
  • Глава 1 Вы можете достичь совершенства в служении
  • Глава 2 Почему пасторы должны проповедовать Слово Божье
  • Глава 3 Как избежать псевдослужения, псевдо-Слова и псевдоучения
  • Глава 4 Истины о духовной войне
  • Глава 5 Двадцать способов распознать и победить врага ..
Часть II: МОЛИТВА
  • Глава 6 Десять доводов, почему каждый служитель должен молиться
  • Глава 7 Как пасторы могут эффективно молиться
  • Глава 8 Шесть причин молиться стратегическими библейскими молитвами
  • Глава 9 Примеры горячей молитвы
  • Глава 10 Признаки горячей молитвы
  • Глава 11 Девять шагов к продлению молитвенного времени
  • Глава 12 Что такое заступничество и как молиться против действия Закона
  • Глава 13 Как молиться о действии законов Бога
  • Глава 14 Семь признаков рождающей молитвы
  • Глава 15 Почему я молюсь на языках
Часть III: ПОСЕЩЕНИЕ
  • Глава 16 Причины, почему пасторы должны навещать своих овец
  • Глава 17 В чем сила посещения паствы?
  • Глава 18 Рекомендации и правила для плодотворного посещения
  • Глава 19 0 том, как облегчить посещение
  • Глава 20 Пять посещений, способных изменить жизнь посещаемого
  • Глава 21 Пять посещений, которые производят перемену навсегда
  • Глава 22 Пять посещений, которые утверждают членов церкви
Часть IV: НАУЧЕНИЕ
  • Глава 23 Ключи к становлению успешного учителя Слова
  • Глава 24 Почему каждый пастор должен видеть в своей пастве Божью ниву
  • Глава 25 Семь причин, почему пасторы должны дробить свои проповеди на порции
  • Глава 26 Ключи к повышению качества вашего служения научения
  • Глава 27 Прослушивание аудиозаписей будет преобразовывать ваше служение проповедника
  • Глава 28 Как утвердить в церкви доктрину
  • Глава 29 Причины, почему вы должны учить своих лидеров
Часть V: КОНТАКТ С ЛЮДЬМИ
  • Глава 30 Почему так важен личный контакт с людьми
  • Глава 31 Как устанавливать контакте людьми
  • Глава 32 Как дать людям почувствовать себя особенными
  • Глава 33 Как поощрять контакты между членами церкви
  • Глава 34 МПУК — Молитва, Посещение, Учение, Контакты
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Rating 5.0 / 5
Added 07.03.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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