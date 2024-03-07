Хьюард-Милс Даг – Преобразуйте ваше пасторское служение
Вы можете достичь совершенства в своем пастырском служении, преобразовав его! Ваше служение необязательно должно оставаться посредственным, как, впрочем, и одним и тем же. Благодаря Слову Божьему вы имеете силу поднять ваше служение на новый, более высокий уровень. Однако вы должны сознавать, что совершенства необходимо достигать Божьими, а не человеческими, подходами. В этой первой, вступительной, главе вы откроете для себя четыре ключевых принципа, которые принесли совершенство в служение Иисуса, и те же самые ключевые принципы преобразуют и ваше служение. Иисус Христос является величайшим примером для всех нас. Он дан нам, чтобы мы увидели своими глазами, каков Бог. В каждой нашей ситуации мы имеем в Нем наилучший пример для подражания.
«Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его...» —Евреям 1:3
Запомните это! Когда вы не знаете, что делать, делайте то, что делал Иисус. Иисус — Добрый Пастырь (см. Иоанна 10:11). Он — лучший пример пастора, который у вас только может быть. А вы — хороший пастор? Кто одобряет ваше служение — Бог или человек? Скажет ли вам Иисус: «Хорошо, добрый и верный раб»?
Поскольку Иисус является примером совершенства, ищите у Иисуса руководства в вашем служении. Служение Доброго Пастыря имеет четыре главные сферы: Молитва, Посещение, Учение и Контакт с людьми (МПУК). Глубокое постижение этих четырех сторон служения Иисуса преобразует ваше пасторское служение.
Молитва
«А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». —Марка 1:35
Посещение
«Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея, с Иаковом и Иоанном». —Марка 1:29-31
Учение
«Он говорит им: пойдем в ближние селения и города, чтобы Мне и там проповедовать, ибо Я для того пришел. И Он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов». —Марка 1:38-39
Контакт с людьми
«Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков». —Марка 1:16-17
Даг Хьюард-Милс – Преобразуйте ваше пасторское служение
Пер. с англ., изд. 2-е. – К.: Варух, 2012. – 168 с.
ISBN 978-966-7023-83-4
Даг Хьюард-Милс – Преобразуйте ваше пасторское служение – Содержание
Часть I: НАСТОЯЩЕЕ СЛУЖЕНИЕ
- Глава 1 Вы можете достичь совершенства в служении
- Глава 2 Почему пасторы должны проповедовать Слово Божье
- Глава 3 Как избежать псевдослужения, псевдо-Слова и псевдоучения
- Глава 4 Истины о духовной войне
- Глава 5 Двадцать способов распознать и победить врага ..
Часть II: МОЛИТВА
- Глава 6 Десять доводов, почему каждый служитель должен молиться
- Глава 7 Как пасторы могут эффективно молиться
- Глава 8 Шесть причин молиться стратегическими библейскими молитвами
- Глава 9 Примеры горячей молитвы
- Глава 10 Признаки горячей молитвы
- Глава 11 Девять шагов к продлению молитвенного времени
- Глава 12 Что такое заступничество и как молиться против действия Закона
- Глава 13 Как молиться о действии законов Бога
- Глава 14 Семь признаков рождающей молитвы
- Глава 15 Почему я молюсь на языках
Часть III: ПОСЕЩЕНИЕ
- Глава 16 Причины, почему пасторы должны навещать своих овец
- Глава 17 В чем сила посещения паствы?
- Глава 18 Рекомендации и правила для плодотворного посещения
- Глава 19 0 том, как облегчить посещение
- Глава 20 Пять посещений, способных изменить жизнь посещаемого
- Глава 21 Пять посещений, которые производят перемену навсегда
- Глава 22 Пять посещений, которые утверждают членов церкви
Часть IV: НАУЧЕНИЕ
- Глава 23 Ключи к становлению успешного учителя Слова
- Глава 24 Почему каждый пастор должен видеть в своей пастве Божью ниву
- Глава 25 Семь причин, почему пасторы должны дробить свои проповеди на порции
- Глава 26 Ключи к повышению качества вашего служения научения
- Глава 27 Прослушивание аудиозаписей будет преобразовывать ваше служение проповедника
- Глава 28 Как утвердить в церкви доктрину
- Глава 29 Причины, почему вы должны учить своих лидеров
Часть V: КОНТАКТ С ЛЮДЬМИ
- Глава 30 Почему так важен личный контакт с людьми
- Глава 31 Как устанавливать контакте людьми
- Глава 32 Как дать людям почувствовать себя особенными
- Глава 33 Как поощрять контакты между членами церкви
- Глава 34 МПУК — Молитва, Посещение, Учение, Контакты
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