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Идеология дарвинизма

Идеология дарвинизма и ее воздействие на науку, образование и общество
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, Religious Studies Atheism
Международная конференция «Идеология дарвинизма и ее воздействие на науку, образование и общество» состоялась с 15-17 октября 2009 года в г. Ялта (Украина). В ней приняли участие 22 докладчика из Украины, России, Белоруссии, Средней Азии, Германии и США, среди которых 11 докторов и 4 кандидата физических, физико-математических, технических, биологических, гуманитарных, медицинских наук, философии и богословия, научные сотрудники университетов и институтов.
В докладах прозвучала многосторонняя критика идеологии дарвинизма с научной, философской, мировоззренческой, этической и других позиций. Отмечалась и крайне негативная роль дарвинизма в науке, пагубное влияние на состояние культуры и общества.
Участники конференции неоднократно подчеркивали научную необоснованность идеологии дарвинизма. В то время как видообразование в пределах обособленных групп скрещивающихся видов (сингамеонов), реально наблюдаемое в природе, полностью соответствует подходу к вопросам происхождения с точки зрения разумного замысла в частности и креационному мировоззрению в целом, представления о происхождении всех живых организмов от общего предка остается исключительно умозрительной онтологической концепцией. Базовые принципы идеологии дарвинизма не соответствуют научным принципам наблюдаемости, повторяемости и проверяемости, что ставит дарвинизм вне пределов научного метода познания. Его принципы могут быть лишь приняты на веру априори. По этому критерию эволюционное мировоззрение относится к категории вероучения.

Идеология дарвинизма и ее воздействие на науку, образование и общество

Материалы международной конференции, посвященной 200-летию со дня рождения Чарльза Дарвина и 150 -летию выхода в свет книги «Происхождение видов»
Христианский научно-апологетический центр
Симферополь: ДИАЙПИ, 2010. - 296 с.
ISBN 978-966-491-092-4

Идеология дарвинизма и ее воздействие на науку, образование и общество - Содержание

Материалы международной конференции, посвященной 200-летию со дня рождения Чарльза Дарвина и 150 -летию выхода в свет книги «Происхождение видов» - Содержание
Резолюция международной конференции «Идеология дарвинизма и ее воздействие на науку, образование и общество»
Программа международной конференции
  • Дон Баттен - Был бы Дарвин дарвинистом в наши дни?
  • Савич И.М. - Видимость реальности или девять тезисов эволюционного мировоззрения
  • Джерри Бергман - Влияние дарвинизма на современных расистов и сторонников идеи превосходства белой расы: пример Дэвида Дьюка
  • Родни Д. Адам - Влияние теории эволюции и натурализма на современную этику
  • Рассел Григг - Гитлеровская «раса господ»: мучительная память о прошлом
  • Рассел Григг - Евгеника: гибель беззащитных
  • Джерри Бергман - Дарвин: страсть к охоте и убийству
  • Вилсон Р. Тернер - Есть ли истина в эпоху постмодернизма?
  • Бодров Ю. Н. - Дарвинизм глазами психиатра
  • Протоиерей Константин Буфеев - Дарвинизм как антихристианское учение и отношение к нему Святых Отцов Православной Церкви
  • Каневец Р. В. - Дарвинизм как вызов Богу и его влияние на общество
  • Майкл Бихи - Дарвинизм как догма
  • Джерри Бергман - Дарвинизм как основа коммунизма
  • Джерри Бергман - Доктор Спок о Дарвине и нравственности
  • Джордж Кериллей - Идеология дарвинизма: мировоззрение без границ
  • Рик Дейтон - Катастрофические последствия дарвинизма
  • Питер Грэйс - Культурная пропасть
  • Брюс Литтл - Наука, Дарвин и христианство
  • Трифонов О. В. - Наука, дарвинизм и вера в Бога
  • Ольховский В. С. - О научном и мировоззренческом аспекте сосуществующих доктрин - дарвиновской (неодарвиновской) макроэволюции и Разумного Замысла (Творения)
  • Лубяницкая Е. - Премия Дарвина - аксиологическая трагикомедия
  • Сидоров Г.Н., Шустова О.Б. - Семантические «доказательства» теории Дарвина как идеологическая диверсия в умах людей
  • Рудый Б. - Современная (дарвинизированная) наука - как пример теоретической ямы
  • Жалко-Титаренко В.П. - Сопоставление дарвинистского фенотипического подхода к эволюции с информационным, генетическим
  • Рассел Григг - Сталин: от певчего в церковном хоре до палача-коммуниста
  • Марк Йохансен - Теория эволюции - псевдонаука?
  • Побережный А. А. - Теория эволюции и идеи радикального конструктивизма
  • Джефф Чапмен - Теория эволюции и святость человеческой жизни
  • X. Барри Буллей - Три кита религии дарвинизма
  • Барри Буллей - Троцкий и Дарвин: что между ними общего?
  • Рудый Б., Климишин И. - Уход дарвинистов от дискуссии
  • Энтони Нэеард - Чем Гитлер обязан Дарвину
  • Джеймс Нъенгуйс - Чрезвычайно сомнительная догма
  • Рэймонд Холл - Что натворил Дарвин
  • Паелюк П.А. - Чудовищный обман Чарльза Дарвина
  • Станислав Атанов - Эволюция мировоззрения вероотступника, или Соблюдение аккуратности при истолковании заявлений о личном отношении к религии, а также о взаимосвязи религии с наукой «отца» современной теории эволюции -Чарльза Дарвина
  • Др. Томас Вудвард - Эволюция, происхождение жизни и бесполезная ДНК: Материализм как потенциальный «тормоз науки»
  • Эндрю Сиблей - Этические последствия теории эволюции
  • Шпак А. В. - Яд эволюции: ненаучность эволюционизма и его вклад в разложение общества
  • Дуглас Уэйдсон - Эволюция и медицина: поможет ли Дарвин усовершенствовать систему здравоохранения?
  • Блайт Робинсон - Психологическая уникальность человека: опровержение теории Дарвина
  • Трифонов О. В. - Почему вымирают виды?
  • Огирко Р, Рудый Б. - Как устранить монополию дарвинизма в системе образования?
  • Аугусто Циммерман - Дарвинистские истоки правовой системы нацизма
  • Горяйнов А. - Скотный двор гуманизма
  • Рассел Григг - Дарвин против Бога
  • Рэнди Дж. Гулюцца - Дарвинистская медицина: рецепт неудачи
  • Люк Рэндалл - Двухсотлетие Дарвина: наследие с изъяном
Views 349
Rating 4.0 / 5
Added 08.01.2022
Author brat christifid
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4.0/5 (1)

Comments (1 comment)

E
ecbantonkom 4 years ago

Странное сборище!

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