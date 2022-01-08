Идеология дарвинизма
Международная конференция «Идеология дарвинизма и ее воздействие на науку, образование и общество» состоялась с 15-17 октября 2009 года в г. Ялта (Украина). В ней приняли участие 22 докладчика из Украины, России, Белоруссии, Средней Азии, Германии и США, среди которых 11 докторов и 4 кандидата физических, физико-математических, технических, биологических, гуманитарных, медицинских наук, философии и богословия, научные сотрудники университетов и институтов.
В докладах прозвучала многосторонняя критика идеологии дарвинизма с научной, философской, мировоззренческой, этической и других позиций. Отмечалась и крайне негативная роль дарвинизма в науке, пагубное влияние на состояние культуры и общества.
Участники конференции неоднократно подчеркивали научную необоснованность идеологии дарвинизма. В то время как видообразование в пределах обособленных групп скрещивающихся видов (сингамеонов), реально наблюдаемое в природе, полностью соответствует подходу к вопросам происхождения с точки зрения разумного замысла в частности и креационному мировоззрению в целом, представления о происхождении всех живых организмов от общего предка остается исключительно умозрительной онтологической концепцией. Базовые принципы идеологии дарвинизма не соответствуют научным принципам наблюдаемости, повторяемости и проверяемости, что ставит дарвинизм вне пределов научного метода познания. Его принципы могут быть лишь приняты на веру априори. По этому критерию эволюционное мировоззрение относится к категории вероучения.
Идеология дарвинизма и ее воздействие на науку, образование и общество
Материалы международной конференции, посвященной 200-летию со дня рождения Чарльза Дарвина и 150 -летию выхода в свет книги «Происхождение видов»
Христианский научно-апологетический центр
Симферополь: ДИАЙПИ, 2010. - 296 с.
ISBN 978-966-491-092-4
Идеология дарвинизма и ее воздействие на науку, образование и общество - Содержание
Материалы международной конференции, посвященной 200-летию со дня рождения Чарльза Дарвина и 150 -летию выхода в свет книги «Происхождение видов» - Содержание
Резолюция международной конференции «Идеология дарвинизма и ее воздействие на науку, образование и общество»
Программа международной конференции
- Дон Баттен - Был бы Дарвин дарвинистом в наши дни?
- Савич И.М. - Видимость реальности или девять тезисов эволюционного мировоззрения
- Джерри Бергман - Влияние дарвинизма на современных расистов и сторонников идеи превосходства белой расы: пример Дэвида Дьюка
- Родни Д. Адам - Влияние теории эволюции и натурализма на современную этику
- Рассел Григг - Гитлеровская «раса господ»: мучительная память о прошлом
- Рассел Григг - Евгеника: гибель беззащитных
- Джерри Бергман - Дарвин: страсть к охоте и убийству
- Вилсон Р. Тернер - Есть ли истина в эпоху постмодернизма?
- Бодров Ю. Н. - Дарвинизм глазами психиатра
- Протоиерей Константин Буфеев - Дарвинизм как антихристианское учение и отношение к нему Святых Отцов Православной Церкви
- Каневец Р. В. - Дарвинизм как вызов Богу и его влияние на общество
- Майкл Бихи - Дарвинизм как догма
- Джерри Бергман - Дарвинизм как основа коммунизма
- Джерри Бергман - Доктор Спок о Дарвине и нравственности
- Джордж Кериллей - Идеология дарвинизма: мировоззрение без границ
- Рик Дейтон - Катастрофические последствия дарвинизма
- Питер Грэйс - Культурная пропасть
- Брюс Литтл - Наука, Дарвин и христианство
- Трифонов О. В. - Наука, дарвинизм и вера в Бога
- Ольховский В. С. - О научном и мировоззренческом аспекте сосуществующих доктрин - дарвиновской (неодарвиновской) макроэволюции и Разумного Замысла (Творения)
- Лубяницкая Е. - Премия Дарвина - аксиологическая трагикомедия
- Сидоров Г.Н., Шустова О.Б. - Семантические «доказательства» теории Дарвина как идеологическая диверсия в умах людей
- Рудый Б. - Современная (дарвинизированная) наука - как пример теоретической ямы
- Жалко-Титаренко В.П. - Сопоставление дарвинистского фенотипического подхода к эволюции с информационным, генетическим
- Рассел Григг - Сталин: от певчего в церковном хоре до палача-коммуниста
- Марк Йохансен - Теория эволюции - псевдонаука?
- Побережный А. А. - Теория эволюции и идеи радикального конструктивизма
- Джефф Чапмен - Теория эволюции и святость человеческой жизни
- X. Барри Буллей - Три кита религии дарвинизма
- Барри Буллей - Троцкий и Дарвин: что между ними общего?
- Рудый Б., Климишин И. - Уход дарвинистов от дискуссии
- Энтони Нэеард - Чем Гитлер обязан Дарвину
- Джеймс Нъенгуйс - Чрезвычайно сомнительная догма
- Рэймонд Холл - Что натворил Дарвин
- Паелюк П.А. - Чудовищный обман Чарльза Дарвина
- Станислав Атанов - Эволюция мировоззрения вероотступника, или Соблюдение аккуратности при истолковании заявлений о личном отношении к религии, а также о взаимосвязи религии с наукой «отца» современной теории эволюции -Чарльза Дарвина
- Др. Томас Вудвард - Эволюция, происхождение жизни и бесполезная ДНК: Материализм как потенциальный «тормоз науки»
- Эндрю Сиблей - Этические последствия теории эволюции
- Шпак А. В. - Яд эволюции: ненаучность эволюционизма и его вклад в разложение общества
- Дуглас Уэйдсон - Эволюция и медицина: поможет ли Дарвин усовершенствовать систему здравоохранения?
- Блайт Робинсон - Психологическая уникальность человека: опровержение теории Дарвина
- Трифонов О. В. - Почему вымирают виды?
- Огирко Р, Рудый Б. - Как устранить монополию дарвинизма в системе образования?
- Аугусто Циммерман - Дарвинистские истоки правовой системы нацизма
- Горяйнов А. - Скотный двор гуманизма
- Рассел Григг - Дарвин против Бога
- Рэнди Дж. Гулюцца - Дарвинистская медицина: рецепт неудачи
- Люк Рэндалл - Двухсотлетие Дарвина: наследие с изъяном
Странное сборище!