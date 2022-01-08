Международная конференция «Идеология дарвинизма и ее воздействие на науку, образование и общество» состоялась с 15-17 октября 2009 года в г. Ялта (Украина). В ней приняли участие 22 докладчика из Украины, России, Белоруссии, Средней Азии, Германии и США, среди которых 11 докторов и 4 кандидата физических, физико-математических, технических, биологических, гуманитарных, медицинских наук, философии и богословия, научные сотрудники университетов и институтов.

В докладах прозвучала многосторонняя критика идеологии дарвинизма с научной, философской, мировоззренческой, этической и других позиций. Отмечалась и крайне негативная роль дарвинизма в науке, пагубное влияние на состояние культуры и общества.

Участники конференции неоднократно подчеркивали научную необоснованность идеологии дарвинизма. В то время как видообразование в пределах обособленных групп скрещивающихся видов (сингамеонов), реально наблюдаемое в природе, полностью соответствует подходу к вопросам происхождения с точки зрения разумного замысла в частности и креационному мировоззрению в целом, представления о происхождении всех живых организмов от общего предка остается исключительно умозрительной онтологической концепцией. Базовые принципы идеологии дарвинизма не соответствуют научным принципам наблюдаемости, повторяемости и проверяемости, что ставит дарвинизм вне пределов научного метода познания. Его принципы могут быть лишь приняты на веру априори. По этому критерию эволюционное мировоззрение относится к категории вероучения.

Идеология дарвинизма и ее воздействие на науку, образование и общество

Материалы международной конференции, посвященной 200-летию со дня рождения Чарльза Дарвина и 150 -летию выхода в свет книги «Происхождение видов»

Христианский научно-апологетический центр

Симферополь: ДИАЙПИ, 2010. - 296 с.

ISBN 978-966-491-092-4

Идеология дарвинизма и ее воздействие на науку, образование и общество - Содержание

Материалы международной конференции, посвященной 200-летию со дня рождения Чарльза Дарвина и 150 -летию выхода в свет книги «Происхождение видов» - Содержание

Резолюция международной конференции «Идеология дарвинизма и ее воздействие на науку, образование и общество»

Программа международной конференции