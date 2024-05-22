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Иегуда Галеви - Кузари

Иегуда Галеви - Кузари
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Philosophy, History, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism
Предлагаемая вниманию читателя книга представляет собою первую попытку перевода на русский язык одного из наиболее значительных и известных трудов в области еврейской веры и философии. Иегуда Галеви, великий еврейский религиозный мыслитель, философ и поэт, жил в Испании, которой владели в то время арабы, приблизительно между 1075 и 1141 годами по не еврейскому летосчислению.
Книге "Кузари", объемлющей многочисленные вопросы еврейской веры и философии, дающей цельную картину иудаизма и еврейского образа жизни и написанной исключительно доступно и просто, Иегуда Fалеви посвятил двадцать последних лет своей жизни.
Книга "Кузари" была написана Иегудой Галеви на арабском языке, и ее первоначальное заглавие можно перевести как "Книга доводов и доказательств в защиту гонимой веры". Вскоре после появления в свет книга была переведена на древнееврейский язык Иегудой ибн Тивоном. После вписаны многочисленные комментарии к книге "Кузари" в переводе ибн Тивона. В течение последних ста лет появились переводы "Кузари" на латынь, испанский, немецкий, английский, французский и итальянский языки. Русского перевода до сих пор не существовало.
Настоящий перевод выполнен с классического древнееврейского текста ибн Тивона и с учетом последующих комментариев. Переводчик и редакторы также широко пользовались новейшим переводом на современный иврит, выполненным в Израиле Иегудой Эвен Шмуэлем часть предисловия Эвен Шмуэля к его переводу воспроизводится нами в переводе на русский язык. Издательство "Шамир" надеется, что "Кузари" на русском языке принесет большую пользу как начинающим, так и тем, кто уже достаточно сведущ в иудаизме.

Иегуда Галеви. КУЗАРИ

"Хазарский царь спрашивает, в чем особенность иудаизма, почему он является, как утверждают его приверженцы, единственно истинной религией в мире. Разве, подобно другим религиям, он не зародился вначале в душе какого-то одного человека, который затем с помощью своих последователей сумел повлиять на свой народ и склонить его принять эту веру? Вместе с тем успех еврейской веры и ее широкое распространение во многих странах кажутся хазарскому царю доказательством того, что она угодна Богу.
Рабби отвечает: так возникают законы, основанные на разуме, источник их — сам человек. Иначе возникла еврейская религия, она появилась вдруг, ей было сказано "Будь!", и она стала — подобно тому, как было при сотворении мира. Сравнение с сотворением ясно передает мысль, что единственно истинная религия та, начало которой не в человеке, а в Боге. Так же как Он сказал при сотворении мира: "Да будет свет!", сказал Он и при даровании Торы на Синае: "Да будет свет Торы в мире!"
Тора дарована таким же образом, как сотворен мир. Дарование Торы на Синае - единственное событие в истории человечества, свидетелем которого был весь народ. Весь еврейский народ, только что чудесной силой спасенный из египетского рабства, видел грозные явления, раскрывшиеся ему у Синайской горы и слышал Десять Заповедей. Безусловно весь народ не мог одновременно придумать легенду. Невозможно также допустить, чтобы могли поверить одному или нескольким людям, пожелавшим распространить выдумку о целом народе.
Тем более нет оснований заподозрить еврейский народ в легковерии. Ведь евреи долго проверяли Моисея, когда в Египте он пришел к ним с посланним от Бога. И даже после того, как они увидели все чудеса, происшедшие с ними со времени их исхода, они все еще не верили, что Бог говорил с Моисеем и послал его к ним. И если бы не было того, что произошло на Синае, не верили бы и по сей день. Кузари в недоумении: "Разве возможна связь между Богом и человеком?"
И рабби объясняет: "Вся история нашего народа свидетельствует об этом, и вся история человечества говорит о стремлении удостоиться такой связи". И далее автор излагает свою философию истории.
Views 1 029
Rating 5.0 / 5
Added 22.05.2024
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (8)

Comments (1 comment)

K
kino511 10 years ago


Превосходно!


 

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