Иероним - Да будут одежды твои светлы

Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology, History

Книга «Да будут одежды твои светлы» представляет собой тематический сборник творений блаженного Иеронима Стридонского, посвященный идеалам христианского подвижничества и нравственной чистоты. Название, отсылающее к библейскому образу светлых одежд как символу незапятнанной души, отражает главную тему труда — призыв к аскезе и внутреннему преображению. В сборник включены наиболее значимые аскетические наставления и письма святого отца, в которых он с присущей ему страстностью и риторическим мастерством описывает путь спасения через самоотречение, молитву и изучение Священного Писания.

Иероним обращается к разным категориям верующих — от дев и вдов до клириков и монахов, предлагая им детальное руководство по духовной брани. Он настаивает на том, что «светлые одежды» души сохраняются лишь в постоянном бдении над своими помыслами и чувствами. Особое внимание автор уделяет важности библейского просвещения, считая, что незнание Писания есть незнание Христа. Книга служит не только историческим памятником раннехристианской мысли, но и практическим пособием для тех, кто ищет строгой и бескомпромиссной духовной дисциплины в духе древних отцов.

Блаженный Иероним Стридонский - Да будут одежды твои светлы

Сб. писем

Сост. И.Г. Шахматова

М.: Из-во Сретенского монастыря, 2006. 416 с.: ил.

Серия "Письма о духовной жизни"

ISBN 5-7533-00200־

Блаженный Иероним Стридонский - Да будут одежды твои светлы - Содержание

  • Предисловие. Блаженной памяти подвижник

  • Из Халкидонской пустыни и из Рима

  • Из Вифлеемского монастыря

  • Предметный указатель

Related Books

All Books