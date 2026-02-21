Иероним - Письма
«Письма» блаженного Иеронима Стридонского представляют собой одно из самых ярких и стилистически совершенных эпистолярных наследий раннехристианской эпохи. В этом обширном собрании, охватывающем несколько десятилетий, отражена не только история Церкви IV–V веков, но и вся страстная, бескомпромиссная личность автора. Иероним выступает здесь и как глубокий экзегет, отвечающий на сложные вопросы о смысле Писания, и как строгий наставник, призывающий к радикальному аскетизму и девству. Его письма к римским матронам, таким как Павла и Евстохия, стали настоящими манифестами монашеской жизни, в которых он детально описывает духовную брань и правила подвижничества.
Помимо духовных наставлений, письма Иеронима ценны своей искренностью и полемическим пылом. Он вступает в жаркие споры с современниками, защищает свои переводы Библии на латынь (Вульгату) и делится личными переживаниями, включая знаменитое описание своего видения, где он предстал перед Судьей и был обвинен в том, что он «цицеронианец, а не христианин». Эпистолярий Иеронима — это уникальный сплав высочайшей античной риторики и глубокого библейского богословия. Через эти тексты читатель видит живого человека, который мучительно искал баланс между своей любовью к классической культуре и безраздельной преданностью Христу.
Блаженный Иероним Стридонский - Письма
М.: Издательство Московского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2020.— 528 с.
ISBN 978-5-7789-0217-6
Блаженный Иероним Стридонский - Письма - Содержание
ПРЕПОДОБНЫЙ ИЕРОНИМ БЛАЖЕННЫЙ, СТРИДОНСКИЙ
Письмо к тетке по матери — Касторине
Письмо к монаху Илиодору
Письмо к папе Дамасу — о Серафимах и угле
Письмо к папе Дамасу — о двух сыновьях
Письмо к Евстохии — о хранении девства
Письма к Марцелле от имени Павлы и Евстохии
Письмо к Паммахию, или Апология книг против Иовиниана
Письмо к Павлину — об изучении Священного Писания
Письмо к Аманду
Письмо к Павлу
Письмо к Марцелле
Письмо к Илиодору
Письмо к Принципии — объяснение сорок четвертого псалма
Письмо к Евангелу пресвитеру
Письмо к Лете
Письмо к Евстохии
Письмо к матери и дочери, живущим в Галлии
Письмо к Юлиану
Письмо к Минервию и Александру монахам
Письмо к Гебидии
Письмо к Алгазии
Письмо к Рустику — о покаянии
Письмо к Рустику монаху
Письмо к Дардану — о земле обетованной
Письмо к пресвитеру Киприану
Письма к Екзуперанцию
