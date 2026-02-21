Иероним - Письма

Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology, History

«Письма» блаженного Иеронима Стридонского представляют собой одно из самых ярких и стилистически совершенных эпистолярных наследий раннехристианской эпохи. В этом обширном собрании, охватывающем несколько десятилетий, отражена не только история Церкви IV–V веков, но и вся страстная, бескомпромиссная личность автора. Иероним выступает здесь и как глубокий экзегет, отвечающий на сложные вопросы о смысле Писания, и как строгий наставник, призывающий к радикальному аскетизму и девству. Его письма к римским матронам, таким как Павла и Евстохия, стали настоящими манифестами монашеской жизни, в которых он детально описывает духовную брань и правила подвижничества.

Помимо духовных наставлений, письма Иеронима ценны своей искренностью и полемическим пылом. Он вступает в жаркие споры с современниками, защищает свои переводы Библии на латынь (Вульгату) и делится личными переживаниями, включая знаменитое описание своего видения, где он предстал перед Судьей и был обвинен в том, что он «цицеронианец, а не христианин». Эпистолярий Иеронима — это уникальный сплав высочайшей античной риторики и глубокого библейского богословия. Через эти тексты читатель видит живого человека, который мучительно искал баланс между своей любовью к классической культуре и безраздельной преданностью Христу.

Блаженный Иероним Стридонский - Письма

М.: Издательство Московского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2020.— 528 с.

ISBN 978-5-7789-0217-6

Блаженный Иероним Стридонский - Письма - Содержание

ПРЕПОДОБНЫЙ ИЕРОНИМ БЛАЖЕННЫЙ, СТРИДОНСКИЙ

  • Письмо к тетке по матери — Касторине

  • Письмо к монаху Илиодору

  • Письмо к папе Дамасу — о Серафимах и угле

  • Письмо к папе Дамасу — о двух сыновьях

  • Письмо к Евстохии — о хранении девства

  • Письма к Марцелле от имени Павлы и Евстохии

  • Письмо к Паммахию, или Апология книг против Иовиниана

  • Письмо к Павлину — об изучении Священного Писания

  • Письмо к Аманду

  • Письмо к Павлу

  • Письмо к Марцелле

  • Письмо к Илиодору

  • Письмо к Принципии — объяснение сорок четвертого псалма

  • Письмо к Евангелу пресвитеру

  • Письмо к Лете

  • Письмо к Евстохии

  • Письмо к матери и дочери, живущим в Галлии

  • Письмо к Юлиану

  • Письмо к Минервию и Александру монахам

  • Письмо к Гебидии

  • Письмо к Алгазии

  • Письмо к Рустику — о покаянии

  • Письмо к Рустику монаху

  • Письмо к Дардану — о земле обетованной

  • Письмо к пресвитеру Киприану

  • Письма к Екзуперанцию

