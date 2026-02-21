Иероним - Толкование Апостольских Посланий

Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology, History

«Толкование на Апостольские Послания» — это значимая часть экзегетического наследия блаженного Иеронима Стридонского, над которой он трудился преимущественно в 380-х годах. Будучи блестящим знатоком языков, Иероним стал одним из первых западных отцов, кто применил научный филологический подход к текстам Нового Завета, стремясь выявить их первоначальный смысл. Его комментарии охватывают четыре послания апостола Павла: к Галатам, Ефесянам, Титу и Филимону, и они до сих пор ценятся за глубокий анализ греческого оригинала и внимание к историческому контексту.

В своих толкованиях Иероним мастерски соединяет методы различных богословских школ. С одной стороны, он проявляет филологическую точность и научный подход, свойственные его библейским исследованиям. С другой стороны, в его работах заметно влияние Александрийской школы, что выражается в склонности переходить от буквального смысла к аллегорическим и мистическим интерпретациям. Особое внимание автор уделяет догматическим вопросам и полемике с ересями своего времени, используя текст апостола как инструмент для защиты церковного предания.

Эти труды Иеронима оказали колоссальное влияние на всю последующую западную традицию изучения Писания. Лаконичность изложения, знание античной литературы и стремление «коротко и вразумительно разъяснять то, что темно», делают его толкования доступными и содержательными. Для Иеронима толкование посланий было не просто академической задачей, а способом приблизить верующих к живому Слову Божьему, которое он считал основой всякого истинного познания Христа.

Иероним Стридонский - Толкование Апостольских Посланий

Минск, Лучи Софии, 2013

ISBN 978-985-6869-23-8

Печатается по изданию: Творения блаженного Иеронима. Ч. 1-17. Киев, 1879-1903.

Иероним Стридонский - Толкование Апостольских Посланий - Содержание ТОЛКОВАНИЕ НА ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ

  • Предисловие

  • Книга первая

  • Книга вторая

ТОЛКОВАНИЕ НА ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ

  • Предисловие

  • Книга первая

  • Книга вторая

  • Книга третья

