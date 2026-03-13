Игумен Нектарий Морозов - Таинство Исповеди

Книга игумена Нектария (Морозова) «Таинство Исповеди: Как научиться каяться и перестать прятаться от Бога» представляет собой практическое и глубокое руководство по одному из самых важных, но часто превратно понимаемых таинств Церкви. Автор ставит задачу помочь читателю преодолеть формальный подход к исповеди, когда она превращается в сухой перечень мелких проступков, и превратить её в акт живого и честного общения с Творцом. Основная идея произведения заключается в том, что истинное покаяние — это не самобичевание, а «метанойя» (перемена ума), решительный разворот души от эгоцентризма к любви Божьей, требующий предельной искренности перед самим собой.

Содержательная часть книги охватывает все этапы подготовки и прохождения таинства: от первого осознания греха до борьбы с повторяющимися страстями. Игумен Нектарий подробно разбирает психологические барьеры, такие как ложный стыд перед священником или страх увидеть свою внутреннюю некрасивость, объясняя, что Бог ждет не нашего «отчета», а нашего доверия. Автор дает ценные советы о том, как отличить подлинное сокрушение сердца от бесплодного чувства вины и как сделать исповедь регулярным инструментом духовного роста, а не разовой «чисткой совести». Особое внимание уделяется выбору духовника и культуре отношений между кающимся и священником.

Текст написан в характерном для автора стиле пастырской беседы — бережном, рассудительном и лишенном неоправданной суровости. Игумен Нектарий говорит как человек, хорошо знающий изнанку человеческой души, что делает его наставления очень точными и жизненными. Работа служит незаменимым пособием как для тех, кто только делает первые шаги в храме, так и для давно воцерковленных людей, столкнувшихся с духовным застоем. Это чтение помогает осознать, что перестать прятаться от Бога — значит обрести подлинную свободу и радость исцеления, которые дарует Господь каждому, кто приходит к Нему с открытым сердцем.

Москва, «Никея», 2018

ISBN 978-5-91761-868-5

Игумен Нектарий Морозов - Таинство Исповеди - Как научиться каяться и перестать прятаться от Бога - Содержание

Предисловие

Часть 1

Исповедь: зачем она нужна?

Что значит любить Бога?

Вина, раскаяние, изменение

Каким было покаяние святых

Часть 2

Почему раньше каялись публично?

Значение исповеди сегодня

Бог восполняет нашу немощь

Чудо обновления души: случай из жизни

Часть 3

Как преодолеть нерешительность

Нужны ли «пособия» к исповеди

Дорогу осилит идущий

Не безжалостность, а любовь к себе

Часть 4

Господь, я и мой грех

Кратко или подробно исповедоваться?

Исповедь – не время для советов?

Дневник как способ самоконтроля

Вечернее предстояние Богу

Часть 5

Фатальная ошибка родителей

Пожилые люди на исповеди

Что, если тяжесть не уходит?

Почему важно верить в исправление

О правильном отношении к духовнику

Как преодолеть суету и спешку

«Я грешу» или «я согрешил»?

Часть 6

Почему нельзя ничего скрывать

Когда лучше – без деталей

Оплакать грех… и идти вперед

Генеральная уборка души

Как-нибудь потом

Не лукавить перед Богом

Разворот от тьмы к свету

Часть 7

О помыслах

Мне сон приснился

Исповедоваться за себя, не за других

Епитимьи законные

Епитимьи незаконные

Осторожность в паломничествах

Простил ли Господь?

Сокровенное изменение души

Часть 8

Лекция вместо исповеди

«Я – великий грешник»

«Грешна во всем»

Исповедь как работа над ошибками

Часть 9

На что не стоит обижаться

Еще раз о перечне грехов

Исповедь у разных священников

Психолог или пастырь?

Место для радости – есть ли?

Правильное чувство вины

Часть 10

Не ждать накопления грехов

Связь с таинством Причащения

Исповедь в жизни прихода

Заключение

Об авторе

