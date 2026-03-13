Игумен Нектарий Морозов - Таинство Исповеди
Книга игумена Нектария (Морозова) «Таинство Исповеди: Как научиться каяться и перестать прятаться от Бога» представляет собой практическое и глубокое руководство по одному из самых важных, но часто превратно понимаемых таинств Церкви. Автор ставит задачу помочь читателю преодолеть формальный подход к исповеди, когда она превращается в сухой перечень мелких проступков, и превратить её в акт живого и честного общения с Творцом. Основная идея произведения заключается в том, что истинное покаяние — это не самобичевание, а «метанойя» (перемена ума), решительный разворот души от эгоцентризма к любви Божьей, требующий предельной искренности перед самим собой.
Содержательная часть книги охватывает все этапы подготовки и прохождения таинства: от первого осознания греха до борьбы с повторяющимися страстями. Игумен Нектарий подробно разбирает психологические барьеры, такие как ложный стыд перед священником или страх увидеть свою внутреннюю некрасивость, объясняя, что Бог ждет не нашего «отчета», а нашего доверия. Автор дает ценные советы о том, как отличить подлинное сокрушение сердца от бесплодного чувства вины и как сделать исповедь регулярным инструментом духовного роста, а не разовой «чисткой совести». Особое внимание уделяется выбору духовника и культуре отношений между кающимся и священником.
Текст написан в характерном для автора стиле пастырской беседы — бережном, рассудительном и лишенном неоправданной суровости. Игумен Нектарий говорит как человек, хорошо знающий изнанку человеческой души, что делает его наставления очень точными и жизненными. Работа служит незаменимым пособием как для тех, кто только делает первые шаги в храме, так и для давно воцерковленных людей, столкнувшихся с духовным застоем. Это чтение помогает осознать, что перестать прятаться от Бога — значит обрести подлинную свободу и радость исцеления, которые дарует Господь каждому, кто приходит к Нему с открытым сердцем.
Игумен Нектарий Морозов - Таинство Исповеди - Как научиться каяться и перестать прятаться от Бога
Москва, «Никея», 2018
ISBN 978-5-91761-868-5
Игумен Нектарий Морозов - Таинство Исповеди - Как научиться каяться и перестать прятаться от Бога - Содержание
Предисловие
Часть 1
Исповедь: зачем она нужна?
Что значит любить Бога?
Вина, раскаяние, изменение
Каким было покаяние святых
Часть 2
Почему раньше каялись публично?
Значение исповеди сегодня
Бог восполняет нашу немощь
Чудо обновления души: случай из жизни
Часть 3
Как преодолеть нерешительность
Нужны ли «пособия» к исповеди
Дорогу осилит идущий
Не безжалостность, а любовь к себе
Часть 4
Господь, я и мой грех
Кратко или подробно исповедоваться?
Исповедь – не время для советов?
Дневник как способ самоконтроля
Вечернее предстояние Богу
Часть 5
Фатальная ошибка родителей
Пожилые люди на исповеди
Что, если тяжесть не уходит?
Почему важно верить в исправление
О правильном отношении к духовнику
Как преодолеть суету и спешку
«Я грешу» или «я согрешил»?
Часть 6
Почему нельзя ничего скрывать
Когда лучше – без деталей
Оплакать грех… и идти вперед
Генеральная уборка души
Как-нибудь потом
Не лукавить перед Богом
Разворот от тьмы к свету
Часть 7
О помыслах
Мне сон приснился
Исповедоваться за себя, не за других
Епитимьи законные
Епитимьи незаконные
Осторожность в паломничествах
Простил ли Господь?
Сокровенное изменение души
Часть 8
Лекция вместо исповеди
«Я – великий грешник»
«Грешна во всем»
Исповедь как работа над ошибками
Часть 9
На что не стоит обижаться
Еще раз о перечне грехов
Исповедь у разных священников
Психолог или пастырь?
Место для радости – есть ли?
Правильное чувство вины
Часть 10
Не ждать накопления грехов
Связь с таинством Причащения
Исповедь в жизни прихода
Заключение
Об авторе
Об издательстве
