Игумен Нектарий Морозов - Таинство Исповеди

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, Ethics, Homiletics, Pastoral Care Counseling

Книга игумена Нектария (Морозова) «Таинство Исповеди: Как научиться каяться и перестать прятаться от Бога» представляет собой практическое и глубокое руководство по одному из самых важных, но часто превратно понимаемых таинств Церкви. Автор ставит задачу помочь читателю преодолеть формальный подход к исповеди, когда она превращается в сухой перечень мелких проступков, и превратить её в акт живого и честного общения с Творцом. Основная идея произведения заключается в том, что истинное покаяние — это не самобичевание, а «метанойя» (перемена ума), решительный разворот души от эгоцентризма к любви Божьей, требующий предельной искренности перед самим собой.

Содержательная часть книги охватывает все этапы подготовки и прохождения таинства: от первого осознания греха до борьбы с повторяющимися страстями. Игумен Нектарий подробно разбирает психологические барьеры, такие как ложный стыд перед священником или страх увидеть свою внутреннюю некрасивость, объясняя, что Бог ждет не нашего «отчета», а нашего доверия. Автор дает ценные советы о том, как отличить подлинное сокрушение сердца от бесплодного чувства вины и как сделать исповедь регулярным инструментом духовного роста, а не разовой «чисткой совести». Особое внимание уделяется выбору духовника и культуре отношений между кающимся и священником.

Текст написан в характерном для автора стиле пастырской беседы — бережном, рассудительном и лишенном неоправданной суровости. Игумен Нектарий говорит как человек, хорошо знающий изнанку человеческой души, что делает его наставления очень точными и жизненными. Работа служит незаменимым пособием как для тех, кто только делает первые шаги в храме, так и для давно воцерковленных людей, столкнувшихся с духовным застоем. Это чтение помогает осознать, что перестать прятаться от Бога — значит обрести подлинную свободу и радость исцеления, которые дарует Господь каждому, кто приходит к Нему с открытым сердцем.

Игумен Нектарий Морозов - Таинство Исповеди - Как научиться каяться и перестать прятаться от Бога

Москва, «Никея», 2018

ISBN 978-5-91761-868-5

Игумен Нектарий Морозов - Таинство Исповеди - Как научиться каяться и перестать прятаться от Бога - Содержание

Предисловие

Часть 1

  • Исповедь: зачем она нужна?

  • Что значит любить Бога?

  • Вина, раскаяние, изменение

  • Каким было покаяние святых

Часть 2

  • Почему раньше каялись публично?

  • Значение исповеди сегодня

  • Бог восполняет нашу немощь

  • Чудо обновления души: случай из жизни

Часть 3

  • Как преодолеть нерешительность

  • Нужны ли «пособия» к исповеди

  • Дорогу осилит идущий

  • Не безжалостность, а любовь к себе

Часть 4

  • Господь, я и мой грех

  • Кратко или подробно исповедоваться?

  • Исповедь – не время для советов?

  • Дневник как способ самоконтроля

  • Вечернее предстояние Богу

Часть 5

  • Фатальная ошибка родителей

  • Пожилые люди на исповеди

  • Что, если тяжесть не уходит?

  • Почему важно верить в исправление

  • О правильном отношении к духовнику

  • Как преодолеть суету и спешку

  • «Я грешу» или «я согрешил»?

Часть 6

  • Почему нельзя ничего скрывать

  • Когда лучше – без деталей

  • Оплакать грех… и идти вперед

  • Генеральная уборка души

  • Как-нибудь потом

  • Не лукавить перед Богом

  • Разворот от тьмы к свету

Часть 7

  • О помыслах

  • Мне сон приснился

  • Исповедоваться за себя, не за других

  • Епитимьи законные

  • Епитимьи незаконные

  • Осторожность в паломничествах

  • Простил ли Господь?

  • Сокровенное изменение души

Часть 8

  • Лекция вместо исповеди

  • «Я – великий грешник»

  • «Грешна во всем»

  • Исповедь как работа над ошибками

Часть 9

  • На что не стоит обижаться

  • Еще раз о перечне грехов

  • Исповедь у разных священников

  • Психолог или пастырь?

  • Место для радости – есть ли?

  • Правильное чувство вины

Часть 10

  • Не ждать накопления грехов

  • Связь с таинством Причащения

  • Исповедь в жизни прихода

Заключение

Об авторе

Об издательстве

Related Books

All Books