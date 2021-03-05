Многие взрослые, когда были детьми, думали так: «Если родители меня любят, они не должны меня наказывать. Если наказывают, значит, не любят. Когда у меня будут дети, я ни за что не буду их наказывать. Ведь если любишь, должен быть добрым». На самом деле слово «добрый» не характеризует самого человека это только отражение нашего восприятия его поведения. Когда нам уступают или разрешают что-то, мы говорим, что такой человек добрый. Но попробуй он что-то запретить — и вот в наших глазах он уже не добрый, а строгий, суровый и, может быть, даже злой. Но ведь, вырастая, мы понимаем, что взрослые нередко запрещают нам что-то по любви.

Внешне, конечно, речь о строгости, но сама эта строгость есть проявление любви к человеку, уважения к его свободе. Дело в том, что сам язык Священного Писания — язык человеческий. Он передает происходящее с точки зрения человека. Это не значит, что рассказанное — неправда, просто здесь правда открывается в категориях, к которым привык древний человек, зачастую неспособный воспринять язык любви. Что же мы видим в сегодняшнем чтении? Нарушив заповедь Божию, Адам и Ева лишились открытости и простоты в общении с Богом, стали воспринимать Его как чужого и враждебного. Они бежали от лица Его, страшась своей наготы. И вот мы читаем, как Бог дает Адаму и Еве одежду. Тех, кто выбрал земное и плотское существование и отвратился от Неба, Он одевает в плотские одежды, скрывает их наготу. Сам помогает им переносить Собствен- ное присутствие. Да, они не способны теперь пребывать в Его свете, не способны, как дети, общаться с Ним в первозданной простоте.

Но Он любит их и дает им одежды как свидетельство их падшего состояния, свидетельство новых, отдаленных, можно сказать, «официальных» отношений с Ним. Теперь для того, чтобы вернуться к прежнему богообщению, человечеству придется пройти долгий путь. Печальной иронией звучат слова Бога о том, что Адам стал-таки, как бог, знающим добро и зло и что обещание змея выполнено. Не забудем, что добро в христианском понимании есть в первую очередь Сам Бог и все, что с Ним связано. Зло же, напротив, это то, что Богу противостоит. Итак, Адам, знавший жизнь с Господом, то есть знавший «добро», живший с Богом в сердце и причастный к Нему как источнику жизни, теперь узнаёт зло, потому что идет против Бога и Его воли, сам разрывает связь с Творцом, с Тем, благодаря Кому живет и мог бы жить вечно. Но он захотел стать богом без Бога, и сам лишается этой возможности.

Епископ Феоктист (Игумнов), Священник Дмитрий Барицкий, Священник Стефан Домусчи - Чтения Великого поста. Книга Бытия

М.: Никея, 2021. 320 с.

ISBN 978-5-907307-72-8

Епископ Феоктист (Игумнов), Священник Дмитрий Барицкий, Священник Стефан Домусчи - Чтения Великого поста. Книга Бытия - Содержание

Предисловие