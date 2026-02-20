Ильин - Философия - 2 тома

Category ESXATOS BOOKS, UNIVERSITY TEXTBOOK, Philosophy
Series Учебное пособие для вузов (6 books)

Двухтомник «Философия» Виктора Васильевича Ильина — это масштабное авторское исследование, которое выделяется на фоне стандартных учебников своим особым стилем, глубокой эрудицией и акцентом на методологию науки. Ильин рассматривает философию не как музей идей, а как динамичную систему интеллектуального поиска, направленную на решение предельных вопросов человеческого существования. Автор мастерски соединяет логическую строгость с живым, порой афористичным языком, превращая чтение в процесс сотворчества.

Первый том посвящен истории философии и онтологии. В нем автор прослеживает путь мировой мысли, акцентируя внимание на ключевых «поворотах» в понимании бытия. Второй том фокусируется на гносеологии (теории познания), философии науки и аксиологии (учении о ценностях). Ильин детально разбирает механизмы формирования научного знания, критерии истины и роль субъекта в процессе познания, уделяя значительное внимание тому, как научные революции меняют наше мировоззрение.

Особенность этого труда заключается в энциклопедичности и междисциплинарном подходе: Ильин свободно оперирует данными современной физики, биологии и математики для обоснования философских тезисов. Это издание ориентировано на тех, кто хочет получить не просто справочную информацию, а системное понимание философии как высшей формы рефлексии, способной объединить разрозненные знания о мире в единую, логически выверенную картину.

Ильин В.В. – Философия. Том 1 - Учебник для вузов

М.: Академический проект, 2020. — 544 с.

ISBN 978-5-8291-3202-6

Ильин В.В. – Философия. Том 1 - Учебник для вузов – Содержание

ОТ АВТОРА

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЧАСТЬ I. МЕТАФИЛОСОФИЯ

  • Глава 1. Мир философии

  • Глава 2. Материнское лоно философии

  • Глава 3. Рождение философии

  • Глава 4. Философия в контексте духовного опыта

  • Глава 5. Состав философского знания

  • Глава 6. Стратегии философствования

  • Глава 7. Трансформация философии

  • Глава 8. Что может и что не может философия как социальная теория

ЧАСТЬ II. ОНТОЛОГИЯ

  • Глава 1. «Бытие» в философии

  • Глава 2. Модусы бытия

  • Глава 3. Философское учение о материи

  • Глава 4. Атрибуты материи

ЧАСТЬ III. ГНОСЕОЛОГИЯ

  • Глава 1. Гносеология как наука

  • Глава 2. Познавательное отношение

  • Глава 3. Начало познания

  • Глава 4. Феномен знания

  • Глава 5. Композиция знания

  • Глава 6. Природа истины

ЧАСТЬ IV. ЭПИСТЕМОЛОГИЯ

  • Глава 1. Понятие науки

  • Глава 2. Корпус науки

  • Глава 3. Содержание науки

  • Глава 4. Архитектоника науки

  • Глава 5. Ареалы науки

  • Глава 6. Прогресс науки

ЧАСТЬ V. АНТРОПОЛОГИЯ

  • Глава 1. Человек в мире

  • Глава 2. Мир человека

  • Глава 3. Ареалы экзистенции

  • Глава 4. Эгология

Ильин В.В. – Философия: Учебник для вузов – Том 2

М.: Академический проект, 2020. – 386 с.

ISBN 978- 28291-3203-3

Ильин В.В. – Философия: Учебник для вузов – Том 2 – Содержание

Часть I. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ

  • Глава 1. Социальное бытие

  • Глава 2. Социальное действие

  • Глава 3. Социальная рефлексия

Часть II. АКСИОЛОГИЯ

  • Глава 1. Природа ценностного сознания

  • Глава 2. Ценностная регуляция человеческой деятельности

Часть III. ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ

  • Глава 1. Человеческий смысл истории

  • Глава 2. Социально-политические типы

  • Глава 3. Отечественная система

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Added 20.02.2026
Author AlexDigger
Related Books

All Books