Ильин - Философия - 2 тома

Двухтомник «Философия» Виктора Васильевича Ильина — это масштабное авторское исследование, которое выделяется на фоне стандартных учебников своим особым стилем, глубокой эрудицией и акцентом на методологию науки. Ильин рассматривает философию не как музей идей, а как динамичную систему интеллектуального поиска, направленную на решение предельных вопросов человеческого существования. Автор мастерски соединяет логическую строгость с живым, порой афористичным языком, превращая чтение в процесс сотворчества.

Первый том посвящен истории философии и онтологии. В нем автор прослеживает путь мировой мысли, акцентируя внимание на ключевых «поворотах» в понимании бытия. Второй том фокусируется на гносеологии (теории познания), философии науки и аксиологии (учении о ценностях). Ильин детально разбирает механизмы формирования научного знания, критерии истины и роль субъекта в процессе познания, уделяя значительное внимание тому, как научные революции меняют наше мировоззрение.

Особенность этого труда заключается в энциклопедичности и междисциплинарном подходе: Ильин свободно оперирует данными современной физики, биологии и математики для обоснования философских тезисов. Это издание ориентировано на тех, кто хочет получить не просто справочную информацию, а системное понимание философии как высшей формы рефлексии, способной объединить разрозненные знания о мире в единую, логически выверенную картину.

Ильин В.В. – Философия. Том 1 - Учебник для вузов

М.: Академический проект, 2020. — 544 с.

ISBN 978-5-8291-3202-6

Ильин В.В. – Философия. Том 1 - Учебник для вузов – Содержание

ОТ АВТОРА

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЧАСТЬ I. МЕТАФИЛОСОФИЯ

Глава 1. Мир философии

Глава 2. Материнское лоно философии

Глава 3. Рождение философии

Глава 4. Философия в контексте духовного опыта

Глава 5. Состав философского знания

Глава 6. Стратегии философствования

Глава 7. Трансформация философии

Глава 8. Что может и что не может философия как социальная теория

ЧАСТЬ II. ОНТОЛОГИЯ

Глава 1. «Бытие» в философии

Глава 2. Модусы бытия

Глава 3. Философское учение о материи

Глава 4. Атрибуты материи

ЧАСТЬ III. ГНОСЕОЛОГИЯ

Глава 1. Гносеология как наука

Глава 2. Познавательное отношение

Глава 3. Начало познания

Глава 4. Феномен знания

Глава 5. Композиция знания

Глава 6. Природа истины

ЧАСТЬ IV. ЭПИСТЕМОЛОГИЯ

Глава 1. Понятие науки

Глава 2. Корпус науки

Глава 3. Содержание науки

Глава 4. Архитектоника науки

Глава 5. Ареалы науки

Глава 6. Прогресс науки

ЧАСТЬ V. АНТРОПОЛОГИЯ

Глава 1. Человек в мире

Глава 2. Мир человека

Глава 3. Ареалы экзистенции

Глава 4. Эгология

Ильин В.В. – Философия: Учебник для вузов – Том 2

М.: Академический проект, 2020. – 386 с.

ISBN 978- 28291-3203-3

Ильин В.В. – Философия: Учебник для вузов – Том 2 – Содержание

Часть I. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Глава 1. Социальное бытие

Глава 2. Социальное действие

Глава 3. Социальная рефлексия

Часть II. АКСИОЛОГИЯ

Глава 1. Природа ценностного сознания

Глава 2. Ценностная регуляция человеческой деятельности

Часть III. ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ

Глава 1. Человеческий смысл истории

Глава 2. Социально-политические типы

Глава 3. Отечественная система

ПОСЛЕСЛОВИЕ