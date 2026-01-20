Ильин - Психология любви

Эта книга посвящена любви, любви между людьми, многогранной и многозначной по содержанию и неповторимой по форме. С точки зрения психологии любовь — явление очень серьезное. Любовь пронизывает всю жизнь человека, определяет его развитие, мировоззрение, а порой и весь смысл жизни. Было бы странно не познавать эту важнейшую сторону жизни. Это нужно, прежде всего, чтобы любовь давала счастье человеку, а не приводила к разочарованиям и тем более к трагедиям. В новой книге профессора Ильина тема раскрыта максимально полно.

Издание адресовано психологам, студентам и преподавателям психологических факультетов, а также всем интересующимся.

Ильин Е. П. - Психология любви

СПб.: Питер, 2013. — 336 с.: ил.

ISBN 978-5-459-01640-6

Ильин Е. П. - Психология любви – Содержание

Предисловие

Введение

Раздел первый. Любовь и влюбленность

Глава 1. Любовь 1.1. Что же такое любовь? 1.2. Теории любви 1.3. Различное отношение к феномену любви 1.4. Возрастные особенности отношения к любви 1.5. Стадии любви 1.6. Языки любви

Глава 2. Виды любви 2.1. Классификации видов любви 2.2. Платоническая любовь и ее виды 2.3. Любовь к себе 2.4. Нарциссизм 2.5. Виды эротической (сексуальной, плотской) любви 2.6. Первая любовь 2.7. Совместимая любовь, или Стерпится — слюбится 2.8. Любовная аддикция (наркоманическая любовь) 2.9. Виды псевдолюбви по Э. Фромму

Глава 3. Влюбленность 3.1. Так что такое влюбленность? 3.2. Общение влюбленных 3.3. «Любви все возрасты покорны…» 3.4. Половые особенности влюбленности 3.5. Физиология и биохимия влюбленности 3.6. Влюбленность — это болезнь или средство от болезней? 3.7. Влюбчивость

Глава 4. Как возникает влюбленность 4.1. Пути возникновения влюбленности, или Существует ли любовь с первого взгляда 4.2. «Любовь зла — полюбишь и козла», или В кого влюбляются 4.3. Роль обстоятельств в возникновении влюбленности 4.4. Как привлекают к себе внимание объекта влюбленности 4.5. Что усиливает влюбленность 4.6. Сколько продолжается влюбленность 4.7. Исчезновение влюбленности 4.8. Эротическая любовь-дружба, или Во что перерастает влюбленность 4.9. Любовь — это не просто дружба

Глава 5. Мифы о романтической любви 5.1. Настоящая любовь — это любовь с первого взгляда 5.2. Объект любви — единственный и неповторимый? 5.3. Существует ли вечная любовь? 5.4. С глаз долой — из сердца вон? 5.5. Настоящая любовь — это потрясающий секс 5.6. Любовь присуща только человеку 5.7. Отказ от себя — это высшее проявление любви 5.8. «Настоящая» любовь — обоюдная 5.9. Другие мифы



Раздел второй. Проявление любви в переживаниях

Глава 6. Эмоции, в которых проявляется чувство любви 6.1. Нежность 6.2. Умиление 6.3. Любовное томление

Глава 7. Любовь и ревность 7.1. Что такое ревность? 7.2. Есть ли польза от ревности? 7.3. Личностные и индивидные особенности, способствующие ревности 7.4. Детская ревность 7.5. Ревность к объекту сексуальной любви и ее причины 7.6. Реакции ревности 7.7. Виды ревности 7.8. Мужская и женская ревность 7.9. Родительская ревность 7.10. Способы преодоления ревности 7.11. Ревнивая личность



Раздел третий. Экспрессивное проявление любви

Глава 8. Ласка как поведенческое проявление любви 8.1. Что такое ласка и зачем она нужна людям? 8.2. Вербальные средства выражения ласки 8.3. Невербальные средства 8.4. Физиология ласки

Глава 9. Ласковость как свойство личности 9.1. Потребность в получении ласки 9.2. Непринятие ласки 9.3. Неспособность проявлять ласку

Глава 10. Родительская любовь и ласка и их роль в развитии детей 10.1. Материнская ласка и факторы, на нее влияющие 10.2. Ношение малыша на руках как «любовь в ручном эквиваленте» 10.3. Роль отцовской ласки 10.4. Недоласканный ребенок 10.5. Заласканный ребенок 10.6. Нужно ли у мальчиков воспитывать ласковость?



Раздел четвертый. Эротическая любовь

Глава 11. Любовные игры 11.1. Флирт и кокетство 11.2. Служебный роман 11.3. Курортный роман 11.4. Альфонство 11.5. Донжуанство

Глава 12. Любовь и секс 12.1. Соотношение любви и секса 12.2. Эротические ласки 12.3. Проблема неласковых партнеров

Глава 13. Любовь и брак 13.1. Брак как способ закрепления любовных отношений 13.2. Неравный брак 13.3. Причины неудовлетворенности любовными отношениями 13.4. Способы улучшения любовных отношений

Глава 14. Супружеская неверность (измена) 14.1. Возникновение представлений о супружеской верности и неверности 14.2. Отношение мужчин и женщин к неверности 14.3. Типы мужей-изменников 14.4. Мотивы измены 14.5. Провоцируемые измены 14.6. Возрастная динамика измен

Глава 15. Разрыв супружеских отношений 15.1. Возрастная динамика разводов 15.2. Причины разводов 15.3. Психологические последствия развода



Приложение