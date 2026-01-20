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Ильин - Психология любви

Ильин - Психология любви
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology
Series Мастера психологии (21 books)

Эта книга посвящена любви, любви между людьми, многогранной и многозначной по содержанию и неповторимой по форме. С точки зрения психологии любовь — явление очень серьезное. Любовь пронизывает всю жизнь человека, определяет его развитие, мировоззрение, а порой и весь смысл жизни. Было бы странно не познавать эту важнейшую сторону жизни. Это нужно, прежде всего, чтобы любовь давала счастье человеку, а не приводила к разочарованиям и тем более к трагедиям. В новой книге профессора Ильина тема раскрыта максимально полно.

Издание адресовано психологам, студентам и преподавателям психологических факультетов, а также всем интересующимся.

Ильин Е. П. - Психология любви

СПб.: Питер, 2013. — 336 с.: ил.

ISBN 978-5-459-01640-6

Ильин Е. П. - Психология любви – Содержание

Предисловие

Введение

Раздел первый. Любовь и влюбленность

  • Глава 1. Любовь

    • 1.1. Что же такое любовь?

    • 1.2. Теории любви

    • 1.3. Различное отношение к феномену любви

    • 1.4. Возрастные особенности отношения к любви

    • 1.5. Стадии любви

    • 1.6. Языки любви

  • Глава 2. Виды любви

    • 2.1. Классификации видов любви

    • 2.2. Платоническая любовь и ее виды

    • 2.3. Любовь к себе

    • 2.4. Нарциссизм

    • 2.5. Виды эротической (сексуальной, плотской) любви

    • 2.6. Первая любовь

    • 2.7. Совместимая любовь, или Стерпится — слюбится

    • 2.8. Любовная аддикция (наркоманическая любовь)

    • 2.9. Виды псевдолюбви по Э. Фромму

  • Глава 3. Влюбленность

    • 3.1. Так что такое влюбленность?

    • 3.2. Общение влюбленных

    • 3.3. «Любви все возрасты покорны…»

    • 3.4. Половые особенности влюбленности

    • 3.5. Физиология и биохимия влюбленности

    • 3.6. Влюбленность — это болезнь или средство от болезней?

    • 3.7. Влюбчивость

  • Глава 4. Как возникает влюбленность

    • 4.1. Пути возникновения влюбленности, или Существует ли любовь с первого взгляда

    • 4.2. «Любовь зла — полюбишь и козла», или В кого влюбляются

    • 4.3. Роль обстоятельств в возникновении влюбленности

    • 4.4. Как привлекают к себе внимание объекта влюбленности

    • 4.5. Что усиливает влюбленность

    • 4.6. Сколько продолжается влюбленность

    • 4.7. Исчезновение влюбленности

    • 4.8. Эротическая любовь-дружба, или Во что перерастает влюбленность

    • 4.9. Любовь — это не просто дружба

  • Глава 5. Мифы о романтической любви

    • 5.1. Настоящая любовь — это любовь с первого взгляда

    • 5.2. Объект любви — единственный и неповторимый?

    • 5.3. Существует ли вечная любовь?

    • 5.4. С глаз долой — из сердца вон?

    • 5.5. Настоящая любовь — это потрясающий секс

    • 5.6. Любовь присуща только человеку

    • 5.7. Отказ от себя — это высшее проявление любви

    • 5.8. «Настоящая» любовь — обоюдная

    • 5.9. Другие мифы

Раздел второй. Проявление любви в переживаниях

  • Глава 6. Эмоции, в которых проявляется чувство любви

    • 6.1. Нежность

    • 6.2. Умиление

    • 6.3. Любовное томление

  • Глава 7. Любовь и ревность

    • 7.1. Что такое ревность?

    • 7.2. Есть ли польза от ревности?

    • 7.3. Личностные и индивидные особенности, способствующие ревности

    • 7.4. Детская ревность

    • 7.5. Ревность к объекту сексуальной любви и ее причины

    • 7.6. Реакции ревности

    • 7.7. Виды ревности

    • 7.8. Мужская и женская ревность

    • 7.9. Родительская ревность

    • 7.10. Способы преодоления ревности

    • 7.11. Ревнивая личность

Раздел третий. Экспрессивное проявление любви

  • Глава 8. Ласка как поведенческое проявление любви

    • 8.1. Что такое ласка и зачем она нужна людям?

    • 8.2. Вербальные средства выражения ласки

    • 8.3. Невербальные средства

    • 8.4. Физиология ласки

  • Глава 9. Ласковость как свойство личности

    • 9.1. Потребность в получении ласки

    • 9.2. Непринятие ласки

    • 9.3. Неспособность проявлять ласку

  • Глава 10. Родительская любовь и ласка и их роль в развитии детей

    • 10.1. Материнская ласка и факторы, на нее влияющие

    • 10.2. Ношение малыша на руках как «любовь в ручном эквиваленте»

    • 10.3. Роль отцовской ласки

    • 10.4. Недоласканный ребенок

    • 10.5. Заласканный ребенок

    • 10.6. Нужно ли у мальчиков воспитывать ласковость?

Раздел четвертый. Эротическая любовь

  • Глава 11. Любовные игры

    • 11.1. Флирт и кокетство

    • 11.2. Служебный роман

    • 11.3. Курортный роман

    • 11.4. Альфонство

    • 11.5. Донжуанство

  • Глава 12. Любовь и секс

    • 12.1. Соотношение любви и секса

    • 12.2. Эротические ласки

    • 12.3. Проблема неласковых партнеров

  • Глава 13. Любовь и брак

    • 13.1. Брак как способ закрепления любовных отношений

    • 13.2. Неравный брак

    • 13.3. Причины неудовлетворенности любовными отношениями

    • 13.4. Способы улучшения любовных отношений

  • Глава 14. Супружеская неверность (измена)

    • 14.1. Возникновение представлений о супружеской верности и неверности

    • 14.2. Отношение мужчин и женщин к неверности

    • 14.3. Типы мужей-изменников

    • 14.4. Мотивы измены

    • 14.5. Провоцируемые измены

    • 14.6. Возрастная динамика измен

  • Глава 15. Разрыв супружеских отношений

    • 15.1. Возрастная динамика разводов

    • 15.2. Причины разводов

    • 15.3. Психологические последствия развода

Приложение

  • Опросник «Любите ли вы себя?»

  • Опросник «Тоска по нежности»

  • Опросник «Способны ли вы к привязанности?»

  • Опросник «Ваше отношение к любви»

  • Опросник «Страстны ли вы?»

  • Тест «Ревнивы ли вы?» (1)

  • Тест «Ревнивы ли вы?» (2)

  • Опросник «Шкала любви и симпатии»

  • Опросник «Надолго ли вас хватит?»

  • Опросник «Действительно ли у вас с ним (с ней) все кончено?»

  • Тест для женщин «Насколько вы разбираетесь в сигналах флирта?»

  • Тест «Умеете ли вы флиртовать?»

  • Тест «Курортный роман и вы»

  • Тест «Насколько вы влюбчивы?» (1)

  • Тест «Насколько вы влюбчивы?» (2)

  • Тест «Ваше поведение, когда вы влюблены»

  • Тест «На что вы готовы ради любимого?»

  • Тест «Любовная зависимость»

  • Тест «Проверьте себя на психосексуальную совместимость»

Views 352
Rating
Added 20.01.2026
Author brat lexmak
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Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 months ago
Благодарю.

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