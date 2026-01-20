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Ильин - Психология надежды

Ильин - Психология надежды
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology

Новая книга профессора Ильина посвящена одному из важнейших психологических феноменов — надежде, а также оптимистическому и пессимистическому взгляду на мир, на окружение и на себя. Тема раскрыта автором максимально полно, с использованием новейших научных данных. Показана роль оптимизма и пессимизма для здоровья и долголетия человека, а также успешности трудовой и учебной деятельности. В конце пособия приведены подробный библиографический список и методики.

Издание предназначено для психологов, социологов, философов, педагогов, студентов вузовских факультетов соответствующих профилей, а также для всех интересующихся.

Ильин Е. П. - Психология надежды - Оптимизм и пессимизм

СПб.: Питер, 2015. — 288 с.: ил.

ISBN 978-5-496-01680-3

Ильин Е. П. - Психология надежды – Содержание

Предисловие

Введение

Раздел первый. НАДЕЖДА

  • Глава 1. Представления о надежде

    • 1.1. Обыденные представления о надежде и ее роли

    • 1.2. Научные воззрения на сущность надежды

  • Глава 2. Надежда как сложное психологическое образование

    • 2.1. Структура надежды

    • 2.2. Функции надежды

    • 2.3. Предмет (содержание) надежды, или На что люди надеются чаще всего

    • 2.4. Объекты надежды, или На кого мы больше надеемся

    • 2.5. Формы и виды надежды

    • 2.6. У кого надежда выражена сильнее

    • 2.7. Диспозиционная надежда и стратегии совладания

  • Глава 3. Истоки надежды

    • 3.1. Надежда и мечта

    • 3.2. Надежда и вера

    • 3.3. Надежда и оптимизм

  • Глава 4. Безнадежность как психологический феномен

    • 4.1. Крах надежды

    • 4.2. Безнадежность и отчаяние

    • 4.3. Способы борьбы с чувством безнадежности

Раздел второй. ОПТИМИЗМ И ПЕССИМИЗМ

  • Глава 5. Психологическая характеристика оптимизма и пессимизма

    • 5.1. В чем проявляется оптимизм и пессимизм

    • 5.2. Виды оптимизма и пессимизма

    • 5.3. Физиологические основы оптимизма и пессимизма

    • 5.4. Конструкт оптимизма и пессимизма

    • 5.5. Оптимизм и механизмы психологической защиты

  • Глава 6. Отношение к оптимизму и пессимизму

    • 6.1. Неоправданный (нереалистичный) оптимизм

    • 6.2. Защитный пессимизм

  • Глава 7. Подходы к изучению оптимизма-пессимизма

    • 7.1. Диспозиционный оптимизм

    • 7.2. Атрибутивный стиль

    • 7.3. Соотношение диспозиционного оптимизма и оптимистического атрибутивного стиля

  • Глава 8. Факторы, влияющие на выраженность оптимизма-пессимизма

    • 8.1. Оптимизм–пессимизм и индивидные и личностные особенности

    • 8.2. Возрастно-половые особенности оптимизма–пессимизма

    • 8.3. Выраженность оптимизма и социальные факторы

  • Глава 9. Оптимизм-пессимизм как личностная характеристика

    • 9.1. Кто такие оптимисты и пессимисты

    • 9.2. Кого больше — оптимистов или пессимистов

    • 9.3. Откуда берутся оптимисты и пессимисты

    • 9.4. Как стать оптимистом

    • 9.5. Когнитивная психотерапия как средство повышения оптимизма

  • Глава 10. Оптимизм-пессимизм и психологическое и физическое здоровье

    • 10.1. Оптимизм и психологическое здоровье

    • 10.2. Оптимизм–пессимизм и продолжительность жизни

    • 10.3. Оптимизм–пессимизм и частота и течение болезней

    • 10.4. Оптимизм и несчастные случаи

    • 10.5. Оптимизм–пессимизм и стресс

  • Глава 11. Оптимизм и успешность деятельности

    • 11.1. Оптимизм и успешность в профессиональной деятельности

    • 11.2. Оптимизм и предпринимательство

    • 11.3. Оптимизм и политическая карьера

    • 11.4. Оптимизм и успешность в учебе

    • 11.5. Оптимизм–пессимизм и спортивные достижения

  • Глава 12, Оптимизм и семейные отношения

    • 12.1. Оптимизм и супружеские отношения

    • 12.2. Оптимизм и качество детско-родительских отношений

Заключение

Список литературы

Приложения

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Added 20.01.2026
Author brat lexmak
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