Ильин - Психология надежды

Новая книга профессора Ильина посвящена одному из важнейших психологических феноменов — надежде, а также оптимистическому и пессимистическому взгляду на мир, на окружение и на себя. Тема раскрыта автором максимально полно, с использованием новейших научных данных. Показана роль оптимизма и пессимизма для здоровья и долголетия человека, а также успешности трудовой и учебной деятельности. В конце пособия приведены подробный библиографический список и методики.

Издание предназначено для психологов, социологов, философов, педагогов, студентов вузовских факультетов соответствующих профилей, а также для всех интересующихся.

Ильин Е. П. - Психология надежды - Оптимизм и пессимизм

СПб.: Питер, 2015. — 288 с.: ил.

ISBN 978-5-496-01680-3

Ильин Е. П. - Психология надежды – Содержание

Предисловие

Введение

Раздел первый. НАДЕЖДА

Глава 1. Представления о надежде 1.1. Обыденные представления о надежде и ее роли 1.2. Научные воззрения на сущность надежды

Глава 2. Надежда как сложное психологическое образование 2.1. Структура надежды 2.2. Функции надежды 2.3. Предмет (содержание) надежды, или На что люди надеются чаще всего 2.4. Объекты надежды, или На кого мы больше надеемся 2.5. Формы и виды надежды 2.6. У кого надежда выражена сильнее 2.7. Диспозиционная надежда и стратегии совладания

Глава 3. Истоки надежды 3.1. Надежда и мечта 3.2. Надежда и вера 3.3. Надежда и оптимизм

Глава 4. Безнадежность как психологический феномен 4.1. Крах надежды 4.2. Безнадежность и отчаяние 4.3. Способы борьбы с чувством безнадежности



Раздел второй. ОПТИМИЗМ И ПЕССИМИЗМ

Глава 5. Психологическая характеристика оптимизма и пессимизма 5.1. В чем проявляется оптимизм и пессимизм 5.2. Виды оптимизма и пессимизма 5.3. Физиологические основы оптимизма и пессимизма 5.4. Конструкт оптимизма и пессимизма 5.5. Оптимизм и механизмы психологической защиты

Глава 6. Отношение к оптимизму и пессимизму 6.1. Неоправданный (нереалистичный) оптимизм 6.2. Защитный пессимизм

Глава 7. Подходы к изучению оптимизма-пессимизма 7.1. Диспозиционный оптимизм 7.2. Атрибутивный стиль 7.3. Соотношение диспозиционного оптимизма и оптимистического атрибутивного стиля

Глава 8. Факторы, влияющие на выраженность оптимизма-пессимизма 8.1. Оптимизм–пессимизм и индивидные и личностные особенности 8.2. Возрастно-половые особенности оптимизма–пессимизма 8.3. Выраженность оптимизма и социальные факторы

Глава 9. Оптимизм-пессимизм как личностная характеристика 9.1. Кто такие оптимисты и пессимисты 9.2. Кого больше — оптимистов или пессимистов 9.3. Откуда берутся оптимисты и пессимисты 9.4. Как стать оптимистом 9.5. Когнитивная психотерапия как средство повышения оптимизма

Глава 10. Оптимизм-пессимизм и психологическое и физическое здоровье 10.1. Оптимизм и психологическое здоровье 10.2. Оптимизм–пессимизм и продолжительность жизни 10.3. Оптимизм–пессимизм и частота и течение болезней 10.4. Оптимизм и несчастные случаи 10.5. Оптимизм–пессимизм и стресс

Глава 11. Оптимизм и успешность деятельности 11.1. Оптимизм и успешность в профессиональной деятельности 11.2. Оптимизм и предпринимательство 11.3. Оптимизм и политическая карьера 11.4. Оптимизм и успешность в учебе 11.5. Оптимизм–пессимизм и спортивные достижения

Глава 12, Оптимизм и семейные отношения 12.1. Оптимизм и супружеские отношения 12.2. Оптимизм и качество детско-родительских отношений



Заключение

Список литературы

Приложения