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Ильин - Психология риска

Ильин - Психология риска
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology
Series Мастера психологии (21 books)

В новом пособии профессора Е. П. Ильина в систематизированном виде, с учетом новейших отечественных и зарубежных публикаций, рассмотрены основные аспекты проблемы психологии риска, способов снижения риска в различных сферах деятельности человека, приведены методики выявления лиц, склонных к риску.

Издание адресовано студентам и преподавателям психологических факультетов, а также специалистам, интересующимся теоретическими и прикладными аспектами проблемы риска: экономистам, предпринимателям, педагогам, врачам, спортсменам, тренерам и так далее.

Ильин Е. П. - Психология риска

СПб.: Питер, 2012. — 288 с.: ил.

ISBN 978-5-459-00880-7

Ильин Е. П. - Психология риска – Содержание

Введение

Раздел I Риск как психологический феномен

Глава 1. Риск как научное понятие

  • 1.1. Этимология слова «риск»

  • 1.2. Риск как возможная опасность неблагоприятного исхода

  • 1.3. Риск как активность человека в ситуации неопределенности

  • 1.4. Риск как прогностическая оценочная категория в ситуации неопределенности

  • 1.5. Риск как выбор из многих альтернатив

  • 1.6. Риск как действия наудачу

Глава 2. Теоретические аспекты рассмотрения проблемы риска

  • 2.1. Структура риска

  • 2.2. Функции риска

  • 2.3. Способы оценки степени риска

  • 2.4. Управление риском

  • 2.5. Объект, факторы и группы риска

  • 2.6. Отношение общества к риску

Глава 3. Виды рисков

  • 3.1. Преднамеренные и непреднамеренные риски

  • 3.2. Объективные и субъективные риски

  • 3.3. Реальные и мнимые риски

  • 3.4. Мотивированный и немотивированный риски

  • 3.5. Оправданный и неоправданный риски

  • 3.6. Приемлемый и неприемлемый риски

  • 3.7. Виды рисков, выделяемые в других научных дисциплинах

Глава 4. Склонность к риску (рисковость)

  • 4.1. Склонность к риску: нормальное явление или патология?

  • 4.2. Много ли людей, склонных к риску?

  • 4.3. Возрастная динамика склонности к риску

  • 4.4. Склонность к риску и личностные качества

  • 4.5. Физиологические корреляты склонности к риску

  • 4.6. Половые различия в склонности к риску

  • 4.7. Склонность к риску и успешность деятельности

Раздел II Этапы рискованного действия (поступка)

Глава 5. Восприятие и субъективная оценка степени риска

  • 5.1. Что такое восприятие и оценка риска

  • 5.2. Внешние факторы, влияющие на оценку риска

  • 5.3. Внутренние факторы, влияющие на оценку риска

  • 5.4. Половые и гендерные особенности оценки риска

Глава 6. Принятие рискованного решения

  • 6.1. Факторы, учитываемые при принятии риска

  • 6.2. Импульсивность и принятие риска

  • 6.3. Решительность — пособник риска

  • 6.4. Фатализм — катализатор решительности

  • 6.5. Минимизация риска при принятии решения в неопределенной ситуации

Глава 7. Готовность к риску и осуществление рискованного действия (поведения)

  • 7.1. Готовность к риску

  • 7.2. Решимость

  • 7.3. Смелость как самоконтроль рискованных действий

Раздел III Риск в поведении и деятельности

Глава 8. Рискованное девиантное поведение

  • 8.1. Девиантное поведение и его виды

  • 8.2. Авантюризм

  • 8.3. Лихачество и бравада

  • 8.4. Влечение к азартным играм (гемблинг)

  • 8.5. Риски девиантных субкультур

  • 8.6. Преступное поведение

Глава 9. Основные факторы риска для здоровья человека

  • 9.1. Курение

  • 9.2. Алкоголизм

  • 9.3. Наркомания

  • 9.4. Факторы риска сексуальных отношений

  • 9.5. Факторы риска суицидального поведения

  • 9.6. Интернет-зависимость

  • 9.7. Роль СМИ в профилактике рисков для здоровья

Глава 10. Риски в профессиональной деятельности

  • 10.1. Проявление риска в предпринимательской и управленческой деятельности

  • 10.2. Риск в экономике и финансах

  • 10.3. Риск в промышленности и охране труда

Глава 11. Риски в развитии, воспитании и обучении детей

  • 11.1. Классификация факторов риска в физическом и психическом развитии детей

  • 11.2. Факторы риска в психическом развитии детей

  • 11.3. Риски, связанные с приходом детей в воспитательно-образовательные учреждения

  • 11.4. Риски педагогического процесса в школе

Глава 12. Риски в спорте

  • 12.1. Занятия экстремальными видами спорта

  • 12.2. Допинг и риск его использования в спорте

  • 12.3. Риск спортивного травматизма

  • 12.4. Тактическое мышление спортсменов как вероятностное программирование (тактический риск)

Список литературы

Приложение

  • 1. Методики выявления склонности к риску

    • Методика «Готовность к риску» (RSK) Шуберта

    • Тест «Способны ли вы идти на оправданный риск?»

    • Методика определения склонности к риску Когана–Валлаха

    • Методика «Исследование склонности к риску» А. Г. Шмелева

    • Карточная игра «Очко»

    • Опросник «Личностные факторы принятия решений» (ЛФР-25)

    • Методика «Измерение рациональности»

    • Тест «Потребность в поиске ощущений»

    • Методика «Самооценка склонности к экстремально-рискованному поведению (М. Цуккерман)

    • Тест «Склонность к риску предпринимателя» (Robert D. Hisrich, Candida G. Brush, 1986)

  • 2. Методики диагностики личностных свойств, влияющих на оценку степени риска

    • Методика «Мотивация к успеху» (Т. Элерс)

    • Методика «Мотивация к избеганию неудач» (Т. Элерс)

    • Опросник для исследования уровня импульсивности (В. А. Лосенков)

    • Опросник «Импульсивность-7» (С. Айзенк)

    • Методика «Признаки импульсивности у ребенка»

    • Методика «Импульсивность и слабость самоконтроля»

    • Экспериментальные методики изучения решительности

    • Вопросник для диагностики игровой аддикции (азартности)

    • Тест на определение чувства неуверенности в себе

Views 391
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Added 20.01.2026
Author brat lexmak
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Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 months ago
Благодарю.

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