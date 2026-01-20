Ильин - Психология риска

В новом пособии профессора Е. П. Ильина в систематизированном виде, с учетом новейших отечественных и зарубежных публикаций, рассмотрены основные аспекты проблемы психологии риска, способов снижения риска в различных сферах деятельности человека, приведены методики выявления лиц, склонных к риску.

Издание адресовано студентам и преподавателям психологических факультетов, а также специалистам, интересующимся теоретическими и прикладными аспектами проблемы риска: экономистам, предпринимателям, педагогам, врачам, спортсменам, тренерам и так далее.

Ильин Е. П. - Психология риска

СПб.: Питер, 2012. — 288 с.: ил.

ISBN 978-5-459-00880-7

Ильин Е. П. - Психология риска – Содержание

Введение

Раздел I Риск как психологический феномен

Глава 1. Риск как научное понятие

1.1. Этимология слова «риск»

1.2. Риск как возможная опасность неблагоприятного исхода

1.3. Риск как активность человека в ситуации неопределенности

1.4. Риск как прогностическая оценочная категория в ситуации неопределенности

1.5. Риск как выбор из многих альтернатив

1.6. Риск как действия наудачу

Глава 2. Теоретические аспекты рассмотрения проблемы риска

2.1. Структура риска

2.2. Функции риска

2.3. Способы оценки степени риска

2.4. Управление риском

2.5. Объект, факторы и группы риска

2.6. Отношение общества к риску

Глава 3. Виды рисков

3.1. Преднамеренные и непреднамеренные риски

3.2. Объективные и субъективные риски

3.3. Реальные и мнимые риски

3.4. Мотивированный и немотивированный риски

3.5. Оправданный и неоправданный риски

3.6. Приемлемый и неприемлемый риски

3.7. Виды рисков, выделяемые в других научных дисциплинах

Глава 4. Склонность к риску (рисковость)

4.1. Склонность к риску: нормальное явление или патология?

4.2. Много ли людей, склонных к риску?

4.3. Возрастная динамика склонности к риску

4.4. Склонность к риску и личностные качества

4.5. Физиологические корреляты склонности к риску

4.6. Половые различия в склонности к риску

4.7. Склонность к риску и успешность деятельности

Раздел II Этапы рискованного действия (поступка)

Глава 5. Восприятие и субъективная оценка степени риска

5.1. Что такое восприятие и оценка риска

5.2. Внешние факторы, влияющие на оценку риска

5.3. Внутренние факторы, влияющие на оценку риска

5.4. Половые и гендерные особенности оценки риска

Глава 6. Принятие рискованного решения

6.1. Факторы, учитываемые при принятии риска

6.2. Импульсивность и принятие риска

6.3. Решительность — пособник риска

6.4. Фатализм — катализатор решительности

6.5. Минимизация риска при принятии решения в неопределенной ситуации

Глава 7. Готовность к риску и осуществление рискованного действия (поведения)

7.1. Готовность к риску

7.2. Решимость

7.3. Смелость как самоконтроль рискованных действий

Раздел III Риск в поведении и деятельности

Глава 8. Рискованное девиантное поведение

8.1. Девиантное поведение и его виды

8.2. Авантюризм

8.3. Лихачество и бравада

8.4. Влечение к азартным играм (гемблинг)

8.5. Риски девиантных субкультур

8.6. Преступное поведение

Глава 9. Основные факторы риска для здоровья человека

9.1. Курение

9.2. Алкоголизм

9.3. Наркомания

9.4. Факторы риска сексуальных отношений

9.5. Факторы риска суицидального поведения

9.6. Интернет-зависимость

9.7. Роль СМИ в профилактике рисков для здоровья

Глава 10. Риски в профессиональной деятельности

10.1. Проявление риска в предпринимательской и управленческой деятельности

10.2. Риск в экономике и финансах

10.3. Риск в промышленности и охране труда

Глава 11. Риски в развитии, воспитании и обучении детей

11.1. Классификация факторов риска в физическом и психическом развитии детей

11.2. Факторы риска в психическом развитии детей

11.3. Риски, связанные с приходом детей в воспитательно-образовательные учреждения

11.4. Риски педагогического процесса в школе

Глава 12. Риски в спорте

12.1. Занятия экстремальными видами спорта

12.2. Допинг и риск его использования в спорте

12.3. Риск спортивного травматизма

12.4. Тактическое мышление спортсменов как вероятностное программирование (тактический риск)

Список литературы

Приложение