Иллюстрированная Библия - Ветхий Завет - Пятикнижие Моисея

Первая книга Моисея. Бытие

Вторая книга Моисея. Исход

Третья книга Моисея. Левит

Четвертая книга Моисея. Числа

Пятая книга Моисея. Второзаконие

Иллюстрированная Библия - Пятикнижие Моисея - Бытие 4

1 Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа.

2 И еще родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец.

3 Спустя несколько времени, Каин принес от плодов земли дар Господу,

4 и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его,

5 а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его.

6 И сказал Господь [Бог] Каину: почему ты огорчился? и отчего поникло лице твое?

7 если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним.

8 И сказал Каин Авелю, брату своему: [пойдем в поле]. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его.

9 И сказал Господь [Бог] Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему?

Иллюстрированная Библия - Пятикнижие Моисея - Бытие 6