Иммервар - Как спрятать империю

США привыкли представлять себя замкнутой территорией между Канадой, Мексикой и двумя океанами. Однако эта картина неполна: история Соединенных Штатов включает Аляску, Гавайи, Филиппины, Пуэрто-Рико, Гуам, Американское Самоа, Виргинские острова, малые островные владения и военные базы по всему миру.

Книга Дэниела Иммервара показывает, как американская империя часто оказывалась скрытой от собственного общественного сознания. Автор рассматривает колонии, аннексии, военные плацдармы, расовую политику, технологическую глобализацию и те способы, благодаря которым США сохраняли мировое влияние без привычной формы классической колониальной империи.

Иммервар Д. Как спрятать империю. Колонии, аннексии и военные базы США / Д. Иммервар; пер. с англ. Алексея Капанадзе. — М.: Альпина Паблишер, 2026. — 324 с.

Иммервар Дэниел – Как спрятать империю – Содержание

Введение

О терминах

Часть первая. Колониальная империя Глава 1. Падение и взлет Дэниела Буна

Глава 12 Часть вторая. Пуантилистическая империя Глава 13. Здесь был Килрой

Глава 18. Империя Красного восьмиугольника

