Иммервар - Как спрятать империю

Category History, Cultural Studies Art, Sociology Political Science

США привыкли представлять себя замкнутой территорией между Канадой, Мексикой и двумя океанами. Однако эта картина неполна: история Соединенных Штатов включает Аляску, Гавайи, Филиппины, Пуэрто-Рико, Гуам, Американское Самоа, Виргинские острова, малые островные владения и военные базы по всему миру.

Книга Дэниела Иммервара показывает, как американская империя часто оказывалась скрытой от собственного общественного сознания. Автор рассматривает колонии, аннексии, военные плацдармы, расовую политику, технологическую глобализацию и те способы, благодаря которым США сохраняли мировое влияние без привычной формы классической колониальной империи.

Иммервар Дэниел – Как спрятать империю – Колонии, аннексии и военные базы США

Иммервар Д. Как спрятать империю. Колонии, аннексии и военные базы США / Д. Иммервар; пер. с англ. Алексея Капанадзе. — М.: Альпина Паблишер, 2026. — 324 с.
ISBN 978-5-00-631670-6

Иммервар Дэниел – Как спрятать империю – Содержание

  • Введение

  • О терминах

  1. Часть первая. Колониальная империя

    • Глава 1. Падение и взлет Дэниела Буна

    • Глава 2

    • Глава 3

    • Глава 4

    • Глава 5

    • Глава 6

    • Глава 7

    • Глава 8

    • Глава 9

    • Глава 10

    • Глава 11

    • Глава 12

  2. Часть вторая. Пуантилистическая империя

    • Глава 13. Здесь был Килрой

    • Глава 14

    • Глава 15

    • Глава 16

    • Глава 17

    • Глава 18. Империя Красного восьмиугольника

    • Глава 19

    • Глава 20

    • Глава 21

    • Глава 22

  • Заключение

  • Благодарности

