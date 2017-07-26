Законы Песаха
Нисан – время радости для еврейского народа, так было, есть и будет всегда, ведь на второй год исхода из Египта, 1 нисана, завершилось строительство переносного Храма – Мишкана. Начиная с 1 нисана, в течение 12-ти дней один из 12-ти глав колен приносил жертвоприношения и дары в честь освящения жертвенника, и этот день для него становился днем праздника и веселья. 13-е нисана стало днем всеобщего праздника построения и освящения Мишкана. 14-е нисана – канун праздника Песах, который продолжается 7 дней – от 15 до 22 числа.
Строительство третьего Храма (дай Б-г дожить до этого) тоже произойдет в первый день Песаха. В нисан мы были спасены, и в будущем в нисан спасены будем, как написано (Миха, 7:15): «Как в дни исхода твоего из земли Египетской, явлю ему чудеса». Празднование строительства Храма начнется сразу после Песаха, но не в сам праздник, так как по еврейской традиции не смешивают две радости между собой. Получается, что весь месяц нисан– время радости и веселья для еврейского народа.
Гилель Инджи - Законы Песаха: по обычаям восточных и ашкеназских общин
Баку-Тель-Авив 5777, 2017г. – 181 с.
Гилель Инджи - Законы Песаха: по обычаям восточных и ашкеназских общин
ГЛАВА 1 Законы и обычаи месяца нисан
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Изучен законов месяца нисан
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Дни месяца нисан
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Великая суббота. Шабат hагадоль
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Псалом «мизмор ле- тода» в канун Песаха
ГЛАВА 2 Законы благословения цветущих деревьев
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Благословение на цветущие плодоносные деревья. Биркат hа-иланот
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Время благословения Биркат hа-иланот
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Произнесение благословения Биркат hа-иланот в субботу
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Место произнесения благословения
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На какие деревья читают Биркат hа-иланот?
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Кто обязан произносить благословение Биркат hа-иланот
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Порядок благословения Биркат hа-иланот
ГЛАВА 3 Правила подготовки продуктов к песаху
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Запрет на квасное - хамец и на его примеси
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Хамец, смешавшийся с продуктами до Песаха
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Еда, приготовленная в неочищенной от хамеца посуде
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Вкус хамеца, передаваемый через разные вещи
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Маца и мацовая мука в супе и кулинарных изделиях. Маца шруя
-
Использование фруктового сока для замеса теста
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Рис и бобовые. Китниёт
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Лекарства, моющие средства и косметика
-
Прочие продукты
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Алкогольные напитки
-
Кофе
-
Крахмал
-
Курица
-
Минерльная вода
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Молоко
-
Мясо
-
Овощи и фрукты
-
Рыба
-
Сахарный песок
-
Сливочное и растительное масла
-
Соки и газированные напитки
-
Соль
-
Специи
-
Сухофрукты, семечки, орехи
-
Сыр
-
Уксус
-
Чай
ГЛАВА 4 Правила подготовки посуды к песаху
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Обязанность подготовки посуды к Песаху
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«Первый» и «второй» сосуды
-
Накаливание на огне
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Окунание в кипяток в «первом» сосуде
-
Обливание кипятком из «первого» сосуда
-
Окунание в кипяток во «втором» сосуде
-
Мытьё и ополаскивание холодной водой
-
Трехдневное замачивание в холодной воде
-
Предварительная подготовка посуды перед очищением от хамеца
-
Список основных предметов домашнего обихода и способы их очищения от хамеца
ГЛАВА 5 Правила продажи хамеца. Мехират Хамец
ГЛАВА 6 Законы проверки Хамеца. Бдикат Хамец
-
Заповедь о проверке хамеца
-
Время проверки хамеца
-
Еда, работа и изучение Торы до проверки хамеца
-
Благословление на проверку хамеца
-
Как проверять помещение на наличие хамеца?
-
Свеча для проверки
ГЛАВА 7 Законы аннулирования и уничтожения Хамеца, время запрета Хамеца
-
После проверки хамеца
-
Время запрета хамеца
-
Если не произвели проверку в ночь на 14 нисана
-
Уничтожение хамеца
-
Хамец, хранившийся во время Песаха
ГЛАВА 8 Смешение блюд. Эрув Тавшилин
-
Законы Эрув тавшилин или смешение блюд
ГЛАВА 9 Запрет работы в канун песаха
ГЛАВА 10 Употребление мацы в пищу в канун песаха
ГЛАВА 11 Пост первенцев в канун Песаха
ГЛАВА 12. Молитва в канун Песаха
ГЛАВА 13 Зажигание праздничных свечей
ГЛАВА 14 Законы праздничных дней. Йом Тов
-
Что такое йом тов?
-
Действия, запрещенные в йом тов
-
Приготовление пищи
-
Зажигание, тушение и уменьшение огня
ГЛАВА 15 Законы и обычаи полу праздничных дней. Холь hа-Моэд
-
Что такое холь hа-моэд?
-
Ущерб
-
Разрешенная работа
-
Лечение
-
Приготовление пищи
-
Консервация
-
Земледелие и животноводство
-
Строительство и починка
-
Стрижка волос и бритье
-
Стрижка ногтей
-
Шитье
-
Стирка
-
Чистка обуви
-
Глажка белья
-
Письмо
-
Наемный работник
-
Предприниматель
-
Купля-продажа
-
Фотосьемка
-
Магазин
-
Нееврей
-
Суббота в холи hа-моэд
ГЛАВА 16 Совпадение кануна Песаха с субботой
ГЛАВА 17 Молитвы, чтение Торы и трапезы в дни Песаха
-
Порядок молитв в первый день Песаха
-
Утренняя трапеза первого дня Песаха
-
Порядок молитв и чтения Торы в остальные дни Песаха
-
Трапезы в холь hа-моэд Песах
-
Седьмой день Песаха
-
Восьмой день Песаха вне земли Израиля
ГЛАВА 18 «Сбереженная» маца. Маца Шмура
ГЛАВА 19 Подготовка к Седеру
-
Еда перед Седером
-
Подготовка праздничного стола
-
Трапеза и радость
ГЛАВА 20 Четыре бокала вина
-
Заповедь о четырех бокалах
-
Каким должно быть вино?
-
Бокал для вина
ГЛАВА 21 Заповедь облокачиваться. hасиба
ГЛАВА 22 Порядок проведения Пасхального Седера
-
КАДЕШ- Кидуш в начале Седера
-
УРХАЦ- Первое омовение рук
-
КАРПАС-Вкушение зелени
-
ЯХАЦ – Разламывание мацы
-
МАГИД – Рассказ об исходе из Египта
-
РАХЦА – Омовение рук перед вкушением мацы
-
МОЦИ-МАЦА – Вкушение мацы
-
Женщины и дети
-
Необходимое для заповеди количество мацы
-
МАРОР – Горькая зелень
-
Что такое «марор»?
-
Как правильно есть марор
-
КОРЕХ – Маца и марор
-
ШУЛЬХАН ОРЕХ – Праздничная трапеза
-
ЦАФУН – Вкушение Афикомана
-
БАРЕХ – Благословение после еды
-
hАЛЕЛЬ – Чтение hАлель после произнесения благословения после еды
-
НИРЦА – Завершение пасхального седера
ГЛАВА 23 Чтение Торы и hафтарот в дни Песаха
Гилель Инджи - Законы Песаха: по обычаям восточных и ашкеназских общин - Совпадение кануна Песаха с субботой
1. Проверку хамеца производят в ночь на пятницу 13 нисана. Проверку делают при свете свечи или фонаря, ее начинают с обычного благословления, а по окончании произносят: «Всякое квасное или закваска, находящиеся в моем распоряжении, которые я не видел и не уничтожил, да будут аннулированы подобно пыли земной». Эта фраза в оригинале звучит так: «Коль хамира де ика би-ршути, де-ло хазите у-де-ло биарте, ливтил ве-леhевэй ке-афра де-ара». (Подробнее о законах продажи и проверки хамеца см. гл. 5-7.) При этом следует спрятать в одном месте тот хамец, который необходимо съесть в пятницу и в субботу, а не рассредоточивать его по дому, чтобы не было необходимости повторной проверки.
2. Первенцам обоего пола не нужно поститься. (Подробнее о посте первенцев см. гл. 11.)
3. Хотя в течение всей пятницы 13 нисана можно есть хамец, но лучше сжечь его до наступления времени запрета. Это делается для того, чтобы в следующем году по ошибке не сжечь хамец позже положенного времени. Следует оставить лишь то количество хамеца, которое необходимо для двух субботних трапез: в ночь на субботу и на утреннею трапезу. Во время сжигания хамеца в пятницу утром, вторичное аннулирование его не производят. Окончательное аннулирование хамеца делают утром в субботу до наступления времени его запрета. Для трапез этой субботы нельзя готовить блюда, содержащие хамец и прилипающие к посуде.
4. В пятницу разрешено делать любую работу, как и в другое время года, даже работу, требующую специальных навыков. Особенно следует постараться приготовить все необходимое для Песаха: посуду, продукты для пасхального Седера и тому подобное.
5. Листья салата-латук (хаса), используемые в качестве горькой зелени (марора), который является обязательным элементом Седера, следует тщательно проверить в пятницу на предмет наличия червей, завернуть во влажную тряпку или положить в холодильник, чтобы они не завяли до Седера, который будет только на исходе субботы.
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