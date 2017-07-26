Нисан – время радости для еврейского народа, так было, есть и будет всегда, ведь на второй год исхода из Египта, 1 нисана, завершилось строительство переносного Храма – Мишкана. Начиная с 1 нисана, в течение 12-ти дней один из 12-ти глав колен приносил жертвоприношения и дары в честь освящения жертвенника, и этот день для него становился днем праздника и веселья. 13-е нисана стало днем всеобщего праздника построения и освящения Мишкана. 14-е нисана – канун праздника Песах, который продолжается 7 дней – от 15 до 22 числа.

Строительство третьего Храма (дай Б-г дожить до этого) тоже произойдет в первый день Песаха. В нисан мы были спасены, и в будущем в нисан спасены будем, как написано (Миха, 7:15): «Как в дни исхода твоего из земли Египетской, явлю ему чудеса». Празднование строительства Храма начнется сразу после Песаха, но не в сам праздник, так как по еврейской традиции не смешивают две радости между собой. Получается, что весь месяц нисан– время радости и веселья для еврейского народа.

Гилель Инджи - Законы Песаха: по обычаям восточных и ашкеназских общин

Баку-Тель-Авив 5777, 2017г. – 181 с.

Гилель Инджи - Законы Песаха: по обычаям восточных и ашкеназских общин

ГЛАВА 1 Законы и обычаи месяца нисан

Изучен законов месяца нисан

Дни месяца нисан

Великая суббота. Шабат hагадоль

Псалом «мизмор ле- тода» в канун Песаха

ГЛАВА 2 Законы благословения цветущих деревьев

Благословение на цветущие плодоносные деревья. Биркат hа-иланот

Время благословения Биркат hа-иланот

Произнесение благословения Биркат hа-иланот в субботу

Место произнесения благословения

На какие деревья читают Биркат hа-иланот?

Кто обязан произносить благословение Биркат hа-иланот

Порядок благословения Биркат hа-иланот

ГЛАВА 3 Правила подготовки продуктов к песаху

Запрет на квасное - хамец и на его примеси

Хамец, смешавшийся с продуктами до Песаха

Еда, приготовленная в неочищенной от хамеца посуде

Вкус хамеца, передаваемый через разные вещи

Маца и мацовая мука в супе и кулинарных изделиях. Маца шруя

Использование фруктового сока для замеса теста

Рис и бобовые. Китниёт

Лекарства, моющие средства и косметика

Прочие продукты

Алкогольные напитки

Кофе

Крахмал

Курица

Минерльная вода

Молоко

Мясо

Овощи и фрукты

Рыба

Сахарный песок

Сливочное и растительное масла

Соки и газированные напитки

Соль

Специи

Сухофрукты, семечки, орехи

Сыр

Уксус

Чай

ГЛАВА 4 Правила подготовки посуды к песаху

Обязанность подготовки посуды к Песаху

«Первый» и «второй» сосуды

Накаливание на огне

Окунание в кипяток в «первом» сосуде

Обливание кипятком из «первого» сосуда

Окунание в кипяток во «втором» сосуде

Мытьё и ополаскивание холодной водой

Трехдневное замачивание в холодной воде

Предварительная подготовка посуды перед очищением от хамеца

Список основных предметов домашнего обихода и способы их очищения от хамеца

ГЛАВА 5 Правила продажи хамеца. Мехират Хамец

ГЛАВА 6 Законы проверки Хамеца. Бдикат Хамец

Заповедь о проверке хамеца

Время проверки хамеца

Еда, работа и изучение Торы до проверки хамеца

Благословление на проверку хамеца

Как проверять помещение на наличие хамеца?

Свеча для проверки

ГЛАВА 7 Законы аннулирования и уничтожения Хамеца, время запрета Хамеца

После проверки хамеца

Время запрета хамеца

Если не произвели проверку в ночь на 14 нисана

Уничтожение хамеца

Хамец, хранившийся во время Песаха

ГЛАВА 8 Смешение блюд. Эрув Тавшилин

Законы Эрув тавшилин или смешение блюд

ГЛАВА 9 Запрет работы в канун песаха

ГЛАВА 10 Употребление мацы в пищу в канун песаха

ГЛАВА 11 Пост первенцев в канун Песаха

ГЛАВА 12. Молитва в канун Песаха

ГЛАВА 13 Зажигание праздничных свечей

ГЛАВА 14 Законы праздничных дней. Йом Тов

Что такое йом тов?

Действия, запрещенные в йом тов

Приготовление пищи

Зажигание, тушение и уменьшение огня

ГЛАВА 15 Законы и обычаи полу праздничных дней. Холь hа-Моэд

Что такое холь hа-моэд?

Ущерб

Разрешенная работа

Лечение

Приготовление пищи

Консервация

Земледелие и животноводство

Строительство и починка

Стрижка волос и бритье

Стрижка ногтей

Шитье

Стирка

Чистка обуви

Глажка белья

Письмо

Наемный работник

Предприниматель

Купля-продажа

Фотосьемка

Магазин

Нееврей

Суббота в холи hа-моэд

ГЛАВА 16 Совпадение кануна Песаха с субботой

ГЛАВА 17 Молитвы, чтение Торы и трапезы в дни Песаха

Порядок молитв в первый день Песаха

Утренняя трапеза первого дня Песаха

Порядок молитв и чтения Торы в остальные дни Песаха

Трапезы в холь hа-моэд Песах

Седьмой день Песаха

Восьмой день Песаха вне земли Израиля

ГЛАВА 18 «Сбереженная» маца. Маца Шмура

ГЛАВА 19 Подготовка к Седеру

Еда перед Седером

Подготовка праздничного стола

Трапеза и радость

ГЛАВА 20 Четыре бокала вина

Заповедь о четырех бокалах

Каким должно быть вино?

Бокал для вина

ГЛАВА 21 Заповедь облокачиваться. hасиба

ГЛАВА 22 Порядок проведения Пасхального Седера

КАДЕШ- Кидуш в начале Седера

УРХАЦ- Первое омовение рук

КАРПАС-Вкушение зелени

ЯХАЦ – Разламывание мацы

МАГИД – Рассказ об исходе из Египта

РАХЦА – Омовение рук перед вкушением мацы

МОЦИ-МАЦА – Вкушение мацы

Женщины и дети

Необходимое для заповеди количество мацы

МАРОР – Горькая зелень

Что такое «марор»?

Как правильно есть марор

КОРЕХ – Маца и марор

ШУЛЬХАН ОРЕХ – Праздничная трапеза

ЦАФУН – Вкушение Афикомана

БАРЕХ – Благословение после еды

hАЛЕЛЬ – Чтение hАлель после произнесения благословения после еды

НИРЦА – Завершение пасхального седера

ГЛАВА 23 Чтение Торы и hафтарот в дни Песаха

Гилель Инджи - Законы Песаха: по обычаям восточных и ашкеназских общин - Совпадение кануна Песаха с субботой

1. Проверку хамеца производят в ночь на пятницу 13 нисана. Проверку делают при свете свечи или фонаря, ее начинают с обычного благословления, а по окончании произносят: «Всякое квасное или закваска, находящиеся в моем распоряжении, которые я не видел и не уничтожил, да будут аннулированы подобно пыли земной». Эта фраза в оригинале звучит так: «Коль хамира де ика би-ршути, де-ло хазите у-де-ло биарте, ливтил ве-леhевэй ке-афра де-ара». (Подробнее о законах продажи и проверки хамеца см. гл. 5-7.) При этом следует спрятать в одном месте тот хамец, который необходимо съесть в пятницу и в субботу, а не рассредоточивать его по дому, чтобы не было необходимости повторной проверки.

2. Первенцам обоего пола не нужно поститься. (Подробнее о посте первенцев см. гл. 11.)

3. Хотя в течение всей пятницы 13 нисана можно есть хамец, но лучше сжечь его до наступления времени запрета. Это делается для того, чтобы в следующем году по ошибке не сжечь хамец позже положенного времени. Следует оставить лишь то количество хамеца, которое необходимо для двух субботних трапез: в ночь на субботу и на утреннею трапезу. Во время сжигания хамеца в пятницу утром, вторичное аннулирование его не производят. Окончательное аннулирование хамеца делают утром в субботу до наступления времени его запрета. Для трапез этой субботы нельзя готовить блюда, содержащие хамец и прилипающие к посуде.

4. В пятницу разрешено делать любую работу, как и в другое время года, даже работу, требующую специальных навыков. Особенно следует постараться приготовить все необходимое для Песаха: посуду, продукты для пасхального Седера и тому подобное.

5. Листья салата-латук (хаса), используемые в качестве горькой зелени (марора), который является обязательным элементом Седера, следует тщательно проверить в пятницу на предмет наличия червей, завернуть во влажную тряпку или положить в холодильник, чтобы они не завяли до Седера, который будет только на исходе субботы.