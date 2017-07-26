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Законы Песаха

Законы Песаха: по обычаям восточных и ашкеназских общин
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, JUDAICA, Cultural Studies Art
Нисан – время радости для еврейского народа, так было, есть и будет всегда, ведь на второй год исхода из Египта, 1 нисана, завершилось строительство переносного Храма – Мишкана. Начиная с 1 нисана, в течение 12-ти дней один из 12-ти глав колен приносил жертвоприношения и дары в честь освящения жертвенника, и этот день для него становился днем праздника и веселья. 13-е нисана стало днем всеобщего праздника построения и освящения Мишкана. 14-е нисана – канун праздника Песах, который продолжается 7 дней – от 15 до 22 числа.
Строительство третьего Храма (дай Б-г дожить до этого) тоже произойдет в первый день Песаха. В нисан мы были спасены, и в будущем в нисан спасены будем, как написано (Миха, 7:15): «Как в дни исхода твоего из земли Египетской, явлю ему чудеса». Празднование строительства Храма начнется сразу после Песаха, но не в сам праздник, так как по еврейской традиции не смешивают две радости между собой. Получается, что весь месяц нисан– время радости и веселья для еврейского народа.

Гилель Инджи - Законы Песаха: по обычаям восточных и ашкеназских общин

Баку-Тель-Авив 5777, 2017г. – 181 с.

Гилель Инджи - Законы Песаха: по обычаям восточных и ашкеназских общин

ГЛАВА 1 Законы и обычаи месяца нисан
  • Изучен законов месяца нисан
  • Дни месяца нисан
  • Великая суббота. Шабат hагадоль
  • Псалом «мизмор ле- тода» в канун Песаха
ГЛАВА 2 Законы благословения цветущих деревьев
  • Благословение на цветущие плодоносные деревья. Биркат hа-иланот
  • Время благословения Биркат hа-иланот
  • Произнесение благословения Биркат hа-иланот в субботу
  • Место произнесения благословения
  • На какие деревья читают Биркат hа-иланот?
  • Кто обязан произносить благословение Биркат hа-иланот
  • Порядок благословения Биркат hа-иланот
ГЛАВА 3 Правила подготовки продуктов к песаху
  • Запрет на квасное - хамец и на его примеси
  • Хамец, смешавшийся с продуктами до Песаха
  • Еда, приготовленная в неочищенной от хамеца посуде
  • Вкус хамеца, передаваемый через разные вещи
  • Маца и мацовая мука в супе и кулинарных изделиях. Маца шруя
  • Использование фруктового сока для замеса теста
  • Рис и бобовые. Китниёт
  • Лекарства, моющие средства и косметика
  • Прочие продукты
  • Алкогольные напитки
  • Кофе
  • Крахмал
  • Курица
  • Минерльная вода
  • Молоко
  • Мясо
  • Овощи и фрукты
  • Рыба
  • Сахарный песок
  • Сливочное и растительное масла
  • Соки и газированные напитки
  • Соль
  • Специи
  • Сухофрукты, семечки, орехи
  • Сыр
  • Уксус
  • Чай
ГЛАВА 4 Правила подготовки посуды к песаху
  • Обязанность подготовки посуды к Песаху
  • «Первый» и «второй» сосуды
  • Накаливание на огне
  • Окунание в кипяток в «первом» сосуде
  • Обливание кипятком из «первого» сосуда
  • Окунание в кипяток во «втором» сосуде
  • Мытьё и ополаскивание холодной водой
  • Трехдневное замачивание в холодной воде
  • Предварительная подготовка посуды перед очищением от хамеца
  • Список основных предметов домашнего обихода и способы их очищения от хамеца
ГЛАВА 5 Правила продажи хамеца. Мехират Хамец
ГЛАВА 6 Законы проверки Хамеца. Бдикат Хамец
  • Заповедь о проверке хамеца
  • Время проверки хамеца
  • Еда, работа и изучение Торы до проверки хамеца
  • Благословление на проверку хамеца
  • Как проверять помещение на наличие хамеца?
  • Свеча для проверки
ГЛАВА 7 Законы аннулирования и уничтожения Хамеца, время запрета Хамеца
  • После проверки хамеца
  • Время запрета хамеца
  • Если не произвели проверку в ночь на 14 нисана
  • Уничтожение хамеца
  • Хамец, хранившийся во время Песаха
ГЛАВА 8 Смешение блюд. Эрув Тавшилин
  • Законы Эрув тавшилин или смешение блюд
ГЛАВА 9 Запрет работы в канун песаха
ГЛАВА 10 Употребление мацы в пищу в канун песаха
ГЛАВА 11 Пост первенцев в канун Песаха
ГЛАВА 12. Молитва в канун Песаха
ГЛАВА 13 Зажигание праздничных свечей
ГЛАВА 14 Законы праздничных дней. Йом Тов
  • Что такое йом тов?
  • Действия, запрещенные в йом тов
  • Приготовление пищи
  • Зажигание, тушение и уменьшение огня
ГЛАВА 15 Законы и обычаи полу праздничных дней. Холь hа-Моэд
  • Что такое холь hа-моэд?
  • Ущерб
  • Разрешенная работа
  • Лечение
  • Приготовление пищи
  • Консервация
  • Земледелие и животноводство
  • Строительство и починка
  • Стрижка волос и бритье
  • Стрижка ногтей
  • Шитье
  • Стирка
  • Чистка обуви
  • Глажка белья
  • Письмо
  • Наемный работник
  • Предприниматель
  • Купля-продажа
  • Фотосьемка
  • Магазин
  • Нееврей
  • Суббота в холи hа-моэд
ГЛАВА 16 Совпадение кануна Песаха с субботой
ГЛАВА 17 Молитвы, чтение Торы и трапезы в дни Песаха
  • Порядок молитв в первый день Песаха
  • Утренняя трапеза первого дня Песаха
  • Порядок молитв и чтения Торы в остальные дни Песаха
  • Трапезы в холь hа-моэд Песах
  • Седьмой день Песаха
  • Восьмой день Песаха вне земли Израиля
ГЛАВА 18 «Сбереженная» маца. Маца Шмура
ГЛАВА 19 Подготовка к Седеру
  • Еда перед Седером
  • Подготовка праздничного стола
  • Трапеза и радость
ГЛАВА 20 Четыре бокала вина
  • Заповедь о четырех бокалах
  • Каким должно быть вино?
  • Бокал для вина
ГЛАВА 21 Заповедь облокачиваться. hасиба
ГЛАВА 22 Порядок проведения Пасхального Седера
  • КАДЕШ- Кидуш в начале Седера
  • УРХАЦ- Первое омовение рук
  • КАРПАС-Вкушение зелени
  • ЯХАЦ – Разламывание мацы
  • МАГИД – Рассказ об исходе из Египта
  • РАХЦА – Омовение рук перед вкушением мацы
  • МОЦИ-МАЦА – Вкушение мацы
  • Женщины и дети
  • Необходимое для заповеди количество мацы
  • МАРОР – Горькая зелень
  • Что такое «марор»?
  • Как правильно есть марор
  • КОРЕХ – Маца и марор
  • ШУЛЬХАН ОРЕХ – Праздничная трапеза
  • ЦАФУН – Вкушение Афикомана
  • БАРЕХ – Благословение после еды
  • hАЛЕЛЬ – Чтение hАлель после произнесения благословения после еды
  • НИРЦА – Завершение пасхального седера
ГЛАВА 23 Чтение Торы и hафтарот в дни Песаха

Гилель Инджи - Законы Песаха: по обычаям восточных и ашкеназских общин - Совпадение кануна Песаха с субботой

1. Проверку хамеца производят в ночь на пятницу 13 нисана. Проверку делают при свете свечи или фонаря, ее начинают с обычного благословления, а по окончании произносят: «Всякое квасное или закваска, находящиеся в моем распоряжении, которые я не видел и не уничтожил, да будут аннулированы подобно пыли земной». Эта фраза в оригинале звучит так: «Коль хамира де ика би-ршути, де-ло хазите у-де-ло биарте, ливтил ве-леhевэй ке-афра де-ара». (Подробнее о законах продажи и проверки хамеца см. гл. 5-7.) При этом следует спрятать в одном месте тот хамец, который необходимо съесть в пятницу и в субботу, а не рассредоточивать его по дому, чтобы не было необходимости повторной проверки.
2. Первенцам обоего пола не нужно поститься. (Подробнее о посте первенцев см. гл. 11.)
3. Хотя в течение всей пятницы 13 нисана можно есть хамец, но лучше сжечь его до наступления времени запрета. Это делается для того, чтобы в следующем году по ошибке не сжечь хамец позже положенного времени. Следует оставить лишь то количество хамеца, которое необходимо для двух субботних трапез: в ночь на субботу и на утреннею трапезу. Во время сжигания хамеца в пятницу утром, вторичное аннулирование его не производят. Окончательное аннулирование хамеца делают утром в субботу до наступления времени его запрета. Для трапез этой субботы нельзя готовить блюда, содержащие хамец и прилипающие к посуде.
4. В пятницу разрешено делать любую работу, как и в другое время года, даже работу, требующую специальных навыков. Особенно следует постараться приготовить все необходимое для Песаха: посуду, продукты для пасхального Седера и тому подобное.
5. Листья салата-латук (хаса), используемые в качестве горькой зелени (марора), который является обязательным элементом Седера, следует тщательно проверить в пятницу на предмет наличия червей, завернуть во влажную тряпку или положить в холодильник, чтобы они не завяли до Седера, который будет только на исходе субботы.
Views 351
Rating 5.0 / 5
Added 26.07.2017
Author brat Warden
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (2 comments)

B
brat librarian 9 years ago

Благодарю
G
gios76 9 years ago

спасибо 

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