Интровине - Самая страшная секта Америки

В мире протестантизма термин «Братья» используется для описания трёх различных движений. Первое основано Моравскими братьями, последователями чешского реформатора Яна Гуса; второе началось с пиетистского пробуждения в лютеранстве; третье, которое является предметом этой работы, появилось начиная с 1820-х годов в нескольких европейских странах (Англии, Ирландии, Швейцарии и Италии). В 1992 году американские социологи Роджер Финк и Родни Старк опубликовали новаторскую работу «Церковь в Америке», где предложили модель интерпретации протестантской социальной истории, взяв за отправную точку элемент «протеста» — будь то религиозный, политический или социальный, который, конечно, лежит в основе самого слова «протестантизм». На протяжении всей истории протестантские церкви рождались как движения протеста на периферии религиозной сцены, а затем начинали процесс институционализации, как только приобретали стабильную организационную структуру.

Сам дух протестантизма, утверждают Финк и Старк, антиинституционален. Его протест в значительной степени направлен против коррупции, которую он считает присущей крупным структурам и институциональным церквям. На протяжении истории протестанты часто провозглашали своё желание выйти «из Вавилона» и вернуться к «чистоте» первоначального христианства. Согласно модели Финка и Старка, эти «благие намерения» обычно долго не живут. Постепенно второе поколение каждой новой протестантской волны само начинает путь к институционализации.

Интровине Массимо, Грант Джеймс - Самая страшная секта Америки - Тайная история Плимутского братства

Перевод с английского

М: Родина: 2026, 266 с.: илл.

Серия "Документальный триллер"

ISBN 978-5-00269-514-0

Интровине Массимо, Грант Джеймс - Самая страшная секта Америки - Тайная история Плимутского братства - Содержание

Плимутское братство: страшная секта, создавшая современные США (Массимо Интровине)

Введение

Глава первая. Движение Братьев

Глава вторая. Дарби и происхождение Плимутских братьев

Глава третья. Рэйвен и время разделений

Глава четвёртая. Сокращение и вхождение в мейнстрим

Плимутские братья: история их ереси (Джеймс Грант)

Предисловие

Глава первая. Их происхождение и ранняя история

Глава вторая. Бефездинская ветвь Плимутских братьев. Общие замечания

Глава третья. Доктрины Плимутских братьев

Глава четвёртая. Способы прозелитизма, к которым прибегают дарбиты

Глава пятая. Певчая книга дарбитской секции Плимутских братьев

Глава шестая. Заключительные замечания

Заключение