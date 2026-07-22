Интровине - Самая страшная секта Америки
В мире протестантизма термин «Братья» используется для описания трёх различных движений. Первое основано Моравскими братьями, последователями чешского реформатора Яна Гуса; второе началось с пиетистского пробуждения в лютеранстве; третье, которое является предметом этой работы, появилось начиная с 1820-х годов в нескольких европейских странах (Англии, Ирландии, Швейцарии и Италии). В 1992 году американские социологи Роджер Финк и Родни Старк опубликовали новаторскую работу «Церковь в Америке», где предложили модель интерпретации протестантской социальной истории, взяв за отправную точку элемент «протеста» — будь то религиозный, политический или социальный, который, конечно, лежит в основе самого слова «протестантизм». На протяжении всей истории протестантские церкви рождались как движения протеста на периферии религиозной сцены, а затем начинали процесс институционализации, как только приобретали стабильную организационную структуру.
Сам дух протестантизма, утверждают Финк и Старк, антиинституционален. Его протест в значительной степени направлен против коррупции, которую он считает присущей крупным структурам и институциональным церквям. На протяжении истории протестанты часто провозглашали своё желание выйти «из Вавилона» и вернуться к «чистоте» первоначального христианства. Согласно модели Финка и Старка, эти «благие намерения» обычно долго не живут. Постепенно второе поколение каждой новой протестантской волны само начинает путь к институционализации.
Интровине Массимо, Грант Джеймс - Самая страшная секта Америки - Тайная история Плимутского братства
Перевод с английского
М: Родина: 2026, 266 с.: илл.
Серия "Документальный триллер"
ISBN 978-5-00269-514-0
Интровине Массимо, Грант Джеймс - Самая страшная секта Америки - Тайная история Плимутского братства - Содержание
Плимутское братство: страшная секта, создавшая современные США (Массимо Интровине)
Введение
Глава первая. Движение Братьев
Глава вторая. Дарби и происхождение Плимутских братьев
Глава третья. Рэйвен и время разделений
Глава четвёртая. Сокращение и вхождение в мейнстрим
Плимутские братья: история их ереси (Джеймс Грант)
Предисловие
Глава первая. Их происхождение и ранняя история
Глава вторая. Бефездинская ветвь Плимутских братьев. Общие замечания
Глава третья. Доктрины Плимутских братьев
Глава четвёртая. Способы прозелитизма, к которым прибегают дарбиты
Глава пятая. Певчая книга дарбитской секции Плимутских братьев
Глава шестая. Заключительные замечания
Заключение
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