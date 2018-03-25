«Собеседования египетских отцов» преподобного Иоанна Кассиана Римлянина — выдающийся богословский, исторический и литературный памятник святоотеческой эпохи,— эпохи еще единой христианской культуры Востока и Запада.

Преподобный Иоанн, приняв постриг в палестинской Вифлеемской киновии, около 390 года отправился в Египет, на родину монашества, где провел почти десять лет, встречаясь и беседуя с великими египетскими аввами, запоминая и записывая их рассказы о деяниях пустынных отцов. Египетское монашество в ту пору переживало свой расцвет, и Иоанн Кассиан, глубоко и творчески усвоив драгоценный духовный опыт и богатейшие аскетические традиции православного Востока, посвятил им свое знаменитое сочинение. С необыкновенной серьезностью и удивительной искренностью в «Собеседованиях» поставлены и блестяще разрешены самые острые вопросы бытия иночества и указаны пути претворения в жизнь монашеского духовного идеала — «чистоты сердца, которая есть любовь».

Особая тема, явно и неявно присутствующая в «Собеседованиях»,—дар духовного рассуждения. Неудивительно, что наша Святая Православная Церковь для ниспослания этого дара благословила молиться именно преподобному Иоанну Кассиану Римлянину. Издатели выражают уверенность в том, что прославленное творение Преподобного, веками бывшее одной из наиболее душеполезных и читаемых книг, явится благодатным руководством к действию и к должному духовному пониманию сути христианского подвижничества. В нашем издании впервые приводится полный текст оглавления, что поможет читателю составить исчерпывающее представление о содержании и проблематике «Собеседований египетских отцов».

Иоанн Кассиан Римлянин - Собеседование египетских отцов

М. : Правило веры, 2016. 896 с.

ISBN 978-5-94759-008-5

Иоанн Кассиан Римлянин - Собеседование египетских отцов

Оглавление

К читателям

ДЕСЯТЬ СОБЕСЕДОВАНИЙ ОТЦОВ, ПРЕБЫВАВШИХ В СКИТСКОЙ ПУСТЫНЕ

Предисловие к епископу Леонтию и Елладию

1. СОБЕСЕДОВАНИЕ АВВЫ МОИСЕЯ ПЕРВОЕ О намерении и конце монаха

2. СОБЕСЕДОВАНИЕ АВВЫ МОИСЕЯ ВТОРОЕ О рассудительности

3. СОБЕСЕДОВАНИЕ АВВЫ ПАФНУТИЯ О трех отречениях от мира

4. СОБЕСЕДОВАНИЕ АВВЫ ДАНИИЛА О борьбе плоти и духа

5. СОБЕСЕДОВАНИЕ АВВЫ СЕРАПИОНА О восьми главных страстях

6. СОБЕСЕДОВАНИЕ АВВЫ ФЕОДОРА Об умерщвлении святых

7. СОБЕСЕДОВАНИЕ АВВЫ СЕРЕНА ПЕРВОЕ О непостоянстве души и о злых духах

8. СОБЕСЕДОВАНИЕ АВВЫ СЕРЕНА ВТОРОЕ О начальствах и властях

9. СОБЕСЕДОВАНИЕ АВВЫ ИСААКА СКИТСКОГО ПЕРВОЕ О молитве

10. СОБЕСЕДОВАНИЕ АВВЫ ИСААКА СКИТСКОГО ВТОРОЕ О молитве

11. СОБЕСЕДОВАНИЕ АВВЫ ХЕРЕМОНА ПЕРВОЕ О совершенстве

12. СОБЕСЕДОВАНИЕ АВВЫ ХЕРЕМОНА ВТОРОЕ О чистоте

13. СОБЕСЕДОВАНИЕ АВВЫ ХЕРЕМОНА ТРЕТЬЕ О покровительстве Божием (или о том, как благодать Божия содействует совершению добрых дел)

14. СОБЕСЕДОВАНИЕ АВВЫ НЕСТЕРОЯ ПЕРВОЕ О духовном знании

15. СОБЕСЕДОВАНИЕ АВВЫ НЕСТЕРОЯ ВТОРОЕ О Божественных дарованиях

16. СОБЕСЕДОВАНИЕ АВВЫ ИОСИФА ПЕРВОЕ О дружестве

17. СОБЕСЕДОВАНИЕ АВВЫ ИОСИФА ВТОРОЕ Об определении

18. СОБЕСЕДОВАНИЕ АВВЫ ПИАММОНА О трех древних родах монахов

19. СОБЕСЕДОВАНИЕ АВВЫ ИОАННА (ДИОЛКОССКОГО) О цели киновии и пустынножительства

20.СОБЕСЕДОВАНИЕ АВВЫ ПИНУФИЯ О времени прекращения покаяния и о удовлетворении за грехи

21. СОБЕСЕДОВАНИЕ АВВЫ ФЕОНЫ ПЕРВОЕ О льготах в Пятидесятницу

22. СОБЕСЕДОВАНИЕ АВВЫ ФЕОНЫ ВТОРОЕ О ночных искушениях

23. СОБЕСЕДОВАНИЕ АВВЫ ФЕОНЫ ТРЕТЬЕ О словах Апостола: не еже бо хощу доброе, творю, но еже не хощу злое, сие содеваю (Рим. 7, 19)

24. СОБЕСЕДОВАНИЕ АВВЫ АВРААМА О самоумерщвлении

Алфавитный указатель предметов, содержащихся в книге преподобного Иоанна Кассиана Римлянина

Иоанн Кассиан Римлянин - Собеседование египетских отцов - К читателям

Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин (Joannes Cassianus Romanus, |435; память 29 февраля/13 марта), великий подвижник Востока и Запада, родился около 360 года в римской провинции Малая Скифия (Scythia Minor, ныне — Dobrogea в Румынии) в благочестивой христианской семье. Иоанн Кассиан получил прекрасное и по тем временам классическое образование: он превосходно владел латинским и греческим языками и был основательно знаком с античной поэзией, риторикой и философией. Однако Преподобный не задумываясь оставил открывавшееся пред ним блестящее светское поприще ради служения Господу: он принял монашество, отправившись для этого в Палестину, в Вифлеемскую киновию. Около 390 года Иоанн, наслышанный о строгом образе жизни и необычайных подвигах египетских отцов, вместе с другом, иноком Германом, решился испросить благословение на путешествие-паломничество по египетским монастырям, чая «большей благодати совершенства».

В общей сложности друзья-иноки прожили на египетской земле около десяти лет (не считая еще одного, непродолжительного, пребывания, по данному обещанию, в Вифлеемской киновии). Странствуя по Великой пустыне, палестинские иноки посвящали все свое время, помимо собственно монашеского служения, встречам и беседам с прославленными египетскими аввами, запоминая и, возможно, записывая бесценные рассказы о духовном опыте аскетов, населявших «земли, которые ближе освещаются солнцем правды и изобилуют зрелыми плодами добродетелей». К несчастью, возникшие в среде египетского монашества нестроения, связанные с умствованиями так называемых антропоморфитов (еретически и нелепо учивших, что Бог и человек телесно похожи) и вызвавшие крайне болезненную реакцию александрийского священноначалия, привели в расстройство мирное течение пустыннической жизни и заставили Иоанна и Германа покинуть Египет. Иноки нашли себе прибежище в Константинополе.

В столице друзей представили святителю Иоанну Златоусту. Вскоре Архипастырь рукоположил Иоанна в диакона, а Германа, как старшего по возрасту, в пресвитера. Когда Иоанн Златоуст подвергся гонениям, Иоанн и Герман в составе особого посольства весной 405 года были посланы в Рим — с просьбой оказать содействие Святителю. Миссия успеха не имела, и Иоанн Кассиан остался на Западе. Он был посвящен в пресвитера и поселился в городе Массилия (Massilia, ныне — Marseille, Марсель) в Галлии (Gallia Narbonensis или Gallia Provincia, ныне — юго-восток Франции). Преподобному по праву выпала честь стать отцом галльского монашества, поскольку он основал в Массилии, по образцам египетских и палестинских обителей, два монастыря, мужской и женский. В 435 году Иоанн Кассиан Римлянин почил о Господе и был похоронен в основанном им монастыре.

Все известные нам сочинения Иоанна были написаны в Галлии. Два из них, «О постановлениях киновитян» («De coenobiorum institutes libri duodecim») и «Собеседования египетских отцов» («Collationum XXIV collectio in tres partes divisa»), были написаны не только с целью ознакомить галльское монашество с высокой духовностью и строгим укладом жизни египетских подвижников, но и, так сказать, с целью актуализировать — hie et nunc, здесь и сейчас, на суровой земле Запада,— великий духовный опыт Востока. Критике несторианства посвящен трактат «О Воплощении Христа» («De Incarnatione Christi contra Nestorium haereticum libri septem»), написанный по просьбе будущего папы и святителя Льва Великого. Если сочинение «О постановлениях киновитян» явилось своего рода уставом монашеской жизни, хорошо приспособленным к бытовым и климатическим особенностям северной страны, то «Собеседования» на века справедливо сделались одной из самых читаемых назидательных книг западного монашества.

Преподобный Венедикт Нурсийский в своем «Правиле» предписал инокам каждый вечер прочитывать что-нибудь из писаний преподобного Иоанна. Знаменитый Кассиодор настоятельно советовал братии своего монастыря усердно читать и охотно слушать Кассиана. Впрочем, и на Востоке сочинения Иоанна оценивались очень высоко: так, сам преподобный Иоанн Лествичник, называя Иоанна Кассиана великим (Qiikyac,), утверждает, что «Кассиан прекрасно и весьма высоко любомудрствует». Святитель Фотий, патриарх Константинопольский, считая творения Иоанна Кассиана в высшей степени полезными и необходимыми для тех, кто избрал путь аскезы, находит, что его сочинения отмечены мощью и почти божественностью. Неудивительно, что наша Святая Православная Церковь благословила молиться для ниспослания дара рассуждения именно преподобному Иоанну Кассиану Римлянину.

В самом деле, в отличие от известных сочинений Палладия и Руфина,—сочинений, весьма душеполезных и написанных живо и занимательно, но все же скорее новеллистическинравоописательных, «Собеседования» Иоанна Кассиана, облеченные в древнейшую эротапокритическую (вопросо-ответную) форму, имеют, говоря современным языком, ярко выраженный богословский дискурс. Это сочинение — высокого практического любомудрия; в нем благодатно разрешаются самые наболевшие, самые значимые вопросы, касающиеся не столько быта (хотя и быта тоже), сколько бытия иночества, то есть вопросы достижения и претворения в жизнь монашеского духовного идеала — «чистоты сердца, которая есть любовь». Таким образом, западнохристианский читатель-аскет получил в первую очередь руководство к действию, а не простодушно-красочное описание чудес и подвигов египетских авв. В силу своей природы сочинение Иоанна Кассиана пронизано напряженно-отчетливым дидактизмом. С этим дидактизмом связана и манера письма: Иоанн многословен, и хотя его латынь безупречна и чиста, но бесконечные повторы и чрезвычайно громоздкие и пространные периоды иногда затрудняют понимание.

Впрочем, самостоятельному и серьезному читателю это только на руку, поскольку побуждает снова и снова возвращаться к трудной фразе, что, естественно, лишь способствует постижению прочитанного и проникновению в смысл: qui legit intellegat [Чтый да разумеет] (Мс. 13, 14). В России творения Преподобного читают по крайней мере с XV века (к XV веку восходят старейшие сохранившиеся списки). Автором публикуемого перевода является епископ Петр (Екатериновский, tl889), очень известный в свое время церковный писатель. Перевод владыки Петра ныне кажется несколько архаичным, тем не менее издатели сочли возможным привести к единообразию и в соответствие с современными нормами только орфографию и пунктуацию (за некоторыми исключениями, такими, например, как «снурок», «устрояет», «преспеяние» и тому подобное). Примечания епископа Петра в основном сохранены, хотя и подверглись определенной содержательной (так, меры веса и объема переведены в метрическую систему) и стилистической правке. Небольшую структурную и стилистическую правку претерпел и алфавитный указатель, подготовленный епископом Петром. Издатели надеются, что выдающееся сочинение преподобного Иоанна Кассиана много послужит духовному просвещению как православных христиан, так и всех любителей святоотеческой богословской мысли.

Михаил Тимохин