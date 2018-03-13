По любви Божией ко всем святым мы подошли к самому истоку Предания, которое достойно получаем в Церкви для того, чтобы хорошо подготовленные люди сберегли сохраненное до нашего времени... Незнающие впадают в ошибку или заблуждение. Но Дух Святой дарует непреклонно верующим совершенную благодать, чтобы знали те, кто стоит во главе Церкви, каким образом следует все передавать и оберегать.

Всегда старайся смиренно осенять свой лоб крестным знамением. Ибо это знак Страстей, данный против диавола, если кто с верой его совершает, а не для угождения людям, — чтобы через знание применять его как панцирь. Ибо враг, видя духовную добродетель, исходящую от сердца, подобие явно представленного омовения — трепеща обращается в бегство, когда ты не уступаешь ему, а вдохновляешь самого себя.

Это самое было в прообразе Моисеева агнца, которого приносили в жертву на Пасху и кровью которого (Моисей. — Пер.) окроплял порог, помазывая оба косяка дверей, и это обозначает то, что есть теперь в нас, — веру в совершенного Агнца. Осеняя себе рукою лоб и глаза, мы отгоняем того, кто пытается погубить нас.

Ипполит Римский, священномученик - Апостольское предание

М.: Сибирская Благозвонница, 2014 - 62 с.

ISBN 978-5-91362-881-7

Ипполит Римский, священномученик - Апостольское предание - Содержание

1. Пролог

2. О епископах

3. Молитва посвящения во епископа

4. [О Евхаристии]

5. [О приношении елея]

6. [О приношении сыра и маслин]

7. О пресвитерах

8. О диаконах

9. Об исповедниках

10. О вдовах

11. О чтеце

12. О девственнице

13. Об иподиаконе

14. О дарах исцелений

15. О неофитах, приходящих к вере

16. О делах и занятиях

17. О времени слушания Слова после трудов и занятий

18. О молитве тех, кто слушает Слово

19. О возложении рук на оглашенных

20. О тех, которые примут Крещение

21. О предании святого Крещения

22. О Причащении

23. О посте

24. О дарах для больных

25. О внесении светильника на вечерю общины

26. Об общей вечере

27. О том, что не следует оглашенным вкушать вместе с верными

28. О том, что необходимо вкушать пристойно и достаточно

29. О том, что следует вкушать с принесением благодарений

30. О вечере вдов

31. О плодах, которые следует приносить епископу

32. Благословение плодов

33. О том, что не подобает кому-либо на Пасху вкушать что-нибудь раньше часа, который установлен для еды

34. О том, что диаконы должны находиться при епископе

35. О времени, когда подобает молиться

36. О том, что следует принимать Евхаристию, когда она совершается, до принятия всякой пищи

37. О том, что следует тщательно хранить Евхаристию

38. О том, что ничто не должно упасть из чаши

39. О диаконах и пресвитерах

40. О местах погребения

41. О времени, когда следует молиться

42. О крестном знамении

43. Заключение

Примечания

Ипполит Римский, священномученик - Апостольское предание - О времени, когда следует молиться

Все верные, мужчины и женщины, восстав утром ото сна, прежде чем приняться за какую-либо работу, пусть умоют свои руки и помолятся Богу и, таким образом, пусть приступают к своей работе. Если же будет поучение и будет Сдово Божие [читаться], то пусть каждый предпочтет лучше идти в то место, считая в сердце своем, что Бог говорит через того, кто наставляет. Ибо кто молится в церкви, тот сможет избежать опасности дня. Тот, кто опасается чего-либо, пусть считает большим злом не идти в то место, где проповедуют, в особенности же если он умеет читать или если он является просвещенным человеком.

Никто из вас не должен опаздывать в церковь, где учат. Тогда будет дано тому, кто говорит, учить о том, что полезно каждому, и ты услышишь о том, чего не знал, и ты усовершенствуешься в том, что даст тебе Святой Дух через того, кто учит. Таким образом, твоя вера укрепится от того, что услышал. Скажут тебе в этом месте (т.е. в церкви), чем следует тебе заниматься у себя дома. Вот почему каждый пусть усердно ходит в церковь — место, где процветает Святой Дух. Если же в какой-либо день не будет поучения, тогда каждый, хотя бы у себя дома, пусть возьмет святую книгу и читает в достаточной степени то, что, как ему кажется, принесет пользу.

И если ты у себя дома, то молись в третьем часу и благословляй Бога. Если же ты в это время находишься в другом месте, то молись Богу в сердце своем. Ибо в этот час Христос был распят на древе. Вот почему еще Ветхий Завет предписывал, чтобы в любое время (in omni tempore) приносился хлеб предложения как символ Тела и Крови Христовых; и заклание агнца бессознательного является символом совершенного Агнца. Ибо Христос является Пастырем; Он же есть и Хлеб, сошедший с небес.

Молись также и в шестой час. Ибо когда Христос был распят на кресте, то день сей был разделен [тьмою] и наступил большой мрак. Итак, пусть молятся в этот час горячей молитвой, подражая голосу Того, Кто молился и покрыл мраком все творение из-за .неверных иудеев. Пусть совершают также большое моление и большое благословение в девятый час, чтобы уяснил ты способ, которым душа праведных благословляет Бога, Который не забывает, [но] Который вспомянул Своих святых и послал Слово Свое для просвещения. Итак, в этот час, когда Христос был прободен, пролились вода и кровь, и, освящая остаток дня, (Он) привел его к вечеру. Поэтому ложащийся спать и полагающий начало другому дню делает образ воскресения.

Молись также, прежде чем тело отдохнет в постели. Но в полночь, вставая, умой руки водой и помолись. Если же и твоя жена с тобою, то молитесь оба вместе, если же она еще язычница, то, удаляясь в другую комнату, помолись и снова возвращайся в свою постель. Не будь ленивым к молитвам. Кто состоит в браке, не считается нечистым. Ибо те, которые омыты, не имеют нужды снова омываться, ибо они чисты (см.: Ин. 13,10). Когда ты дуешь в свою руку и осеняешь себя слюной из своего рта, то тело твое освящено до ног. Ибо дар Духа и вода омовения (т.е. крещения), когда их предлагают, струясь из верующего сердца, как из источника, освящают того, кто уверовал.

Поэтому необходимо в этот час молиться. Ибо и старцы, которые передали нам, наставили нас в том, что в этот час все творение утихает на какое-то мгновение, чтобы прославить Господа: звезды, деревья и воды останавливаются на одно мгновение, и весь сонм ангелов служат Ему в этот час и хвалят Бога вместе с душами праведников. Вот почему верующие должны в этот час спешить помолиться. Свидетельствуя же об этом, Господь так сказал: «Вот слышен в полночь крик говорящих: Вот жених идет, вставайте навстречу Ему» (см.: Мф. 25, 6). И продолжает, говоря: «...поэтому бодрствуйте, ибо не знаете часа, когда Он придет» (см.: Мф. 25,13).

И при пении петуха, вставая, также молись, ибо в этот час, при пении петуха, сыны Израиля отреклись от Христа, Которого мы познали через веру в надежде вечного света в воскресении мертвых, обращая свой взор к этому дню. Итак, все вы, христиане, исполняя это и сохраняя в памяти, взаимно поучая друг друга и подавая пример оглашенным, сможете избежать искушения и не погибнуть, если всегда будете иметь Христа в памяти.